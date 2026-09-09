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ONLINE: Barcelona vede v Lize mistrů nad Feyenoordem, pak v akci PSG i Arsenal

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  19:09aktualizováno  19:10
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Raphinha slaví se spoluhráči z Barcelony gól už ve třetí minutě utkání proti Feyenoordu v úvodním zápase Ligy mistrů. | foto: Reuters

Šesti středečními zápasy pokračuje program úvodního kola fotbalové Ligy mistrů. Od 18.45 hraje Barcelona proti Feyenoordu v akci je také nováček Viking Stavanger. Od 21 hodin pak nastoupí třeba obhájce titulu PSG proti Slovanu Bratislava či poražený finalista Arsenal na půdě Neapole. Všechna utkání sledujeme v podrobných online reportážích.

Barcelona zatím prožívá úspěšný vstup do sezony, v domácí soutěži je stoprocentní a teď chce formu potvrdit i proti Feyenoordu, který ale v této sezoně také ještě neprohrál.

Zápasy 1. kola fotbalové Ligy mistrů ONLINE

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Norský Viking je jedním ze čtyř nováčků v letošním ročníku. V závěrečném předkole vyřadil chorvatské Dinamo Záhřeb a na úvod hlavní fáze ho čeká německý Stuttgart.

PSG čeká zápas proti Slovanu Bratislava, který vede někdejší záložník Yaya Touré. Obhájci titulu se chtějí výsledkově nakopnout, v nové sezoně totiž dosud nevyhráli a v lize mají po třech utkáních jen dva body.

To druhý finalista minulého ročníku Arsenal navazuje na výsledky z minulé sezony a podobně jako třeba Barcelona je stoprocentní. Teď ho čeká Neapol, která o víkendu ztratila dvoubrankové vedení na Interu.

Ve 21 hodin pak nastoupí ještě Liverpool doma proti Atlétiku Madrid a také Galatasaray na půdě Sportingu.

Zbylých šest utkání prvního kola se hraje ve čtvrtek – tento týden je totiž tzv. exkluzivním pro Ligu mistrů, a tak jsou zápasy rozloženy do tří hracích dnů místo tradičních dvou.

Liga mistrů
1. kolo 9. 9. 2026 18:45
zápas probíhá
FC Barcelona FC Barcelona : Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam 2:0 (-:-)
Góly:
3. Raphinha
22. Adeyemi
Góly:
Sestavy:
García – Koundé, Cubarsí, Christensen, Cancelo – Olmo, Rodri, Pedri – Yamal, Raphinha (C), Adeyemi.
Sestavy:
Ernst – Read, St. Juste, Watanabe, Mármol – Zechiël, Vanhoutte, Valente (C) – Hádž Músa, Ferri, López.
Náhradníci:
Livaković, Szczęsny – Balde, Gavi, Fariñas, López, Espart, Martín, Gordon, Abdalkarím, Bernal, Jesus.
Náhradníci:
Kastenmeier, Bossin – Borges, Steijn, Deijl, van den Elshout, Kraaijeveld, Diarra, Targhalín, Wessels, van Persie.
Žluté karty:
Žluté karty:
27. Vanhoutte

Rozhodčí: Jablonski – Beitinger, Müller (všichni Německo)

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Liga mistrů
1. kolo 9. 9. 2026 18:45
zápas probíhá
Stuttgart Stuttgart : Viking FK Stavanger Viking FK Stavanger 3:1 (-:-)
Góly:
20. Demirović
26. Demirović
32. Demirović
Góly:
22. Tripić
Sestavy:
Bredlow – Leweling, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt – Prömel, Stiller – el-Chanús, Undav (C), Führich – Demirović.
Sestavy:
Östbö – Heggheim, Stensness, Daland, K. Haugen – Moi, Bell, Askildsen – Björdal, Christiansen, Tripić (C).
Náhradníci:
Funk – Al-Dakhil, Hendriks, Karazor, Malanga, Pejčinović, Sauer, Spalt, Vagnoman.
Náhradníci:
Belko – V. Auklend, Cosic, Falchener, J. Hansen, H. Haugen, Kvia-Egeskog, Postema, Vevatne, Botheim, Visted.

Rozhodčí: Minaković – Borović, Božović (SRB)

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Liga mistrů
1. kolo 9. 9. 2026 21:00
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain : Slovan Bratislava Slovan Bratislava 0:0 (-:-)
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Liga mistrů
1. kolo 9. 9. 2026 21:00
Neapol Neapol : Arsenal Arsenal 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Nyberg (SWE) – Beigi (SWE), Söderkvist (SWE)

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Liga mistrů
1. kolo 9. 9. 2026 21:00
Liverpool Liverpool : Atlético Madrid Atlético Madrid 0:0 (-:-)
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Liga mistrů
1. kolo 9. 9. 2026 21:00
Sporting CP Lisabon Sporting CP Lisabon : Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul 0:0 (-:-)

Rozhodčí: E. Eskås – J. Engan, A. Rossland (všichni NOR)

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