Australian Open ONLINE: Lehečka v osmifinále vyzve Djokoviče. Zdolá ho?

Třiadvacetiletý Lehečka v Melbourne zatím ztratil jediný set, naposledy si v pátečním třetím kole poradil s Francouzem Benjaminem Bonzim 6:2, 6:3 a 6:3. Grandslamové osmifinále zažívá potřetí v kariéře, dosud uspěl pouze před dvěma lety právě na Australian Open.

ONLINE: Jiří Lehečka vs. Novak Djokovič Osmifinále sledujeme od 9:00 v podrobné reportáži.

Nyní mu v cestě mezi elitní osmičku stojí pravděpodobně nejlepší tenista historie. Djokovič jen v Melbourne vyhrál desetkrát, celkově vlastní 24 grandslamových trofejí.

Ve třetím kole vyřadil Tomáše Macháče po jednoznačném průběhu 6:1, 6:4 a 6:4. S Lehečkou se zatím střetl jednou – loni na United Cupu triumfoval 6:1, 6:7 a 6:1.

Jak dopadne odveta na největším kurtu areálu Australian Open?

Čtvrtfinálovým soupeřem vítěze utkání mezi Lehečkou a Djokovičem bude třetí nasazený Alcaraz. Loňský vítěz Roland Garros a Wimbledonu, kterému chybí titul z Australian Open ke kariérnímu Grand Slamu, prošel dál po skreči Brita Drapera za stavu 7:5, 6:1.

Sabalenková a Gauffová postoupily do čtvrtfinále

Světová jednička Běloruska Aryna Sabalenková postoupila do čtvrtfinále a dál míří na melbournském turnaji za třetím triumfem po sobě. Nasazenou čtrnáctku Rusku Mirru Andrejevovou deklasovala 6:1, 6:2.

Šestadvacetiletá Sabalenková porazila o devět let mladší Andrejevovou za 63 minut a oplatila jí loňské vyřazení ve čtvrtfinále Roland Garros. V Melbourne prodloužila svou neporazitelnost na 18 zápasů a neprohrála zde už 24 setů v řadě.

Ve čtvrtfinále grandslamu, na kterém startuje, je podeváté za sebou. Utká se v něm s další Ruskou Anastasijí Pavljučenkovovou, která porazila Chorvatku Donnu Vekičovou 7:6, 6:0.

„Každý zápas je pro mě další šance. Je to nové utkání a nezáleží na tom, co se stalo předtím. Hlavní je, abych zůstala soustředěná na danou chvíli, na sebe a předvedla to nejlepší. Když hraju svou nejlepší hru, vím, že mohu vyhrát,“ řekla na kurtu Sabalenová.

Uspěla i předloňská šampionka US Open Američanka Gauffová. Turnajová trojka ztratila poprvé v sezoně set, Švýcarku Belindu Bencicovou, která se vrátila po mateřské pauze, ale zdolala za dvě a půl hodiny 5:7, 6:2, 6:1. V poměru vítězných míčů soupeřku přehrála 42:13, zaznamenala také osm es.

Ve čtvrtfinále narazí na Španělku Paulu Badosaovou, která zvítězila nad Srbkou Olgou Danilovičovou 6:1, 7:6.

„Belinda hrála v prvním setu skvělý tenis a bylo pro mě těžké se dostat k útoku. Ve druhém a třetím setu jsem už ale hrála agresivněji,“ uvedla Gauffová. „Ještě mě čeká hodně práce, abych splnila svůj cíl, ale mohu říct, že jsem na sebe hrdá a šťastná, co jsem tu předvedla,“ doplnila vítězka předloňského US Open.

Grandslamové Australian Open v Melbourne tvrdý povrch, dotace 96,5 milionu australských dolarů Muži

Dvouhra - osmifinále:

Alcaraz (3-Šp.) - Draper (15-Brit.) 7:5, 6:1 skreč

Paul (12-USA) - Davidovich (Šp.) 6:1, 6:1, 6:1 Ženy

Dvouhra - osmifinále:

Sabalenková (1-Běl.) - Andrejevová (14-Rus.) 6:1, 6:2

Gauffová (3-USA) - Bencicová (Švýc.) 5:7, 6:2, 6:1

Badosaová (11-Šp.) - Danilovičová (Srb.) 6:1, 7:6 (7:2)

Pavljučenkovová (27-Rus.) - Vekičová (18-Chorv.) 7:6 (7:0), 6:0 Juniorky

Dvouhra - 1. kolo:

Krejčová (6-ČR) - Vujovičová (Srb.) 6:3, 6:2

J. Kovačková (11-ČR) - Mildrenová (Austr.) 3:6, 7:5, 6:2 Čtyřhra - 1. kolo

Krejčová, Valdmannová (4-ČR) - Bennemannová, Gotóvoá (Jap.) 6:3, 6:4