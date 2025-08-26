Celtic ztroskotal na Kajratu Almaty. Do Ligy mistrů senzačně míří i kyperský Pafos

  22:22aktualizováno  23:08
Fotbalisté Kajratu Almaty si poprvé zahrají ligovou fázi Ligy mistrů. Šampion Kazachstánu v závěrečném 4. předkole překvapivě vyřadil Celtic Glasgow. První zápas na půdě skotského mistra skončil bez branek, gól nepadl ani po prodloužení úterní odvety. Tým z Almaty rozhodl v penaltovém rozstřelu. Překvapivě postupuje také kyperský Pafos, který po remíze 1:1 vyřadil Crvenou zvezdu Bělehrad. Nováčkem soutěže bude i norský tým Bodö/Glimt.
Kajrat ve 3. předkole vyřadil také na penalty Slovan Bratislava a vytvořil si své maximum v kvalifikaci Ligy mistrů. V závěrečném play off senzaci dokonal. Domácí přečkali několik šancí soupeře a v rozstřelu měli pevnější nervy. Hrdinou se stal brankář Anarbekov. Chytil tři penalty a zastínil tak svůj slavnější protějšek Schmeichela. Z domácích neuspěl jen Gromyko, který chtěl napodobit Panenku a trefil břevno.

Celtic si nezopakuje svou loňskou účast v ligové fázi. Nevedl si v ní vůbec zle, získal dvanáct bodů a ve vyřazovací fázi pak vypadl jen o jediný gól s Bayernem Mnichov.

Liga mistrů
Play-off 26. 8. 2025 18:45
FC Kajrat Almaty FC Kajrat Almaty : Celtic Glasgow Celtic Glasgow 0:0 (0:0)pen. 3:2

první zápas 0:0 - postupuje tým FC Kajrat Almaty

Sestavy:
Anarbekov – Mrynskiy, Sorokin, Martynovich (C), Luís Mata (118. Baibek) – Glazer (63. Kassabulat), Tapalov (116. Stanojev), Arad – Gromyko, Jorginho, Ricardinho (80. Bagdat).
Sestavy:
Schmeichel – Ralston (106. Donovan), Carter-Vickers, Scales, Tierney (75. Murray) – Nygren, McGregor (C), HJ Yang (70. Idah), Hatate (106. McCowan) – Forrest (70. Engels), Maeda.
Náhradníci:
Reimov, Kalmurza – Kurgin, Sadybekov, Shirobokov, Gadrani, Bekbolat, Tuyakbayev.
Náhradníci:
Sinsalo, Doohan – Simpson-Pusey, Yamada, Osmand, Kenny, Paulo Bernardo.
Žluté karty:
Žluté karty:
101. Hatate

Rozhodčí: Mariani – Bindoni, Tegoni (všichni ITA)

Liga mistrů
Play-off 26. 8. 2025 21:00
Pafos FC Pafos FC : Crvena Zvezda Bělehrad Crvena Zvezda Bělehrad 1:1 (0:0)

první zápas 2:1 - postupuje tým Pafos FC

Góly:
89. Jaja
Góly:
60. Ivanić
Sestavy:
Michail – Correia, Goldar (C), Luckassen, Pileas (62. Langa) – Pepe, Sunjič – Oršič (62. Jaja), Dragomir, Bruno – Anderson (68. Bassouamina)
Sestavy:
Matheus – Seol, Milosavljevič, Veljkovič, Tiknizjan – Elšnik (90. Olayinka), Krunič – Babicka (57. Radonjič), Duarte (57. Arnautovič), Ivanič (C) (90. Katai) – Ndiaye
Náhradníci:
Bassouamina, Jaja, Langa, Papadoudis, Pedrao, Petrou, Quina, Sema, Tanković
Náhradníci:
Arnautovič, Bajo, Glazer, Guteša, Katai, Kostov, Milson, Olayinka, Radonjič, Rodrigo, Stankovič, Uchenna
Žluté karty:
79. Jaja, 86. Bruno, 90+8. Pepe
Žluté karty:
34. Krunič, 53. Babicka

Rozhodčí: Oliver – Burt, Berts

Liga mistrů
Play-off 26. 8. 2025 21:00
Sturm Graz Sturm Graz : Bodo/Glimt Bodo/Glimt 2:1 (1:1)

první zápas 0:5 - postupuje tým Bodo/Glimt

Góly:
30. Jatta
73. Oermann
Góly:
15. Jørgensen
Sestavy:
Christensen – Malić (62. Oermann), Karić, Stanković (C), Aiwu – Horvat (77. Hödl), Lavalée, Kitejšvili (58. Rózga) – Jatta (58. Grgić), Bøving (77. Beck), Chukwuani.
Sestavy:
Haikin – Sjøvold (90+2. Hansen), Nielsen, Bjørtuft, Bjørkan – Evjen (87. Auklend), Berg, Saltnes (C) – Jørgensen, Høgh, Hauge (46. Bassi).
Náhradníci:
Wiener-Pucher, Bignetti – Bendra, Hierländer, Beganović, Haider.
Náhradníci:
Faye Lund, Brøndbo – Aleesami, Gundersen, Burakovsky, Brunstad Fet, Helmersen, Klynge, Riisnæs.
Žluté karty:
44. Lavalée, 77. Oermann
Žluté karty:
63. Nielsen

Rozhodčí: Marciniak (POL) – Listkiewicz (POL), Kupsik (POL)

