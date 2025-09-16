ONLINE: Startuje Liga mistrů. V akci Arsenal. PSV s Kovářem v bráně prohrává

  19:02
Startuje druhý ročník rozšířené Ligy mistrů. Šestatřicet týmů se v rámci jedné tabulky utkává o účast ve vyřazovací fázi. Jako první jde do akce Arsenal, semifinalista minulého ročníku, který hraje v Bilbau. Nastupuje také nizozemské PSV proti belgickému Saint-Gilloise. Utkání sledujte v podrobných online reportážích od 18:45.

Martín Zubimendi (vlevo) a Mikel Merino po krásném úvodním gólu. | foto: AP

Nový formát v minulé sezoně ovládlo PSG, které ve finále rozebralo 5:0 milánský Inter.

Kdo si pro nejcennější evropský titul dojde tentokrát?

Třeba semifinalista posledního ročníku, anglický Arsenal? Ten je v úvodním utkání proti baskickému Bilbau favoritem a vyhlíží sezonu, v níž by rád získal velkou trofej.

Základní fáze Ligy mistrů ONLINE

Sledujte všechna utkání minutu po minutě

Současně se o první body do velké tabulky pokusí nizozemské PSV s Matějem Kovářem v bráně, které hostí sousední Saint-Gilloise z Belgie. Oba týmy jsou současně mistry svých zemí.

Od 21 hodin se představí rekordman soutěže Real Madrid s patnácti tituly. Putování načne doma s francouzským Marseille. Vítěz Evropské ligy Tottenham zase hostí španělský Villarreal, italský Juventus zápolí v těžkém souboji s německým Dortmundem a portugalská Benfica načíná základní fázi duelem s ázerbájdžánským Karabachem.

Jediný český zástupce, pražská Slavia, začíná ve středu v 18:45 soubojem s norským Bodö/Glimt.

Každý tým odehraje celkem osm utkání s osmi různými soupeři. Nejlepších osm celků seřazených v jedné tabulce postoupí rovnou do osmifinále, zatímco dalších šestnáct se porve o zbývajících osm míst v předkole play off.

Zároveň nově platí, že přímí účastníci osmifinále mají ve vyřazovacích dvojzápasech garantované všechny odvety doma.

Liga mistrů
1. kolo 16. 9. 2025 18:45
zápas probíhá
PSV Eindhoven PSV Eindhoven : Saint-Gilloise Saint-Gilloise 0:2 (0:2)
Góly:
Góly:
9. P. David
39. Ait el Hadj
Sestavy:
Kovář – Dest, Flamingo, Obispo (46. Salah-Eddine), Gąsiorowski – Sajbárí, Schouten (C) (46. Til), Veerman – Perišić, Pepi, van Bommel.
Sestavy:
Scherpen – Khalaily, K. Mac Allister, Burgess (C), Leysen – Ait el Hadj, Zorqán, Rasmussen – Rodríguez, P. David, Niang.
Náhradníci:
Olij, Schiks – Wanner, Dríweš, Bajraktarević, Boadu, Man, Waayers, Nagalo.
Náhradníci:
Chambaere – Barry, Van De Perre, Smith, Schoofs, Giger, Búfál, Sykes, Patris, Berradi.

Rozhodčí: Anthony Taylor (ENG). Asistenti: Gary Beswick (ENG), Adam Nunn (ENG). Čtvrtý rozhodčí: Robert Jones (ENG). VAR: Michael Salisbury (ENG). AVAR: Jarred Gillett (AUS)

Liga mistrů
1. kolo 16. 9. 2025 18:45
zápas probíhá
Athletic Bilbao Athletic Bilbao : Arsenal Arsenal 0:0 (0:0)
Sestavy:
Simón – Gorosabel, Vivian, Paredes, Boiro – Jauregizar, Vesga – Berenguer, Sancet, R. Navarro – I. Williams (C).
Sestavy:
Raya – Timber, Magalhães (C), Mosquera, Calafiori – Rice, Zubimendi, Merino – Madueke, Gyökeres, Eze.
Náhradníci:
Padilla – Guruzeta, Areso, Lekue, Ruiz de Galarreta, Berchiche, U. Gómez, Sannadi, A. Rego, de Luis, N. Serrano.
Náhradníci:
Arrizabalaga, T. Setford – Saliba, Hincapié, Martinelli, Nørgaard, Trossard, Nwaneri, Dowman, Lewis-Skelly.
Žluté karty:
Žluté karty:
7. Rice

Rozhodčí: Rumšas – Radiuš, Sužiedėlis (vš. LTU)

Liga mistrů
1. kolo 16. 9. 2025 21:00
Real Madrid Real Madrid : Olympique Marseille Olympique Marseille 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Peljto – Ibrišimbegović, Beljo (všichni Bosna)

Liga mistrů
1. kolo 16. 9. 2025 21:00
Tottenham Tottenham : Villarreal Villarreal 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Obrenovič – Praprotnik, Kordež (SVN)

Liga mistrů
1. kolo 16. 9. 2025 21:00
Juventus FC Juventus FC : Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0:0 (-:-)
Liga mistrů
1. kolo 16. 9. 2025 21:00
Benfica Lisabon Benfica Lisabon : FK Karabach FK Karabach 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Erik Lambrechts – Jo de Weirdt, Kevin Monteny

