Lehečka ve čtvrtfinále v Dauhá nestačil na Filse, Menšík zkusí zaskočit Sinnera

  17:20aktualizováno  17:20
Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji v Dauhá ve čtvrtfinále, s Arthurem Filsem prohrál dvakrát 3:6. Francouz nastoupí v semifinále buď proti Jakubu Menšíkovi, nebo světové dvojce Janniku Sinnerovi z Itálie, kteří se střetnou ve čtvrtek večer.

Jiří Lehečka v prvním kole Australian Open | foto: Reuters

Lehečka v úvodních dvou kolech v Kataru neztratil ani set, ale proti Filsovi se mu nedařilo. V prvním setu osmý nasazený hráč přišel o podání dvakrát a ve druhé sadě třikrát. Zaznamenal také 32 nevynucených chyb.

V semifinále může Fils narazit na dalšího českého reprezentanta. Finalista turnaje v Dauhá z roku 2024 Menšík by však musel ve večerním zápase porazit čtyřnásobného grandslamového vítěze Sinnera.

Tenisový turnaj mužů v Dauhá

tvrdý povrch, dotace 2,833.335 dolarů

Dvouhra - čtvrtfinále:
Fils (Fr.) - Lehečka (8-ČR) 6:3, 6:3

Tenisový turnaj žen v Dubaji

tvrdý povrch, dotace 4,088.211 dolarů

Čtyřhra - čtvrtfinále:
Siegemundová, Zvonarevová (Něm./Rus.) - Siniaková, Hunterová (7-ČR/Austr.) 7:6 (7:4), 6:4

