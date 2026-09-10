Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

ONLINE: Řím vede s Fenerbahce, PSV tápe. Poté v akci Bayern či Manchester United

Autor: ,
  19:45aktualizováno  19:45
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Donyell Malen v dresu AS Řím. | foto: Reuters

Čtvrtečními zápasy končí program úvodního kola fotbalové Ligy mistrů. Od 18.45 hraje AS Řím na Fenerbahce a Šachtar proti PSV s českým brankářem Matějem Kovářem. Od 21 hodin se pak představí třeba Bayern Mnichov či Manchester United. Všechna utkání sledujeme v podrobných online reportáži.

Fenerbahce, které se v rámci hlavní fáze utká i se Slavií, otevírá nový ročník zápasem proti rozjetému AS Řím, který v této sezoně zatím jenom vítězí.

Čtvrteční zápasy 1. kola Ligy mistrů ONLINE

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Povedený vstup do sezony prožívá také PSV, které po vysoké porážce v Superpoháru z pěti utkání čtyřikrát vyhrálo a jednou remizovalo. Teď ho čeká Šachtar.

V jednom ze zápasů od 21 hodin vyzve Bayern Mnichov, taktéž soupeř Slavie, senzaci minulého ročníku Bodö/Glimt.

Manchester United se pro změnu představí proti jednomu z nováčků soutěže Sabah Baku, na jehož půdu poletí Slavia v příštím kole.

Další z nováčků Como pak hraje proti Lipsku. A ve 21 hodin nastupuje také pražská Slavia proti Lens.

Liga mistrů
1. kolo 10. 9. 2026 18:45
zápas probíhá
Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul : AS Řím AS Řím 1:1 (0:1)
Góly:
48. Brown
Góly:
39. Cristante
Sestavy:
Ederson – Müldür, Škriniar (C), Aké, Brown – Yüksek, Elmaz – Greenwood, Kanté, Aktürkoğlu – Muriqi.
Sestavy:
Svilar – Mancini, Ndicka, Hermoso – Rensch, Cristante (C), Koné (53. Pisilli), Wesley – Dybala, Malen, Soulé.
Náhradníci:
Çetin, Günok – Lukaku, Demir, Kahveci, Oppong, Mercan, Semedo, Nene, O. Aydın, Mimovič.
Náhradníci:
De Marzi, Gollini – Koulierakis, Castro, de Roon, Molina, Balerdi, Lulli, Mora, Ghilardi.
Žluté karty:
51. Brown
Žluté karty:
47. Rensch

Rozhodčí: Gil Manzano – Barbero, Porras Ayuso (vš. ESP)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
1. kolo 10. 9. 2026 18:45
zápas probíhá
PSV Eindhoven PSV Eindhoven : Šachtar Doněck Šachtar Doněck 1:1 (0:1)
Góly:
48. Dest
Góly:
45+1. G. Mendoza
Sestavy:
Kovář – Dest, Geertruida, Obispo, Kostić – Til, Sano, Wanner – Perišić (C), Pepi, van Bommel.
Sestavy:
Riznyk – Tobías, Bondar, Matvijenko (C), P. Henrique – Santana, M. Gomes, Očeretko, G. Mendoza – Elias, Isaque.
Náhradníci:
Olij, Smolenaars – Bajraktarević, Bouhamdi, Fernandez, Flamingo, Gąsiorowski, Man, Merién, Mijnans, Ayoni Santos.
Náhradníci:
Fesjun – Azarovi, Carvalho, Garám, Karavajev, Kryskiv, Meirelles, Ferreira, Nazaryna, Newerton, Traoré, Cukanov.
Žluté karty:
Žluté karty:
35. Tobías, 47. G. Mendoza

Rozhodčí: Meler – Uyarcan, Özkara (TUR)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
1. kolo 10. 9. 2026 21:00
Bayern Mnichov Bayern Mnichov : Bodo/Glimt Bodo/Glimt 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Obrenovič – Praprotnik, Kordež (SVN)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
1. kolo 10. 9. 2026 21:00
Manchester United Manchester United : Sabah Baku Sabah Baku 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Delajod – Finjean, Evrard (vš. FRA)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
1. kolo 10. 9. 2026 21:00
Como Como : RB Lipsko RB Lipsko 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Proč Trumpovu daru pěti tisíc dolarů spíš nevěřit. Viceprezident Vance už hasí požár

Donald Trump (24. srpna 2026)

ONLINE: Řím vede s Fenerbahce, PSV tápe. Poté v akci Bayern či Manchester United

Donyell Malen v dresu AS Řím.

Letadlo mířící do Prahy se 146 cestujícími začalo na milánském letišti hořet

ilustrační snímek

Obří krok za červeným dresem. Mas odolal Rogličovi, očekávané časovce vládl Küng

Španělský cyklista Enric Mas z Movistaru proletěl časovkou v rámci 18. etapy...

Názor

Milion chvilek volby tentokrát opět nerozhodne. Nepřišel s ničím inspirativním

Předseda spolku Milion chvilek na demonstraci na podporu veřejnoprávních médií....

Sparta pyká za fanoušky. Za jejich chování v derby zaplatí 600 tisíc, trestaný je i Baník

Momentka z derby Sparty proti Slavii

Havlíček chystá velkou návštěvu Ukrajiny. Firmám pomůže nový program pro obnovu

Vicepremiér Karel Havlíček přijel na jednání s ministryní financí Alenou...

Skvělý vstup mladíků Slavie do Youth League. Výhru nad Lens řídil Potměšil

Slávista Petr Potměšil v zápase proti Bodö/Glimt.

Jeden z nás bortí, co se snažíme budovat. Dědek poškozuje český hokej, hlásí APK

Majitel pardubického hokejového klubu Petr Dědek na předsezonní tiskové...

Ministr Červený nechce zálohování PET lahví, vyzkouší se ale u plechovek

Ministr životního prostředí za Motoristy sobě Igor Červený při jednání Sněmovny...

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Zadržený sabotér měl v Německu na mušce přes 160 cílů. Policie našla poznámky

V centru Berlína hořela elektrická stanice. (7. září 2026)

Jsem nadšený, řekl Babiš po jednání s premiéry V4. Řešili ceny paliv i rozpočet EU

Premiér Andrej Babiš v Bratislavě jedná k s premiéry zemí Visegrádské čtyřky a...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.