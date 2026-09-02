Rekordní návštěva na ženském fotbale v Liberci! Slovan v Evropském poháru jde dál

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  21:05
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Liberecká Kateřina Vithová v odvetě 1. předkola Evropského poháru. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Liberecký fotbal zažil další povedený večer. Fotbalistky Slovanu postoupily do 2. předkola Evropského poháru. S SFK Sarajevo remizovaly 1:1 díky gólu Ferencové v 79. minutě. Před týdnem v Bosně a Hercegovině vyhrály 3:2. Slovan Liberec se představil v ženských soutěžích UEFA vůbec poprvé a na stadion u Nisy dorazilo 1 480 diváků, nejvyšší návštěva v historii ženského fotbalu v Liberci.

„Zaplaťpánbůh, že to dopadlo. Nebyl to od nás dobrý výkon, ale nakonec jsme to zvládli. Moc děkujeme divákům, kteří vytvořili skvělou atmosféru. I díky nim jsme postoupili,“ říkal po utkání trenér Jiří Kaiser.

Slovan Liberec si zajistil účast v Evropském poháru, druhé evropské soutěži žen, díky třetímu místu v minulé ligové sezoně. A na úvod ho čekal houževnatý soupeř ze Sarajeva. Na jeho hřišti vedl Liberec už 3:0, bosenský tým se ale přiblížil na rozdíl jediné branky.

V odvetě U Nisy se diváci dočkali gólů až ve druhém poločase. Sarajevo po změně stran na hřiště vlétlo a domácí musela podržet gólmanka Kroupová. Nakonec skórovala v 58. minutě střídající Josufovičová, která se trefila po dvou minutách na hřišti.

Slovan však zabral, hned dvakrát nastřelil břevno, načež v 78. minutě dostala míč do branky po centru Skálové aktivní Ferencová, nejlepší hráčka zápasu.

Druhé předkolo Evropského poháru se bude losovat v pátek. V osudí se objeví i týmy, které se nedostaly ve 3. předkole Ligy mistryň do hlavní fáze soutěže čili Real Sociedad, Ajax Amsterdam, Eintracht Frankfurt, Wolfsburg, PSV Eindhoven, St. Pölten, norský Brann či polský Czarni Sosnowiec.

Odvetné utkání 1. předkola Evropského poháru fotbalistek

Slovan Liberec - Sarajevo 1:1 (0:0)

Branky: 79. Ferencová - 58. Josufovičová. První zápas 3:2, postoupil Liberec
Sestava Liberce: Kroupová - Hlouchová, Ferencová, Krejčířová (69. Buryanová) - Rumančíková (86. Škerdová), Šubrtová (59. Truxová), Skálová (86. Stránská), Dědinová, Košíková - Šafářová (86. Marcinková) - Vithová

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