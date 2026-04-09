Imrich zasluhuje úctu, říká Varhaník. Ve vrcholovém sportu byl jako ryba ve vodě

Medailista z řady velkých mezinárodních akcí Bugár zemřel ve středu necelý týden před 71. narozeninami.
„Pro atletiku je úmrtí Imricha Bugára velkou ztrátou. Odešla skutečná atletická legenda. Imrich byl ikonou atletiky a překročil rámec atletického dění. Jeho jedenadvacetiletá sportovní kariéra byla nesmírně dlouhá a úspěšná. Byl to mistr Evropy z roku 1982 a v roce 1983 přidal titul mistra světa. Bohužel nedostal šanci bojovat o rok později o olympijskou medaili,“ uvedl Varhaník s poukazem na bojkot her v Los Angeles ze strany tehdejšího komunistického Československa.
Připomněl také, že loni v prosinci Bugár společně s koulařkou Helenou Fibingerovou získal ocenění pro legendu českého sportu. „To také o něčem vypovídá a jen to podtrhuje jeho výjimečnost. Je mi jeho odchodu nesmírně líto. Mám na Imricha spoustu krásných osobních vzpomínek,“ podotkl šéf české atletiky.
Nejvíce mu utkvěla vzpomínka z roku 1990, kdy byl s Bugárem na mítinku Grand Prix v Budapešti. „Pro mě jakožto nováčka ve vrcholové atletice to byl nevšední zážitek, jak Imrich vládl excelentní maďarštinou. Bylo pro mě velmi zábavné ho sledovat a zároveň se v tom prostředí vrcholového sportu pohyboval jako ryba ve vodě,“ vyprávěl.
Bugár podle něj rozhodně patřil do zlaté generace tehdy československých atletů. „Byl následníkem (olympijského vítěze) Ludvíka Daňka, který dokázal nést tuto diskařskou štafetu dál. Jeho kariéra zasluhuje úctu. Ztratili jsme velkou osobnost, která se zapsala do dějin nejen české, ale i světové atletiky,“ dodal Varhaník.