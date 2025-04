Liberec nakoukl do Litvínova. Stěhují se Zile, Zeman i Sandberg

Sedmadvacetiletý Zile, bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2023, působil v Litvínově tři sezony a patřil mezi klíčové postavy týmu.

„Kristaps se vypracoval v jednoho z nejlepších two way obránců naší ligy. Z vlastní zkušenosti vím, že je proti němu velice složité hrát. Je ošlehaný mnoha zápasy na mezinárodní scéně, což je vždycky velké plus pro naše mladé hráče, kteří od něj mohou sbírat zkušenosti,“ uvedl sportovní ředitel Michal Birner.

O tři roky mladší Zeman je odchovancem Chomutova, extraligu hrál dosud jen v dresu Litvínova. Na kontě má přes 200 startů v nejvyšší soutěži.

„Denise jsme sledovali delší dobu a věříme, že jeho silné stránky jsou přesně to, co nám v minulé sezoně často chybělo. To je výborná defenzivní hra, obětavost a potřebná tvrdost,“ řekl Birner a vyzdvihl charakter a morálku nové posily.

Daniel Kurovský z Třince si kryje puk před dotírajícím Kristapsem Zilem z Litvínova.

Třicetiletý Sandberg opouští Litvínov po jedné sezoně, ve které nasbíral 30 bodů a byl čtvrtým nejproduktivnějším hráčem týmu v základní části. „S Filipem jsme jednali už před sezonou 2024/25, k dohodě nakonec nedošlo. Když se znovu naskytla možnost ho získat, neváhali jsme, protože šance přivézt dvojnásobného vítěze švédské ligy se nenaskytne každý den,“ řekl Birner. Sandberg získal švédské tituly v roce 2017 s HV 71 a loni se Skellefteou.