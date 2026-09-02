„Zaplaťpánbůh, že to dopadlo. Nebyl to od nás dobrý výkon, ale nakonec jsme to zvládli. Moc děkujeme divákům, kteří vytvořili skvělou atmosféru. I díky nim jsme postoupili,“ říkal po utkání trenér Jiří Kaiser.
Slovan Liberec si zajistil účast v Evropském poháru, druhé evropské soutěži žen, díky třetímu místu v minulé ligové sezoně. A na úvod ho čekal houževnatý soupeř ze Sarajeva. Na jeho hřišti vedl Liberec už 3:0, bosenský tým se ale přiblížil na rozdíl jediné branky.
1 480 diváků! 🥳— Lucie Macháčová (@LucieMachacova) September 2, 2026
Historicky největší návštěva na ženském fotbale v Liberci viděla remízu 1:1 a postup v Evropském poháru do dalšího kola.
Nová soutěž žen se hraje systémem doma-venku až do finále. Soupeřky se Slovan dozví v pátek. Ve hře je i Real Sociedad s Klárou Cahynovou ✌️ pic.twitter.com/AIj7Rqc5PZ
V odvetě U Nisy se diváci dočkali gólů až ve druhém poločase. Sarajevo po změně stran na hřiště vlétlo a domácí musela podržet gólmanka Kroupová. Nakonec skórovala v 58. minutě střídající Josufovičová, která se trefila po dvou minutách na hřišti.
Slovan však zabral, hned dvakrát nastřelil břevno, načež v 78. minutě dostala míč do branky po centru Skálové aktivní Ferencová, nejlepší hráčka zápasu.
Druhé předkolo Evropského poháru se bude losovat v pátek. V osudí se objeví i týmy, které se nedostaly ve 3. předkole Ligy mistryň do hlavní fáze soutěže čili Real Sociedad, Ajax Amsterdam, Eintracht Frankfurt, Wolfsburg, PSV Eindhoven, St. Pölten, norský Brann či polský Czarni Sosnowiec.
Odvetné utkání 1. předkola Evropského poháru fotbalistek
Slovan Liberec - Sarajevo 1:1 (0:0)
Branky: 79. Ferencová - 58. Josufovičová. První zápas 3:2, postoupil Liberec