ONLINE: Liberec - Slavia, nehrají Šturm ani N’Guessan, na lavici už je Chorý

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  19:23aktualizováno  19:23
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Souboj slávistického útočníka Tomáše Chorého (vlevo) s libereckým Ange N’Guessanem. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Nejtěžší zkouška v úvodu nového ročníku číhá na lídra fotbalové ligy. Slávisté ve svém čtvrtém utkání hrají v Liberci, který se ukazuje rovněž v solidní formě. Duel můžete od 20.00 sledovat v online reportáži.

Tři zápasy, devět bodů, skóre 11:2. Obhájce titulu vstoupil do sezony razantně.

Proti poslednímu utkání proti Pardubicím udělal slávistický trenér Jindřich Trpišovský tři změny, nehrají Piták, Šturm a N’Guessan, místo nich Isife, Ayaosi a Konečný. Sestava: Markovič – Holeš, Zima, Konečný – Isife, Nowak, Sadílek, Suleiman – Provod, Chytil, Ayaosi. Po dlouhém trestu se vrací útočník Chorý, který je na lavici.

Liberec má šest bodů, vyhrál v Plzni a na Zbrojovce Brno. Domácí porážku s Teplicemi ovlivnilo, že hrál víc než poločas v devíti bez dvou vyloučených.

Chance Liga 2026/2027
16. 8. 2026 20:00
Liberec : Slavia
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Sestavy:
T. Koubek - J. Koželuh, L. Hůlka, A. Drakpe, J. Mikula - L. Masopust, F. Faye, A. Kayondo, M. Lexa, A. Soliu - R. Krollis
Sestavy:
J. Markovič - T. Holeš, D. Zima, M. Konečný - S. Isife, W. Nowak, M. Sadílek, M. Suleiman - E. Ayaosi, M. Chytil, L. Provod
Náhradníci:
A. Bužek, P. Juliš, P. Hodouš, V. Stránský, L. Mašek, V. Sychra, L. Pešl, D. Rus, Q. Zyba, V. Baboula
Náhradníci:
D. Moses, P. Kačor, A. N’Guessan, T. Diakité, D. Šturm, T. Vlček, T. Chorý, I. Schranz, Š. Chaloupek, N. Domčak, O. Kubiak
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