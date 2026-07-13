Ledecká se fanouškům pochlubila fotkami z dovolené. Pózovala jako Pepek námořník

  10:18aktualizováno  10:18
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Ester Ledecká na letní dovolené zapózovala v námořnické čepici.

Ester Ledecká na letní dovolené zapózovala v námořnické čepici. | foto: Instagram/@esterledecka

Ester Ledecká na letní dovolené zapózovala v námořnické čepici.
Ester Ledecká na letní dovolené zapózovala v námořnické čepici.
Ester Ledecká zdraví své sledující na Instagramu z aktivní dovolené v Řecku....
Ester Ledecká zdraví své sledující na Instagramu z aktivní dovolené v Řecku....
40 fotografií
Zimní sezona je ještě daleko, Ester Ledecká už ale ukázala, že je ve skvělé formě. Česká olympijská šampionka zveřejnila snímky z dovolené na lodi a fanoušky zaujala vypracovanou postavou.

Na nových fotografiích pózuje Ester Ledecká v bílých plavkách s tmavými lemy a námořnické čepici. Sérii snímků doplnila stručným komentářem: „Pepek námořník.“

Příspěvek vzbudil na sociálních sítích velkou pozornost. Jen na Instagramu nasbíral během půl dne více než 24 tisíc lajků a stovky komentářů. Fanoušci v nich oceňovali nejen její sportovní formu, ale také přirozený vzhled.

Někteří veleúspěšnou lyžařku a snowboardistku označili za „dokonalou“ či „nádhernou“. Další navázali na její narážku na Pepka námořníka. „A to je před špenátem, nebo po?“ zavtipkoval jeden ze sledujících. „Top forma, Ester. Zřejmě nějaký kvalitní špenát. Nezbylo vám trochu?“ přidal se další.

Ester Ledecká na letní dovolené zapózovala v námořnické čepici.
Ester Ledecká na letní dovolené zapózovala v námořnické čepici.
Ester Ledecká na letní dovolené zapózovala v námořnické čepici.
Ester Ledecká zdraví své sledující na Instagramu z aktivní dovolené v Řecku. (červen 2026)
40 fotografií

Jiný fanoušek připomněl dalšího slavného svalovce, tentokrát ze světa hraných filmů. „Arnold by záviděl,“ konstatoval.

Ledecká se na sociálních sítích pravidelně dělí o zážitky ze soukromého života. V posledních týdnech zveřejňuje záběry z dovolené u moře. V uplynulých dnech například ukázala, jak si vyzkoušela windsurfing, přímo na lodi sledovala přenos závodu formule 1, nebo jak trénovala rovnováhu při chůzi po laně.

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