ONLINE: Slavia - Bodö/Glimt, v Lize mistrů s Chorým na hrotu, v základu i Mbodji

Autor:
  17:50aktualizováno  17:50
Slávističtí fotbalisté hrají po šesti letech zápas Ligy mistrů. Na domácím stadionu hostí na úvod hlavní fáze norské Bodö/Glimt, utkání má výkop v 18.45 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Mojmír Chytil ze Slavie (vlevo) slaví svůj gól v utkání proti Karviné s Daikim Hašiokou, který mu na branku nahrál, a dalším spoluhráčem Christosem Zafeirisem. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Slavia měla jakožto ligový šampion účast v hlavní fázi jistou a nemusela se v létě účastnit předkol. Formu tak ladila pouze v domácí soutěži, kde jí aktuálně s 19 body po osmi kolech patří první příčka.

V zápase s Bodö/Glimt jí chybí zranění Bořil s Ogbuem, může naopak využít útočníka Chorého, jenž v lize pyká za vyloučení na Slovácku.

Trenér Trpišovský nakonec zvolil následující sestavu: Staněk – Holeš, Zima, Mbodji – Douděra, Sadílek, Zafeiris, Oscar – Kušej, Chorý, Provod.

Pro Mbodjiho, který v létě dorazil z Jihlavy, je to premiéra v základu.

Slavia je v Lize mistrů potřetí v historii a vrací se do ní po šesti letech. Tehdy narazila kromě Dortmundu také na Barcelonu a Inter Milán, s nimiž se utká i v letošním ročníku.

Champions League se hraje podruhé v novém formátu – každý tým nastoupí ke čtyřem zápasům doma i venku a výsledky se počítají do společné tabulky. Nejlepší osmička postoupí přímo do osmifinále, dalších šestnáct týmů do takzvaného předkola play off.

Bodö/Glimt je nováčkem milionářské soutěže a postup vybojovalo poté, co vyřadilo rakouský Sturm Graz. Na jaře dokráčelo až do semifinále Evropské ligy, kde vypadlo s pozdějším vítězem Tottenhamem.

V Česku se představilo už před dvěma lety, ve druhém předkole Konferenční ligy tehdy vyřadilo Bohemians.

Teď ho čeká další vršovický celek.

Liga mistrů
1. kolo 17. 9. 2025 18:45
SK Slavia Praha SK Slavia Praha : Bodo/Glimt Bodo/Glimt 0:0 (-:-)
Sestavy:
Staněk – Holeš (C), Zima, Mbodji – Douděra, Sadílek, Provod, Zafeiris, Oscar – Kušej – Chorý.
Sestavy:
Chajkin – Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Aleesami – Berg (C), Evjen, Auklend – Jørgensen, Høgh, Hauge.
Náhradníci:
Markovič – Toula, Schranz, Sanyang, Prekop, Chytil, Moses, Cham, Vlček, Chaloupek, Hašioka.
Náhradníci:
Faye Lund, Bröndbo – Nielsen, Moe, Riisnaes, Klynge, Fet, Hansen, Helmersen, Bassi.
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní turnaje:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.