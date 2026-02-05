Finský tým krátce před startem turnaje zdecimoval výskyt noroviru. Výběr Suomi musel zrušit středeční trénink a na čtvrtečním rozbruslení bylo podle agentury AP jen osm hráček do pole a dvě brankářky.
Mluvčí Finské hokejové asociace Henna Malmbergová uvedla, že 13 hokejistek je buď nakažených, nebo v karanténě.
O odložení zápasu informovaly po dohodě ve společném prohlášení Mezinárodní olympijský výbor, organizační výbor, Mezinárodní hokejová federace a týmy Kanady a Finska.
„Rozhodnutí padlo po konzultacích s lékaři po případech noroviru ve finském týmu. Rozhodlo se kolektivně v souladu se zavedenými zdravotními a bezpečnostními principy. Zdraví a blaho hráček, realizačních týmů, funkcionářů a všech účastníků turnaje má nejvyšší prioritu,“ uvedly organizace.
„Většině hráček už je lépe, ale ještě ne dostatečně na to, aby mohly hrát. Zároveň hrozí, že kdybychom mohly bychom nakazit tým Kanady,“ řekl po čtvrtečním tréninku finský kouč Tero Lehterä.
Druhý zápas na turnaji má Finsko odehrát v sobotu proti USA, v neděli pak mají být soupeřem Suomi české hráčky.