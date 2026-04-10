Po stopách Zachy. Šestnáctiletý obránce Kachlíř podepsal první smlouvu s Libercem

„Lukáš je jedním z nejlepších hráčů ročníku 2009 a díky výbornému charakteru, pracovitosti a talentu dělá obrovské pokroky. Zásluhou skvělé práce trenérů v akademii se rozvíjí ve všech aspektech hry moderního, ofenzivního obránce,“ uvedl sportovní ředitel Michal Birner a ocenil vysokou hokejovou inteligencí, pohyb a dovednosti hráče.
Kachlíř přišel do Liberce před třemi lety z Havlíčkova Brodu a pravidelně nastupuje za vyšší věkové kategorie. V aktuální sezoně vedle startů v seniorském týmu hrál za juniorku severočeského klubu a ve 29 zápasech nasbíral 27 bodů (6+21). Představil se i v reprezentačních týmech do 17 a 18 let.
Rodák z Havlíčkova Brodu se stal po Pavlu Zachovi druhým nejmladším hráčem, který s Bílými Tygry uzavřel smlouvu.