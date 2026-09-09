ONLINE: Barcelona vede v Lize mistrů nad Feyenoordem, pak v akci PSG i Arsenal

Barcelona zatím prožívá úspěšný vstup do sezony, v domácí soutěži je stoprocentní a teď chce formu potvrdit i proti Feyenoordu, který ale v této sezoně také ještě neprohrál.
Zápasy 1. kola fotbalové Ligy mistrů ONLINE
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Norský Viking je jedním ze čtyř nováčků v letošním ročníku. V závěrečném předkole vyřadil chorvatské Dinamo Záhřeb a na úvod hlavní fáze ho čeká německý Stuttgart.
PSG čeká zápas proti Slovanu Bratislava, který vede někdejší záložník Yaya Touré. Obhájci titulu se chtějí výsledkově nakopnout, v nové sezoně totiž dosud nevyhráli a v lize mají po třech utkáních jen dva body.
To druhý finalista minulého ročníku Arsenal navazuje na výsledky z minulé sezony a podobně jako třeba Barcelona je stoprocentní. Teď ho čeká Neapol, která o víkendu ztratila dvoubrankové vedení na Interu.
Ve 21 hodin pak nastoupí ještě Liverpool doma proti Atlétiku Madrid a také Galatasaray na půdě Sportingu.
Zbylých šest utkání prvního kola se hraje ve čtvrtek – tento týden je totiž tzv. exkluzivním pro Ligu mistrů, a tak jsou zápasy rozloženy do tří hracích dnů místo tradičních dvou.
3. Raphinha
22. Adeyemi
García – Koundé, Cubarsí, Christensen, Cancelo – Olmo, Rodri, Pedri – Yamal, Raphinha (C), Adeyemi.
Ernst – Read, St. Juste, Watanabe, Mármol – Zechiël, Vanhoutte, Valente (C) – Hádž Músa, Ferri, López.
Livaković, Szczęsny – Balde, Gavi, Fariñas, López, Espart, Martín, Gordon, Abdalkarím, Bernal, Jesus.
Kastenmeier, Bossin – Borges, Steijn, Deijl, van den Elshout, Kraaijeveld, Diarra, Targhalín, Wessels, van Persie.
27. Vanhoutte
Rozhodčí: Jablonski – Beitinger, Müller (všichni Německo)Přejít na online reportáž
20. Demirović
26. Demirović
32. Demirović
22. Tripić
Bredlow – Leweling, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt – Prömel, Stiller – el-Chanús, Undav (C), Führich – Demirović.
Östbö – Heggheim, Stensness, Daland, K. Haugen – Moi, Bell, Askildsen – Björdal, Christiansen, Tripić (C).
Funk – Al-Dakhil, Hendriks, Karazor, Malanga, Pejčinović, Sauer, Spalt, Vagnoman.
Belko – V. Auklend, Cosic, Falchener, J. Hansen, H. Haugen, Kvia-Egeskog, Postema, Vevatne, Botheim, Visted.
Rozhodčí: Minaković – Borović, Božović (SRB)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Nyberg (SWE) – Beigi (SWE), Söderkvist (SWE)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: E. Eskås – J. Engan, A. Rossland (všichni NOR)Přejít na online reportáž