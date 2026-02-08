Záběry, které biatlonistka Jessica Jislová sdílela na svém Instagramu, s nadhledem ukazují české reprezentantky přímo na ubytování, jak v nových kombinézách tráví běžný olympijský den. Čistí si zuby, sprchují se, hrají deskové hry, dokonce krmí alpské krávy, a to všechno bez převlékání.
„Když se ti nová olympijská kombinéza líbí tak moc, že ji vlastně nechceš sundat,“ připsala Jislová k videu, které okamžitě pobavilo fanoušky.
Pozitivní reakce však nepřicházejí jen z týmu. Pod zveřejněným videem se rychle objevily desítky pochvalných komentářů. „Kombinéza je krásná, budete středem pozornosti,“ píší někteří, další přidávají přání úspěchu pod pěti kruhy.
Nové olympijské kombinézy biatlonisté představili už během domácího Světového poháru v Novém Městě na Moravě. Červeno-bílo-modrá kolekce vychází z národních barev a sází na výrazný detail na břiše, kde se barvy potkávají do podoby české vlajky.
Za krkem i na lýtkách pak nechybí nápis „CZE“. O výrobu se postarala česká značka ATEX Sportswear, která s biatlonovou reprezentací dlouhodobě spolupracuje.
Olympijský biatlonový program odstartuje smíšenou štafetou v neděli ve 14:05. Češi do ní nastoupí ve složení Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová, která se vrací po pauze způsobené zdravotními potížemi po loňské operaci vyhřezlé ploténky.