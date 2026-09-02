Fotbalistky Liberce vyhrály před rekordní návštěvou, Sparta si Ligu mistrů nezahraje

  21:05aktualizováno  22:59
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Gólová radost fotbalistek Liberce

Gólová radost fotbalistek Liberce | foto: Pavel Jiřík

Jiří Kaiser, trenér libereckých fotbalistek.
Denisa Rancová a Aneta Pochmanová slaví gól v derby.
Michael Steiner, trenér fotbalistek Sparty.
Liberecká Kateřina Vithová v odvetě 1. předkola Evropského poháru.
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Liberecký fotbal zažil další povedený večer. Hráčky Slovanu postoupily do 2. předkola Evropského poháru. S SFK Sarajevo remizovaly 1:1 díky gólu Ferencové v 79. minutě. Před týdnem v Bosně a Hercegovině vyhrály 3:2. Naopak sparťankám odveta nevyšla. V závěrečném 3. předkole Ligy mistrů prohrály na hřišti Servette Ženeva 0:3 a do hlavní fáze nepostoupily. Českým mistryním nestačila výhra 3:2 z prvního zápasu a budou pokračovat ve 2. předkole Evropského poháru.

Sparťankám vůbec nevyšel první poločas, v němž dvakrát inkasovaly a samy si naopak nevytvořily téměř žádnou šanci. Ve druhém poločase se zvedly a měly blízko ke gólu, jenže příležitosti neproměnily.

Černá orazítkovala břevno, Ospecková trefila jen gólmanku Weimarovou a na nizozemskou brankářku nevyzrála ani Elmoreová. Švýcarský tým hrozil z protiútoků, jeden z nich proměnila Polka Sobalová, která dala svůj druhý gól zápasu, a bylo rozhodnuto.

Sparťanku Michaelu Khýrovou nahání soupeřka Daina Bourmaová ze Ženevy.

Tým rakouského trenéra Steinera si tak hlavní fázy Ligy mistryň, v níž je 18 elitních klubů Evropy, nezahraje. Míří do Evropského poháru, v němž v minulé sezoně došly do semifinále. Při pátečním losu budou nasazené.

Odvetné utkání 3. předkola fotbalové Ligy mistryň

Servette Ženeva - Sparta Praha 3:0 (2:0)

Branky: 20. a 90.+2 Sobalová, 45.+1 Marinelliová. První zápas 2:3, postoupilo Servette

Sestava Sparty: Harantová - Bartoňová, Pochmanová, Sonntagová, Retkesová (46. Fuchsová) - Stárová (63. Elmoreová), Černá, Petryková (46. Hansenová) - Khýrová, Rancová, Ospecková (71. Bergfordová). Trenér: Steiner

Povedená premiéra Liberce

Slovan se představil v ženských soutěžích UEFA vůbec poprvé a na stadion u Nisy dorazilo 1 480 diváků, nejvyšší návštěva v historii ženského fotbalu v Liberci.

„Zaplaťpánbůh, že to dopadlo. Nebyl to od nás dobrý výkon, ale nakonec jsme to zvládli. Moc děkujeme divákům, kteří vytvořili skvělou atmosféru. I díky nim jsme postoupili. Zároveň chci poděkovat i pár fanouškům, kteří za námi cestovali doSarajeva,“ říkal po utkání trenér Jiří Kaiser.

Slovan Liberec si zajistil účast v Evropském poháru, druhé evropské soutěži žen, díky třetímu místu v minulé ligové sezoně. A na úvod ho čekal houževnatý soupeř ze Sarajeva. Na jeho hřišti vedl Liberec už 3:0, bosenský tým se ale přiblížil na rozdíl jediné branky.

V odvetě U Nisy se diváci dočkali gólů až ve druhém poločase. Sarajevo po změně stran na hřiště vlétlo a domácí musela podržet gólmanka Kroupová. Nakonec skórovala v 58. minutě střídající Josufovičová, která se trefila po dvou minutách na hřišti.

Slovan však zabral, hned dvakrát nastřelil břevno, načež v 78. minutě dostala míč do branky po centru Skálové aktivní Ferencová, nejlepší hráčka zápasu.

Druhé předkolo Evropského poháru se bude losovat v pátek. V osudí se objeví i týmy, které se nedostaly ve 3. předkole Ligy mistryň do hlavní fáze soutěže čili Real Sociedad, Ajax Amsterdam, Eintracht Frankfurt, Wolfsburg, PSV Eindhoven, St. Pölten, norský Brann či polský Czarni Sosnowiec.

Odvetné utkání 1. předkola Evropského poháru fotbalistek

Slovan Liberec - Sarajevo 1:1 (0:0)

Branky: 79. Ferencová - 58. Josufovičová. První zápas 3:2, postoupil Liberec
Sestava Liberce: Kroupová - Hlouchová, Ferencová, Krejčířová (69. Buryanová) - Rumančíková (86. Škerdová), Šubrtová (59. Truxová), Skálová (86. Stránská), Dědinová, Košíková - Šafářová (86. Marcinková) - Vithová

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