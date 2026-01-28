ONLINE: V Lize mistrů se hraje osmnáct zápasů. Arsenal, City i PSG vedou

  20:51aktualizováno  21:17
Prolétne Arsenal základní části bez ztráty bodu? Postoupí přímo do osmifinále obhájce Paris St. Germain, Barcelona i Manchester City? Uhájí ázerbájdžánský Karabach pozici pro účast v prvním kole vyřazovací fáze? Fotbalová Liga mistrů má na programu závěrečné kole základní části, všech osmnáct utkání můžete od 21.00 sledovat v online reportážích.

Gabriel Jesus z Arsenalu (druhý zprava) slaví se spoluhráči druhý gól proti Interu Milán. | foto: AP

Prvních osm mužstev z velké společné tabulky postoupí přímo do osmifinále, před závěrečným dějstvím měly jistotu jen Arsenal s Bayernem. Naději na osmičku měla takřka polovina klubů ze šestatřiceti.

Další hrají o to, aby byli aspoň mezi prvními čtyřiadvaceti. Pořadí v živé tabulce se mění každým gólem, je to napínavá podívaná.

Jediný český zástupce Slavia svůj poslední zápas hraje na Kypru, před duelem proti Pafosu ví, že vyzařovací fáze se jí týkat nebude. Jde ji alespoň o první výhru.

8. kolo 28. 1. 2026 21:00
zápas probíhá
Benfica Lisabon Benfica Lisabon : Real Madrid Real Madrid 1:1 (-:-)
Góly:
36. Schjelderup
Góly:
30. Mbappé
Sestavy:
Trubin – Dedić, T. Araújo, Otamendi (C), Dahl – Barreiro, Aursnes – Prestianni, Sudakov, Schjelderup – Pavlidis.
Sestavy:
Courtois – Valverde (C), Asencio, Huijsen, Carreras – Güler, Tchouaméni, Jude Bellingham – Mastantuono, Mbappé, Vinícius Júnior.
Náhradníci:
Ferreira – Banjaqui, Barrenechea, Bruma, Ivanović, J. Neto, Manu Silva, Oliveira, Prioste, J. Rego, António Silva, Cabral.
Náhradníci:
F. González, Lunin – Alaba, Camavinga, Carvajal, Ceballos, B. Díaz, F. García, G. García, Rodrygo, Cestero Sancho, Aguado.
Žluté karty:
11. Barreiro
Žluté karty:
3. Tchouaméni

Rozhodčí: Massa – Meli, Alassio

8. kolo 28. 1. 2026 21:00
zápas probíhá
Bruggy Bruggy : Olympique Marseille Olympique Marseille 2:0 (-:-)
Góly:
4. Diakhon
12. Vermant
Góly:
Sestavy:
Mignolet – Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys – Onyedika – Stanković, Vanaken (C) – Forbs, Vermant, Diakhon.
Sestavy:
Rulli – Murillo, Balerdi (C), Akird – Weah, Højbjerg, Kondogbia, F. Medina – Greenwood, Gújrí, Traorè.
Náhradníci:
Jackers – S. Campbell, Meijer, L. Reis, Sandra, Siquet, Spileers, Tresoldi, Tzolis, Vetlesen.
Náhradníci:
de Lange, Van Neck – Aubameyang, Bakola, Egan-Riley, Gomes, Nádir, O'Riley, Paixão, Vermeeren.
Žluté karty:
Žluté karty:
22. Murillo
8. kolo 28. 1. 2026 21:00
zápas probíhá
Neapol Neapol : Chelsea Chelsea 2:1 (-:-)
Góly:
33. Vergara
43. R. Højlund
Góly:
19. Enzo Fernández
Sestavy:
Meret – Di Lorenzo (C), Buongiorno, J. Jesus – Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera – Vergara, Elmas – R. Højlund.
Sestavy:
R. Sánchez – Gusto, Fofana, Cucurella – Estêvão, R. James (C), Caicedo, Andrey Santos – Enzo Fernández, P. Neto – Pedro.
Náhradníci:
Contini, Spinelli – Beukema, De Chiara, Lukaku, Garofalo, Gutiérrez.
Náhradníci:
Jörgensen, Merrick – Acheampong, Badiashile, Chalobah, Delap, Garnacho, George, Gittens, Guiu, Hato, Palmer.
Žluté karty:
17. J. Jesus
Žluté karty:

Rozhodčí: Turpin – Danos, Pages

8. kolo 28. 1. 2026 21:00
zápas probíhá
Pafos FC Pafos FC : SK Slavia Praha SK Slavia Praha 1:1 (1:1)
Góly:
17. Dragomir
Góly:
43. Chaloupek
Sestavy:
Gorter – Felipe, Luckassen, Luiz, Pileas – Oršić, Pêpê, Quina – Jajá, Anderson Silva, Dragomir (C).
Sestavy:
Staněk – Zima, Ogbu, Chaloupek – Douděra, Sadílek, Oscar, Mbodji – Cham, Prekop, Provod (C).
Náhradníci:
Petrou, Michail – Bassouamina, Sema, Michael, Langa, Goldar, Dimata, Fontoura Caldierado.
Náhradníci:
Markovič, Rezek – Bořil, Chorý, Chytil, Hašioka, Kušej, Sanyang, Schranz, Pikolon, Naskos, Piták.
Žluté karty:
Žluté karty:
25. Zima

Rozhodčí: Stieler – Koslowski, Borsch (Petersen) (všichni GER)

8. kolo 28. 1. 2026 21:00
zápas probíhá
Arsenal Arsenal : FC Kajrat Almaty FC Kajrat Almaty 3:1 (-:-)
Góly:
2. Gyökeres
16. Havertz
37. Martinelli
Góly:
7. Jorginho
Sestavy:
Arrizabalaga – White (C), Mosquera, Calafiori, Lewis-Skelly – Havertz, Nørgaard, Eze – Madueke, Gyökeres, Martinelli.
Sestavy:
Anarbekov – Širobokov, Martynovič (C), Sorokin – Tapalov, Glazer, Sadybekov, Mata – Mrynskij, Edmilson, Jorginho.
Náhradníci:
T. Setford, Porter – Hincapié, Magalhães, Saka, Ødegaard, G. Jesus, Trossard, Zubimendi, Salmon, Ibrahim, Bailey-Joseph.
Náhradníci:
Buch, Kalmurza – Kasabulat, Kurgin, Stanojev, Gromyko, Bagdat, Ricardinho.
Žluté karty:
7. Calafiori
Žluté karty:

Rozhodčí: Schnyder – M. Zürcher, B. Zürcher

8. kolo 28. 1. 2026 21:00
zápas probíhá
Saint-Gilloise Saint-Gilloise : Atalanta Bergamo Atalanta Bergamo 0:0 (0:0)
Sestavy:
Scherpen – Patris, K. Mac Allister, Burgess (C), Sykes – Zorqán, Van De Perre, Khalaily – Smith, Florucz, Ait el Hadj.
Sestavy:
Sportiello – Kossounou, Hien, Ahanor – Zappacosta, Musah, Éderson (C), Bernasconi – Lookman, Samardžić – Krstović.
Náhradníci:
Chambaere – Berradi, Fuseini, Leysen, Niang, Schoofs, Hamoutahar, Huygevelde, Keita
Náhradníci:
Carnesecchi, Rossi – De Ketelaere, de Roon, Djimsiti, Kolašinac, Pašalić, Scalvini, Scamacca, K. Sulemana, Zalewski.
Žluté karty:
10. Burgess
Žluté karty:
29. Samardžić

Rozhodčí: Oliver M. – Burt, Hussin, Madley

8. kolo 28. 1. 2026 21:00
zápas probíhá
PSV Eindhoven PSV Eindhoven : Bayern Mnichov Bayern Mnichov 0:0 (-:-)
Sestavy:
Matěj Kovář – Dest, Schouten (C), Obispo, Mauro Júnior – Wanner, Sajbárí, Veerman – Man, Til, Perišić.
Sestavy:
Urbig – Bischof, Upamecano, Tah, Itō – Kimmich (C), Pavlović – Karl, Musiala, L. Díaz – Jackson.
Náhradníci:
Schiks, Smolenaars – Salah-Eddine, Flamingo, Dríweš, Bajraktarević, Sildillia, Fernandez, Nagalo, Verkooijen.
Náhradníci:
Neuer, Ulreich – Gnabry, Goretzka, Olise, A. Davies, Boey, Kiala, Mike, Chávez, Kane.
Žluté karty:
7. Perišić, 35. Schiks
Žluté karty:
24. Upamecano

Rozhodčí: Pinheiro – Jesus, Maia (POR)

8. kolo 28. 1. 2026 21:00
zápas probíhá
Borussia Dortmund Borussia Dortmund : Inter Milán Inter Milán 0:0 (0:0)
Sestavy:
Kobel – Can (C), Schlotterbeck, Mané – Ryerson, Nmecha, Jobe Bellingham, Bensebajní – Beier, F. Silva – Guirassy.
Sestavy:
Sommer – Bisseck, Acerbi, Akanji – L. Henrique, Sučić, Zieliński, Mchitarjan, Dimarco (C) – M. Thuram, Bonny.
Náhradníci:
Ostrzinski, Meyer – Y. Couto, Brandt, Chukwuemeka, Adeyemi.
Náhradníci:
Di Gennaro, Josep Martínez – de Vrij, L. Martínez, Frattesi, Diouf, Augusto, Darmian, Cocchi, Bovo, Esposito, Bastoni.

Rozhodčí: Kovács – Tunyogi, Marica (vš. ROU)

8. kolo 28. 1. 2026 21:00
zápas probíhá
Atlético Madrid Atlético Madrid : Bodo/Glimt Bodo/Glimt 1:1 (-:-)
Góly:
15. Sørloth
Góly:
34. Sjøvold
Sestavy:
Oblak – Llorente, Pubill, Giménez, Hancko – Nicolás González, Barrios, Koke (C), Baena – Álvarez, Sørloth.
Sestavy:
Chajkin – Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan – Evjen, Berg (C), Fet – Blomberg, Høgh, Hauge.
Náhradníci:
Musso, Esquivel – Ruggeri, Cardoso, Almada, Lenglet, Molina, Simeone, Le Normand.
Náhradníci:
Faye Lund, Sjong – Nielsen, Aleesami, Auklend, Helmersen, Klynge, Riisnaes, Bassi, Määttä, Chooly.

Rozhodčí: Maurizio Mariani (ITA). Asistenti: Daniele Bindoni (ITA), Alberto Tegoni (ITA). Čtvrtý rozhodčí: Matteo Marchetti (ITA). VAR: Michael Fabbri (ITA). AVAR: Federico La Penna (ITA)

8. kolo 28. 1. 2026 21:00
zápas probíhá
FC Barcelona FC Barcelona : FC Kodaň FC Kodaň 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
4. Dadason
Sestavy:
J. García – Koundé, Cubarsí, G. Martín, Balde – Olmo, E. García – Yamal, F. López, Raphinha (C) – Lewandowski.
Sestavy:
Kotarski – Meling, Chatzidiakos, Pereira (C), M. López – J. Larsson, Suzuki, Clem, Ášúrí – Elyounoussi, Dadason.
Náhradníci:
Szczęsny, Kochen – R. Araújo, Bardghji, Bernal, Casadó, Marqués, Rashford, Torrents, Torres.
Náhradníci:
Buur, Rúnarsson – Ankamafio, Claesson, Garananga, Højer, Madsen, Moalem, Moukoko, Robert, West.
Žluté karty:
38. Yamal
Žluté karty:
27. M. López, 39. Suzuki

Rozhodčí: Benoit Bastien (FRA)

8. kolo 28. 1. 2026 21:00
zápas probíhá
AS Monaco AS Monaco : Juventus FC Juventus FC 0:0 (-:-)
Sestavy:
Köhn – Vanderson, Teze, Kehrer, C. Henrique – Zakaria (C), L. Camara – Akliouche, Coulibaly, Golovin – Balogun.
Sestavy:
Perin – Kalulu, Bremer (C), Kelly, Cabal – Koopmeiners, K. Thuram – Conceição, Miretti, McKennie – Openda.
Náhradníci:
Stawiecki, Liénard – Ouattara, Idumbo, Bamba, I. Touré, Nibombe, Biereth, Ilenikhena, Fati, Michal.
Náhradníci:
Di Gregorio, Pinsoglio – Gatti, Cambiaso, Locatelli, Adžić, Kostić, Yıldız, Žegrova, Mário, J. David.
Žluté karty:
17. Pocognoli (trenér)
Žluté karty:

Rozhodčí: Sánchez – Cabañero, Prieto (ESP)

8. kolo 28. 1. 2026 21:00
zápas probíhá
Manchester City Manchester City : Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul 2:0 (-:-)
Góly:
11. Haaland
29. Cherki
Góly:
Sestavy:
Donnarumma – Nunes, Chusanov, Aké, Ajt-Núrí – O'Reilly – Cherki, B. Silva (C), Marmúš, Doku (37. Foden) – Haaland.
Sestavy:
Çakır – Sallai, D. Sánchez, Bardakcı, Jakobs – Sara, Lemina – Yılmaz, Gündoğan (C), Sané – Osimhen.
Náhradníci:
Trafford, Bettinelli – Reijnders, Nico González, C. Gray, Mukasa, Alleyne, Lewis, Mfuni.
Náhradníci:
Sen, Güvenç – Singo, Icardi, Torreira, Karasu, Kahraman, Ayhan, Koçak, Akgün, Elmalı, Kutucu.
Žluté karty:
Žluté karty:
19. Lemina

Rozhodčí: Hernández (ESP) – Naranjo (ESP), Sánchez (ESP)

8. kolo 28. 1. 2026 21:00
zápas probíhá
Leverkusen Leverkusen : Villarreal Villarreal 2:0 (-:-)
Góly:
12. Tillman
35. Tillman
Góly:
Sestavy:
Blaswich – Quansah, Andrich, Badé – Vázquez, Ezequiel Fernández, A. García, Grimaldo – Tillman, Maza – Schick.
Sestavy:
Tenas – P. Navarro, Marín, Veiga, Cardona – Buchanan, Comesaña, Partey, A. Diatta – Oluwaseyi, Pépé.
Náhradníci:
Lomb, Omlin – Tapsoba, Arthur, Tape, Poku, E. Palacios, Kofane, Culbreath.
Náhradníci:
J. Reis, Conde – Mikautadze, Parejo, Gueye, Moleiro, Pedraza, H. López, Moreno, Budesca.

Rozhodčí: Eskås – Engan, Bashevkin (NOR)

8. kolo 28. 1. 2026 21:00
zápas probíhá
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain : Newcastle United Newcastle United 1:0 (-:-)
Góly:
8. Vitinha
Góly:
Sestavy:
Safonov – Hakimí, Marquinhos (C), Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Kvaracchelia (22. Doué), Dembélé, Barcola.
Sestavy:
Pope – Thiaw, Botman, Burn (C) – Miley, Ramsey, Tonali, Hall – Elanga, Woltemade, Willock.
Náhradníci:
Chevalier, M. James – Beraldo, L. Hernández, Mbaye, Mayulu, Zabarnyj, G. Ramos.
Náhradníci:
Ramsdale – Barnes, Guimarães, A. Gordon, A. Murphy, J. Murphy, Osula, Shahar, Trippier, Wissa.
Žluté karty:
Žluté karty:
20. Elanga

Rozhodčí: Vinčić – Klančnik, Kovačič

8. kolo 28. 1. 2026 21:00
zápas probíhá
Athletic Bilbao Athletic Bilbao : Sporting CP Lisabon Sporting CP Lisabon 2:1 (-:-)
Góly:
3. Sancet
29. Guruzeta
Góly:
12. Diomande
Sestavy:
Simón – Gorosabel, Paredes, Berchiche (C), Boiro – Ruiz de Galarreta, A. Rego – U. Gómez, Sancet, R. Navarro – Guruzeta.
Sestavy:
R. Silva – Fresneda, Diomande, Inácio (26. M. Reis), M. Araújo – Hjulmand (C), Simões – Catamo, Braganca, Trincão – Suárez.
Náhradníci:
Padilla – Vesga, Berenguer, Areso, Lekue, N. Serrano, Hierro, J. de Luis, I. Sánchez, Gift, S. Sánchez.
Náhradníci:
Virginia, Silva – Morita, P. Gonçalves, Vagiannidis, Kočorašvili, Alisson Santos, F. Gonçalves, Quaresma, Nel, Mangas.
Žluté karty:
34. U. Gómez, 44. Guruzeta
Žluté karty:
29. M. Reis, 39. M. Araújo

Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Dietz (vš. GER)

8. kolo 28. 1. 2026 21:00
zápas probíhá
Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam : Olympiakos Pireus Olympiakos Pireus 0:0 (-:-)
Sestavy:
Jaroš – Gaaei, Šutalo, Baas, Wijndal – Klaassen (C), Regeer, Steur – Gloukh, Dolberg, Godts.
Sestavy:
Tzolakis – Costinha, Retsos (C), Pirola (28. Biancone), F. Ortega – Hezze, Mouzakitis – Rodinei, al-Kaabí, Martins – Taremí.
Náhradníci:
Heerkens, Reverson – Rosa, Mokio, Bouwman, Alders, van der Lans, Fitz-Jim, Bounida, Edvardsen, Weghorst, Nash.
Náhradníci:
Botis, Kouraklis – Kalogeropoulos, Onyemaechi, Nascimento, D. García, Scipioni, Chiquinho, Strefezza, Pnevmonidis, Podence.

Rozhodčí: F. Letexier – C. Mugnier, M. Rahmouni (všichni FRA)

8. kolo 28. 1. 2026 21:00
zápas probíhá
Liverpool Liverpool : FK Karabach FK Karabach 2:0 (-:-)
Góly:
15. A. Mac Allister
21. Wirtz
Góly:
Sestavy:
Alisson – Frimpong (4. Endō), Gravenberch, van Dijk (C), Robertson – Wirtz, A. Mac Allister, Szoboszlai – Saláh, Ekitiké, Gakpo.
Sestavy:
Kochalski – Matheus Silva, Mustafazade, K. Medina, Džafargulijev – Bicalho, Janković – Andrade, Montiel, Zoubir (C) – Durán.
Náhradníci:
Mamardašvili, Woodman – Chiesa, Kerkez, Nallo, Ngumoha, Nyoni, Morrison.
Náhradníci:
Buntić, Ramazanov – Addai, Achundzade, Bajramov, Kouakou, Bolt, A. Hüsejnov, B. Hüsejnov, Kaščuk, Máí, Gurbanli.

Rozhodčí: Kružliak – Hancko, Pozor

8. kolo 28. 1. 2026 21:00
zápas probíhá
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt : Tottenham Tottenham 0:0 (-:-)
Sestavy:
K. Santos – Brown, Theate, Koch, Amenda, Buta – H. Larsson, Schirí, O. Højlund – Knauff, Götze.
Sestavy:
Vicario – Spence, Danso, C. Romero, Udogie – A. Gray, Palhinha – Odobert, Sarr, Simons – Kolo Muani.
Náhradníci:
Grahl, Zetterer – Bahoya, Šájbí, Chandler, Collins, Dahúd, Dills, Dóan, Doumbia, Kristensen, Staff.
Náhradníci:
Kinský, Austin – Scarlett, Solanke, Kyerematen, Olusesi, Rowswell, Hardy, Byfield.

Rozhodčí: Jesús Gil Manzano – Ángel Nevado, Guadalupe Porras Ayuso

