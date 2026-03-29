Čtyřiadvacetiletý Lehečka hraje finále turnaje ATP posedmé, zatím má ve sbírce dva tituly. Utkání o trofej na akci kategorie Masters zažívá vůbec poprvé.
V jeho lóži se na finále objevil i legendární hokejista Jaromír Jágr s partnerkou Dominikou, fandí mu společně s jeho trenérem Theodorem Devotym, který v Miami zastupuje Michala Navrátila, fyzioterapeutem Carlosem Carvalhem a přítelkyní Lucií Neumannovou.
ONLINE: Jiří Lehečka vs. Jannik Sinner
Finále v Miami sledujeme v podrobné reportáži.
Stejně starý Sinner útočí na celkově 26. trofej a také zkompletování takzvaného Sunshine Double, před dvěma týdny triumfoval i na turnaji v Indian Wells. Tento počin se naposledy povedl Švýcarovi Rogeru Federerovi v roce 2017.
Vzájemná bilance hovoří jednoznačně ve prospěch čtyřnásobného grandslamového šampiona Sinnera, který s Lehečkou ve čtyřech předchozích duelech neztratil ani set.
Nicméně český tenista, který je v žebříčku na 22. pozici, ale už má jistý posun minimálně na 14. příčku, se v Miami prezentuje skvělými výkony. V pěti dosavadních zápasech přišel o jedinou sadu a ještě žádný ze soupeřů mu nedokázal prolomit podání.
Naváže na loňského šampiona Jakuba Menšíka, nebo se po loňské Paříži a nedávném Indian Wells stane už třetí Masters v řadě kořistí Sinnera?
Další titul pro Siniakovou
Sunshine Double ve čtyřhře slaví Siniaková s Američankou Townsendovou. Po triumfu v Indian Wells porazily ve finále v Miami italskou dvojici Sara Erraniová, Jasmine Paoliniová 7:6 a 6:1, česká tenistka na tento cenný úspěch dosáhla poprvé.
I finále ženského deblu poznamenal déšť, přerušil ho v prvním setu za stavu 6:5 a 0:40 z pohledu druhé nasazené česko-americké dvojice. Po návratu na kurt Siniaková s Townsendovou první sadu, v níž předtím za stavu 4:5 odvrátily tři setboly, získaly – zkrácenou hru ovládly 7:0.
A ve druhém dějství zcela dominovaly. Po prvním gamu, který patřil turnajovým jedničkám, vyhrály všechny zbývající hry, zápas ukončily po hodině a 19 minutách hry. Erraniovou a Paoliniovou porazily podruhé za sebou, v Indian Wells je zdolaly dvakrát 6:2. Připsaly si desáté vítězství za sebou, v Indian Wells a v Miami dohromady ztratily jediný set.
Připravujeme podrobnosti...