Udělám všechno, aby si ti dva pitomci už u nás nezapískali. Kania se obul do sudích

Vlastně jen volně navázal na svá sobotní emotivní slova, když rovnou po porážce vyťukal do příběhu na instagram: „S tímhle hodně štěstí v Lize mistrů.“
„To je fotbal, patří to k němu. Psal jsem to zpoza brány. Slavia má objektivně nejlepší tým, ale když jsem se podíval, že jsme měli o pětadvacet procent víc přihrávek, to mi přijde zvláštní,“ podivil se Kania.
Slavia vypjaté ligové nadstavbové utkání ovládla díky dvěma přesným trefám v prvním poločase, což byly její jediné dva pokusy letící na bránu.
Komise rozhodčích v pondělí odpoledne konstatovala, že hosté měli kopat penaltu za faul na záložníka Provoda, a také, že měl být později vyloučen hostující Moses, když loktem vyřídil domácího Hodouše a zlomil mu čelist.
„Stačilo jen pár centimetrů a mohlo to skončit mnohem hůř,“ zdůraznil Kania.
Souboj však sudí Jakub Wulkan nevyhodnotil ani jako faul.
Ondřej Kania se v TIKI-TAKA v souvislosti se zákrokem na Petra Hodouše vyjádřil celkem nekompromisně i k rozhodčím u videa. pic.twitter.com/LejWE34u3T— Sporťák (@SportakCZ) May 4, 2026
„Což bych ještě chápal. Bylo to v takové rychlosti, že tu srážku nemusel vidět, v pohodě. Ale pak se čeká dvanáct minut na ošetření a sudí u videa měli dostatek času,“ líčil liberecký majitel v pondělní talkshow.
„Moses to určitě neudělal naschvál, ale řešíme následky. V minulé sezoně pykal za zlomení nohy Kalabiškovi náš Ghali, když uklouzl. Dostal trest na osm zápasů, nakonec nehrál čtyři. I když to není úmysl, tak hráč ručí za své tělo,“ dodal Kania.
V deseti naopak dohrával Liberec po dvou žlutých kartách stopera Drakpeho. Ještě předtím se podle komise měla kopat penalta pro hosty.
„Mohla být odpískaná, ale také nemusela. Intenzita mi nepřišla zásadní, Provod spíš ještě nadskočil a sudí to měl přímo před sebou. Oni to musí vyvážit. Když uznali chybu za červenou, musí něco najít i na druhé straně. Klasický alibismus posledních měsíců, není to fér. Kdyby penaltu sudí odpískal na hřišti, nezlobil bych se. Ale tohle je zvláštní,“ přemítal třiatřicetiletý podnikatel.
Největší kritiku ale Kania adresoval videorozhodčím Pavlu Orlovi a jeho asistentovi Michaelu Kvítkovi.
„Když si čtu v médiích přepisy odposlechů předsedy komise rozhodčích Libora Kovaříka, kde nabádá toho blázna z Karviné (Jana Wolfa), který uplácel sudí a zničil mraky životů mladých fotbalistů, jsem naštvaný, jak říká, jaké rozhodčí nechce na svých zápasech. I já teda udělám všechno proto, aby ti dva pitomci u videa, kteří tohle neposoudili, si u nás už v životě nezapískali,“ rozčílil se.
O novém předsedovi komise rozhodčích by měl shodou okolností brzy hlasovat výkonný výbor fotbalové asociace. Spekuluje se, že mandát buď obhájí Kovařík, nebo ho dostane bývalý španělský sudí Carlos Clos Gómez.
„Všichni v klubu mi říkají, ať držím hubu. Ale to já prostě neumím,“ smál se Kania.