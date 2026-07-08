Pardubice ztrácejí reprezentanta. Hájek se vrací do zámoří, dostane šanci v San Jose

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  21:32aktualizováno  22:08
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Michal Vitouch ze Sparty se u mantinelu snaží zastavit Libora Hájka z Pardubic.

Michal Vitouch ze Sparty se u mantinelu snaží zastavit Libora Hájka z Pardubic. | foto: ČTK

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Hokejový mistr světa Libor Hájek se po třech letech v extraligových Pardubicích vrací do zámoří. Osmadvacetiletý obránce podepsal roční dvoucestnou smlouvu v San Jose a má příležitost navázat na dřívější působení v NHL. Sharks o dohodě informovali na webu.

Hájek, jenž naposledy mezi hokejovou elitou působil v sezoně 2022/23, odehrál v posledním ročníku včetně play off za Východočechy 61 zápasů a připsal si 16 bodů za šest branek a deset asistencí. Na jeho konci oslavil s Dynamem zisk extraligového titulu.

Třetím rokem za sebou pak člen vítězného týmu z předloňského domácího šampionátu v Praze a Ostravě končil sezonu na mistrovství světa. Ve Švýcarsku za osm startů nebodoval.

Do zámoří se Hájek může přesunout díky tomu, že mu Pardubičtí vyšli vstříc při žádosti o uvolnění a přerušení stávající smlouvy.

„Jeho rozhodnutí plně respektujeme a tuto šanci mu přejeme. Je to pro něj velká osobní i hokejová příležitost. Je skvělé, že i v konkurenčním prostředí, které Dynamo nabízí, zde hráči odehrají nějaký čas, mohou se rozvíjet a dokážou se pak vracet zpátky do NHL,“ uvedl na webu úřadujících domácích šampionů sportovní ředitel klubu Petr Sýkora.

Dynamo však zároveň nechává Hájkovi prostor pro případný návrat. „S Liborem jsme domluvení, že pokud by mu angažmá v zámoří z jakéhokoliv důvodu nevyšlo podle představ, má u nás dveře vždy otevřené a může se vrátit zpět do Dynama,“ doplnil Sýkora.

Libor Hájek při své minulé štaci v NHL v dresu New York Rangers.

V NHL má 37. hráč draftu z roku 2016, kdy si ho vybrali zástupci Tampy Bay, bilanci 110 utkání a 12 bodů (4+8), všechna odehrál v průběhu pěti sezon za New York Rangers. Na farmě v nižší AHL nastoupil Hájek do dalších 134 duelů a zaznamenal 18 bodů (4+14).

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