Tenis ONLINE: Lehečka proti Sinnerovi ztrácí, finále v Miami přerušuje déšť

Autor: ,
  22:44
Ukořistí Jiří Lehečka dosud nejcennější titul v kariéře? Nebo druhý hráč žebříčku Jannik Sinner zkompletuje prestižní Sunshine Double? Český tenista ve finále turnaje Masters v Miami prohrál s italským favoritem první sadu 4:6, druhou krátce po začátku přerušil déšť. Až se začne znovu hrát, budeme zápas sledovat v podrobné reportáži. Ženskou čtyřhru ovládly Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou.
Jiří Lehečka se rozčiluje ve finále turnaje v Miami.

Jiří Lehečka se rozčiluje ve finále turnaje v Miami. | foto: AP

Jiří Lehečka hraje forhend ve finále turnaje v Miami.
Jannik Sinner hraje forhend ve finále turnaje v Miami.
Jiří Lehečka dobíhá k míči ve finále turnaje v Miami.
Jannik Sinnerhraje forhend ve finále turnaje v Miami.
8 fotografií

Čtyřiadvacetiletý Lehečka hraje finále turnaje ATP posedmé, zatím má ve sbírce dva tituly. Utkání o trofej na akci kategorie Masters zažívá vůbec poprvé.

V jeho lóži se na finále objevil i legendární hokejista Jaromír Jágr s partnerkou Dominikou, fandí mu společně s jeho trenérem Theodorem Devotym, který v Miami zastupuje Michala Navrátila, fyzioterapeutem Carlosem Carvalhem a přítelkyní Lucií Neumannovou.

ONLINE: Jiří Lehečka vs. Jannik Sinner

Finále v Miami sledujeme v podrobné reportáži.

Stejně starý Sinner útočí na celkově 26. trofej a také zkompletování takzvaného Sunshine Double, před dvěma týdny triumfoval i na turnaji v Indian Wells. Tento počin se naposledy povedl Švýcarovi Rogeru Federerovi v roce 2017.

Vzájemná bilance hovoří jednoznačně ve prospěch čtyřnásobného grandslamového šampiona Sinnera, který s Lehečkou ve čtyřech předchozích duelech neztratil ani set.

Nicméně český tenista, který je v žebříčku na 22. pozici, ale už má jistý posun minimálně na 14. příčku, se v Miami prezentuje skvělými výkony. V pěti dosavadních zápasech přišel o jedinou sadu a ještě žádný ze soupeřů mu nedokázal prolomit podání.

Naváže na loňského šampiona Jakuba Menšíka, nebo se po loňské Paříži a nedávném Indian Wells stane už třetí Masters v řadě kořistí Sinnera?

Další titul pro Siniakovou

Sunshine Double ve čtyřhře slaví Siniaková s Američankou Townsendovou. Po triumfu v Indian Wells porazily ve finále v Miami italskou dvojici Sara Erraniová, Jasmine Paoliniová 7:6 a 6:1, česká tenistka na tento cenný úspěch dosáhla poprvé.

I finále ženského deblu poznamenal déšť, přerušil ho v prvním setu za stavu 6:5 a 0:40 z pohledu druhé nasazené česko-americké dvojice. Po návratu na kurt Siniaková s Townsendovou první sadu, v níž předtím za stavu 4:5 odvrátily tři setboly, získaly – zkrácenou hru ovládly 7:0.

A ve druhém dějství zcela dominovaly. Po prvním gamu, který patřil turnajovým jedničkám, vyhrály všechny zbývající hry, zápas ukončily po hodině a 19 minutách hry. Erraniovou a Paoliniovou porazily podruhé za sebou, v Indian Wells je zdolaly dvakrát 6:2. Připsaly si desáté vítězství za sebou, v Indian Wells a v Miami dohromady ztratily jediný set.

Připravujeme podrobnosti...

Vstoupit do diskuse

Na Semilsku hoří dvoupatrový dům, hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu

Požár dvoupatrové budovy na Benecku na Semilsku. (29. března 2026)

Tenis ONLINE: Lehečka ve finále v Miami prohrává. Proti Sinnerovi mu fandí i Jágr

Jiří Lehečka se rozčiluje ve finále turnaje v Miami.

OBRAZEM: Skvělá show. Mrázkovým zněly hity Gotta i Davida, Březinová se loučila a Španělé kopali penalty

Krasobruslařský světový šampionát vyvrcholil závěrečnými exhibicemi a v...

Olympic se loučil s Jiřím Valentou. Co přestal pít, byl smutný, vzpomínal Janda

Skupina Olympic uspořádala rozloučení se zesnulým bývalým členem Jiřím Valentou...

Zastaneme práci jako muži, říkají ukrajinské vězeňkyně. Míří na frontu

Ukrajinská vojačka během výcviku v Záporožské oblasti. (30. listopadu 2025)

Tardif předá hokejovou federaci IIHF, na prezidenta už znovu kandidovat nebude

Šéf Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Luc Tardif odpovídá na otázky novinářů.

Rozhovor

Penzijko by nám mělo přinést deset až patnáct tisíc měsíčně navíc k důchodu, říkají výzkumníci

Premium
důchodci penze důchod práce věk procházka stáří

Vydržel jen 44 dní. Tottenham odvolal trenéra Tudora, kdo přijde místo něj?

Igor Tudor, kouč Tottenhamu, během utkání s Nottinghamem.

Čínu a Koreu naštvaly japonské učebnice. Dráždí je sexuální otrokyně i sporná území

Berlínská socha symbolizující utěšitelky, které byly během války nuceny...

Schodiště

Svět pod povrchem. Fenomén jeskyní, propastí a podzemí vůbec v suterénu plzeňského gotického domu

Svět pod povrchem: Jeskyně, podzemí a podsvětí v umění 19. století

Ukrajinci znovu udeřili na ruský přístav v Baltu, na jihu Finska se zřítily dva drony

Finská policie blokuje cestu nedaleko obce Kuovola, kde se zřítily dva drony....

Karlovy Vary - Liberec 4:0. Rozhodne až sedmý zápas, zářil navrátilec Beránek

Hráči Karlových Varů slaví gól v šestém čtvrtfinále proti Liberci.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.