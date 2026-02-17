ONLINE: Galatasaray hostí Juventus, pak jdou do akce Real či Paris St. Germain

  19:14
Dva francouzské týmy proti sobě i soupeři z památného utkání v posledním kole základní části. Fotbalová Liga mistrů dospěla do play off, v úterý jsou na programu čtyři utkání. Jako první se představí od 18.45 Galatasaray proti Juventusu, od 21.00 hraje obhájce Paris St. Germain v Monaku, Real Madrid na Benfice a Dortmund hostí Atalantu Bergamo. Všechna utkání můžete sledovat v online reportážích.
Hráči Galatasaraye se radují z branku v play off Ligy mistrů proti Juventusu. | foto: Reuters

Úvodní kolo play off se týká mužstev, které po základní části skončily na devátém až čtyřiadvacátém místě. Osm nejlepších postoupilo přímo do osmifinále.

O to musí bojovat i Real Madrid, s patnácti triumfy rekordman soutěže či obhájce trofeje Paris St. Germain.

Real byl blízko přímému postupu do osmifinále, ale v závěrečném duelu základní fáze na stadionu Benfiky inkasoval v nastavení a z elitní osmičky vypadl. Naopak domácí se tam díky senzačnímu gólu brankáře Trubina na poslední chvíli protlačilim, a tak se oba kluby potkávají znovu.

Paris St. Germain i loni hrálo v play off proti klubu z francouzské ligy, s Brestem si poradilo snadno. Co nyní s Monakem? Oba týmy se během sedmnácti dnů potkají třikrát, dvakrát v Champions League a jednou v Ligue 1.

Liga mistrů
17. 2. 2026 21:00
Benfica Lisabon Benfica Lisabon : Real Madrid Real Madrid 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Letexier – Mugnier, Rahmouni (všichni Francie)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
17. 2. 2026 21:00
AS Monaco AS Monaco : Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
17. 2. 2026 21:00
Borussia Dortmund Borussia Dortmund : Atalanta Bergamo Atalanta Bergamo 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
17. 2. 2026 18:45
zápas probíhá
Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul : Juventus FC Juventus FC 1:2 (-:-)
Góly:
15. Sara
Góly:
16. Koopmeiners
32. Koopmeiners
Sestavy:
Çakır – Sallai, D. Sánchez, Bardakcı (C), Jakobs – Torreira, Sara – Yılmaz, Akgün, Lang – Osimhen.
Sestavy:
Di Gregorio – Kalulu, Bremer (34. Gatti), Kelly, Cambiaso – K. Thuram, Locatelli (C), Koopmeiners – Conceição – Yıldız, McKennie.
Náhradníci:
Güvenç, Sen – Asprilla, Ayhan, Boey, Elmalı, Gündoğan, Icardi, Kutucu, Sané, Singo.
Náhradníci:
Perin, Pinsoglio – Adžić, Boga, Cabal, Kostić, Miretti, Openda, Žegrova.
Žluté karty:
38. Okan Buruk, 43. Torreira
Žluté karty:
19. Cambiaso, 38. Luciano Spalletti

Rozhodčí: D. Makkelie (NED)

Přejít na online reportáž
