ONLINE: Slavia - Bodö/Glimt, v Lize mistrů s Chorým na hrotu, v základu i Mbodji

Slavia měla jakožto ligový šampion účast v hlavní fázi jistou a nemusela se v létě účastnit předkol. Formu tak ladila pouze v domácí soutěži, kde jí aktuálně s 19 body po osmi kolech patří první příčka.
V zápase s Bodö/Glimt jí chybí zranění Bořil s Ogbuem, může naopak využít útočníka Chorého, jenž v lize pyká za vyloučení na Slovácku.
Trenér Trpišovský nakonec zvolil následující sestavu: Staněk – Holeš, Zima, Mbodji – Douděra, Sadílek, Zafeiris, Oscar – Kušej, Chorý, Provod.
Pro Mbodjiho, který v létě dorazil z Jihlavy, je to premiéra v základu.
Slavia je v Lize mistrů potřetí v historii a vrací se do ní po šesti letech. Tehdy narazila kromě Dortmundu také na Barcelonu a Inter Milán, s nimiž se utká i v letošním ročníku.
Champions League se hraje podruhé v novém formátu – každý tým nastoupí ke čtyřem zápasům doma i venku a výsledky se počítají do společné tabulky. Nejlepší osmička postoupí přímo do osmifinále, dalších šestnáct týmů do takzvaného předkola play off.
Bodö/Glimt je nováčkem milionářské soutěže a postup vybojovalo poté, co vyřadilo rakouský Sturm Graz. Na jaře dokráčelo až do semifinále Evropské ligy, kde vypadlo s pozdějším vítězem Tottenhamem.
V Česku se představilo už před dvěma lety, ve druhém předkole Konferenční ligy tehdy vyřadilo Bohemians.
Teď ho čeká další vršovický celek.
Staněk – Holeš (C), Zima, Mbodji – Douděra, Sadílek, Provod, Zafeiris, Oscar – Kušej – Chorý.
Chajkin – Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Aleesami – Berg (C), Evjen, Auklend – Jørgensen, Høgh, Hauge.
Markovič – Toula, Schranz, Sanyang, Prekop, Chytil, Moses, Cham, Vlček, Chaloupek, Hašioka.
Faye Lund, Bröndbo – Nielsen, Moe, Riisnaes, Klynge, Fet, Hansen, Helmersen, Bassi.