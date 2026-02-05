Mezi finskými hokejistkami řádí norovirus. Zápas s Kanadou se musel odložit

Zápas Finsko - Kanada na olympijském turnaji hokejistek v Miláně byl kvůli výskytu onemocnění ve finském týmu přeložen ze čtvrtka na 12. února. Oznámili to organizátoři her. Zápas elitní skupiny A, v níž je i česká reprezentace, se měl hrát na závěr čtvrtečního programu od 21:10.

Finské hokejistky slaví zisk bronzové medaile na olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018 | foto: AP

Finský tým krátce před startem turnaje zdecimoval výskyt noroviru. Výběr Suomi musel zrušit středeční trénink a na čtvrtečním rozbruslení bylo podle agentury AP jen osm hráček do pole a dvě brankářky.

Mluvčí Finské hokejové asociace Henna Malmbergová uvedla, že 13 hokejistek je buď nakažených, nebo v karanténě.

O odložení zápasu informovaly po dohodě ve společném prohlášení Mezinárodní olympijský výbor, organizační výbor, Mezinárodní hokejová federace a týmy Kanady a Finska.

„Rozhodnutí padlo po konzultacích s lékaři po případech noroviru ve finském týmu. Rozhodlo se kolektivně v souladu se zavedenými zdravotními a bezpečnostními principy. Zdraví a blaho hráček, realizačních týmů, funkcionářů a všech účastníků turnaje má nejvyšší prioritu,“ uvedly organizace.

„Většině hráček už je lépe, ale ještě ne dostatečně na to, aby mohly hrát. Zároveň hrozí, že kdybychom mohly bychom nakazit tým Kanady,“ řekl po čtvrtečním tréninku finský kouč Tero Lehterä.

Druhý zápas na turnaji má Finsko odehrát v sobotu proti USA, v neděli pak mají být soupeřem Suomi české hráčky.

