Jejich varování souvisí s tvrdou imigrační politikou administrativy prezidenta Donalda Trumpa, píše agentura AFP.
Koalice lidskoprávních organizací, mezi kterými je Americké sdružení pro občanské svobody (ACLU), upozorňuje fanoušky, hráče nebo novináře, že na ně může dopadnout Trumpova „drakonická imigrační politika“.
Vyzývají mezinárodní fotbalovou federaci FIFA, jejíž prezident Gianni Infantino má úzké vazby na Trumpa, aby se u americké vlády zasazovala o to, že všichni budou moci na šampionát dojet bez problémů.
„Je nejvyšší čas, aby FIFA využila svého vlivu a tlačila na smysluplné změny v imigrační politice a závazná ujištění, díky kterým se lidé přijíždějící do USA na mistrovství budou cítit bezpečně,“ uvedl Jamil Dakwar z ACLU.
Bez Íránců i Senegalců
Organizace varují, že lidé mířící na fotbalové mistrovství by měli počítat s možností odepření vstupu do USA, hrozbou zadržení nebo deportace, podrobnou kontrolou sociálních sítí a prohlídkou elektronických zařízení i s rizikem prověrky založené na jejich původu.
Lidskoprávní organizace také upozorňují na praktiky příslušníků Úřadu pro imigraci a cla (ICE) a jejich „kruté, nelidské nebo ponižující zacházení“ se zadrženými, kterým může hrozit i smrt.
Většina zápasů světového šampionátu se bude hrát na území Spojených států, které ho pořádají společně se Mexikem a Kanadou.
Washington podle agentury AFP ujišťuje, že protiimigrační opatření současné vlády se nevztahují na lidi s turistickými vízy, a tedy ani na fanoušky se vstupenkami na šampionát.
Čtyři země, jejichž týmy se na mistrovství kvalifikovaly, se při zápasech v USA budou muset podle všeho obejít bez svých fanoušků. Trumpova vláda zakázala vstup do Spojených států občanům Íránu, Haiti, Senegalu a Pobřeží Slonoviny.