Po stopách Zachy. Šestnáctiletý obránce Kachlíř podepsal první smlouvu s Libercem

Autor: ,
  12:12aktualizováno  12:12
Šestnáctiletý hokejový obránce Lukáš Kachlíř podepsal smlouvu s extraligovým Libercem. Talentovaný bek, který si v aktuální sezoně připsal za Bílé Tygry třináct startů v nejvyšší soutěži, podepsal s klubem smlouvu do roku 2029. Liberec o tom informoval na webu.

Liberecký obránce Lukáš Kachlíř | foto: ČTK

„Lukáš je jedním z nejlepších hráčů ročníku 2009 a díky výbornému charakteru, pracovitosti a talentu dělá obrovské pokroky. Zásluhou skvělé práce trenérů v akademii se rozvíjí ve všech aspektech hry moderního, ofenzivního obránce,“ uvedl sportovní ředitel Michal Birner a ocenil vysokou hokejovou inteligencí, pohyb a dovednosti hráče.

Kachlíř přišel do Liberce před třemi lety z Havlíčkova Brodu a pravidelně nastupuje za vyšší věkové kategorie. V aktuální sezoně vedle startů v seniorském týmu hrál za juniorku severočeského klubu a ve 29 zápasech nasbíral 27 bodů (6+21). Představil se i v reprezentačních týmech do 17 a 18 let.

Rodák z Havlíčkova Brodu se stal po Pavlu Zachovi druhým nejmladším hráčem, který s Bílými Tygry uzavřel smlouvu.

