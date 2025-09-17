ONLINE: Liga mistrů pokračuje. Chelsea na Bayernu ztrácí, vede PSG i Liverpool

  21:01aktualizováno  21:22
Úvodní kolo fotbalové Ligy mistrů pokračuje středečními zápasy. Ve 21 hodin nastoupí ve šlágru večera Chelsea na půdě Bayernu Mnichov, obhájce trofeje PSG vyzve Atalantu, Liverpool přivítá Atlético Madrid a Inter Milán hraje na Ajaxu. Všechny zápasy sledujeme v podrobných online reportážích.
Mohamed Salah z Liverpoolu slaví gól do sítě Atlética Madrid v zápase Ligy mistrů. | foto: Reuters

Už v 18.45 nastoupil kromě pražské Slavie, která na úvod po výsledku 2:2 získala bod proti Bodö/Glimt, také nováček z Kypru Pafos, jenž remizoval 0:0 na půdě řeckého Olympiakosu.

Zbylé čtyři zápasy jsou na programu večer.

Středeční program Ligy mistrů ONLINE

Všechny zápasy sledujeme minutu po minutě

Chelsea, která v létě ovládla klubové mistrovství světa, pomýšlí i na celkový triumf v Champions League. Na úvod ji však čeká těžký soupeř – mnichovský Bayern, který je se šesti triumfy historicky třetím nejúspěšnějším celkem soutěže.

Když byla řeč o mistrovství světa klubů, tam Chelsea ve finále porazila PSG, který vstupuje do nového ročníku jako obhájce. Ve finále rozdrtil Inter Milán 5:0 a teď ho čeká jiný italský tým – Atalanta. Inter pro změnu hraje s Ajaxem.

Liverpool pak vyzve Atlético Madrid, které se zatím v aktuální sezoně trápí.

Liga mistrů se podruhé hraje v novém formátu – každý tým nastoupí ke čtyřem zápasům doma i venku a výsledky se počítají do společné tabulky. Nejlepší osmička postoupí přímo do osmifinále, dalších šestnáct týmů čeká předkolo play off a zbytek končí.

Tento týden je pro Ligu mistrů exkluzivním, což znamená, že se nehrají jiné pohárové soutěže. Prvních šest zápasů bylo na programu v úterý, zbylých šest pak fanoušky čeká ve čtvrtek.

Liga mistrů
1. kolo 17. 9. 2025 21:00
zápas probíhá
Bayern Mnichov Bayern Mnichov : Chelsea Chelsea 2:1 (2:1)
Góly:
20. Chalobah (vla.)
27. Kane
Góly:
29. Palmer
Sestavy:
Neuer (C) – Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić – Kimmich, Pavlović – Olise, Gnabry, L. Díaz – Kane.
Sestavy:
R. Sánchez – Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella – James (C), Caicedo, Neto – Enzo Fernández, Palmer – Pedro.
Náhradníci:
Urbig, Ulreich – Kim Min-čä, Karl, Goretzka, Boey, Bischof, Kiala, Jackson, Daiber.
Náhradníci:
Jörgensen, Curd – Acheampong, Andrey Santos, Estêvão, Fofana, Garnacho, George, Gittens, Hato, Buonanotte, Guiu.
Žluté karty:
30. Tah
Žluté karty:
30. trenér Maresca

Rozhodčí: Sánchez – Cabañero, Prieto

Liga mistrů
1. kolo 17. 9. 2025 21:00
zápas probíhá
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain : Atalanta Bergamo Atalanta Bergamo 2:0 (2:0)
Góly:
3. Marquinhos
39. Kvaracchelia
Góly:
Sestavy:
Chevalier – Hakimí, Marquinhos (C), Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Kvaracchelia, Mayulu, Barcola.
Sestavy:
Carnesecchi – Kossounou, Hien, Djimsiti – Bellanova, Musah, de Roon (C), Bernasconi – Pašalić – De Ketelaere, Maldini.
Náhradníci:
Safonov, Marin – Zabarnyj, Hernández, I Kang-in, Zaïre-Emery, Ramos, Mbaye.
Náhradníci:
Rossi, Sportiello – Scalvini, Zalewski, Ahanor, Zappacosta, Samardžić, Brescianini, Krstović, Obrić, Sulemana, Camara.

Rozhodčí: S. Schärer – S. De Almeida, J. Erni (všichni SUI)

Liga mistrů
1. kolo 17. 9. 2025 21:00
zápas probíhá
Liverpool Liverpool : Atlético Madrid Atlético Madrid 2:1 (2:1)
Góly:
4. Robertson
6. Saláh
Góly:
45+3. Llorente
Sestavy:
Alisson – Frimpong, Konaté, van Dijk (C), Robertson – Gravenberch, Wirtz, Szoboszlai – Saláh, Isak, Gakpo.
Sestavy:
Oblak (C) – Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán – Simeone, Barrios, Gallagher, Nicolás González – Raspadori, Griezmann.
Náhradníci:
Mamardašvili, Woodman – Gomez, Endō, Kerkez, A. Mac Allister, Bradley, Leoni, Ekitiké, Ngumoha, Danns.
Náhradníci:
Musso, Esquivel – Ruggeri, Koke, Sørloth, C. Martín, Molina, Hancko, Pubill, Zanzi, Belaíd.
Žluté karty:
Žluté karty:
32. Le Normand, 45+4. Lenglet

Rozhodčí: Mariani (ITA) – Bindoni (ITA), Tegoni (ITA)

Liga mistrů
1. kolo 17. 9. 2025 21:00
zápas probíhá
Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam : Inter Milán Inter Milán 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
42. M. Thuram
Sestavy:
Jaroš – Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal – Regeer, Klaassen (C), Taylor – Edvardsen, Weghorst, Godts.
Sestavy:
Sommer – de Vrij, Akanji, Bastoni – Dumfries, Mchitarjan, Barella (C), Çalhanoğlu, Dimarco – M. Thuram, Esposito.
Náhradníci:
Heerkens, Pasveer – Rosa, Moro, Dolberg, Gloukh, McConnell, Mokio, Fitz-Jim, Šutalo, Alders, Bounida.
Náhradníci:
Di Gennaro, J. Martínez – Zieliński, Sučić, L. Martínez, L. Henrique, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Augusto, Bisseck.
Žluté karty:
Žluté karty:
17. M. Thuram

Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring (vš. ENG)

Liga mistrů
1. kolo 17. 9. 2025 18:45
Olympiakos Pireus Olympiakos Pireus : Pafos FC Pafos FC 0:0 (0:0)
Sestavy:
Paschalakis – Rodinei (61. Costinha), Retsos (C), Pirola (75. Biancone), F. Ortega – D. García (46. Mouzakitis), Hezze (75. Pnevmonidis) – Strefezza (46. Taremí), Chiquinho, Podence – al-Kaabí.
Sestavy:
Michail – Luckassen, Luiz (33. Pileas), Goldar (C) – Correia (76. Langa), Pêpê, Šunjić, Dragomir (85. Anderson Silva), Felipe – Jajá (76. Sema), Dimata (33. Oršić).
Náhradníci:
Kouraklis, Exarchos – Kalogeropoulos, Nascimento, Scipioni, Onyemaechi.
Náhradníci:
Gorter, Petrou – Quina.
Žluté karty:
20. D. García, 36. Pirola, 72. Taremí
Žluté karty:
15. Felipe, 88. Langa
Červené karty:
Červené karty:
26. Felipe

Rozhodčí: Kovács – Marica, Tunyogi (ROU).

