ONLINE: Řím vede s Fenerbahce, PSV tápe. Poté v akci Bayern či Manchester United

Fenerbahce, které se v rámci hlavní fáze utká i se Slavií, otevírá nový ročník zápasem proti rozjetému AS Řím, který v této sezoně zatím jenom vítězí.
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Povedený vstup do sezony prožívá také PSV, které po vysoké porážce v Superpoháru z pěti utkání čtyřikrát vyhrálo a jednou remizovalo. Teď ho čeká Šachtar.
V jednom ze zápasů od 21 hodin vyzve Bayern Mnichov, taktéž soupeř Slavie, senzaci minulého ročníku Bodö/Glimt.
Manchester United se pro změnu představí proti jednomu z nováčků soutěže Sabah Baku, na jehož půdu poletí Slavia v příštím kole.
Další z nováčků Como pak hraje proti Lipsku. A ve 21 hodin nastupuje také pražská Slavia proti Lens.
48. Brown
39. Cristante
Ederson – Müldür, Škriniar (C), Aké, Brown – Yüksek, Elmaz – Greenwood, Kanté, Aktürkoğlu – Muriqi.
Svilar – Mancini, Ndicka, Hermoso – Rensch, Cristante (C), Koné (53. Pisilli), Wesley – Dybala, Malen, Soulé.
Çetin, Günok – Lukaku, Demir, Kahveci, Oppong, Mercan, Semedo, Nene, O. Aydın, Mimovič.
De Marzi, Gollini – Koulierakis, Castro, de Roon, Molina, Balerdi, Lulli, Mora, Ghilardi.
51. Brown
47. Rensch
Rozhodčí: Gil Manzano – Barbero, Porras Ayuso (vš. ESP)Přejít na online reportáž
48. Dest
45+1. G. Mendoza
Kovář – Dest, Geertruida, Obispo, Kostić – Til, Sano, Wanner – Perišić (C), Pepi, van Bommel.
Riznyk – Tobías, Bondar, Matvijenko (C), P. Henrique – Santana, M. Gomes, Očeretko, G. Mendoza – Elias, Isaque.
Olij, Smolenaars – Bajraktarević, Bouhamdi, Fernandez, Flamingo, Gąsiorowski, Man, Merién, Mijnans, Ayoni Santos.
Fesjun – Azarovi, Carvalho, Garám, Karavajev, Kryskiv, Meirelles, Ferreira, Nazaryna, Newerton, Traoré, Cukanov.
35. Tobías, 47. G. Mendoza
Rozhodčí: Meler – Uyarcan, Özkara (TUR)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Obrenovič – Praprotnik, Kordež (SVN)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Delajod – Finjean, Evrard (vš. FRA)Přejít na online reportáž