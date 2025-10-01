ONLINE: Newcastle hraje v Bruselu, večer pak šlágr Barcelona proti Paris St. Germain

Paris St. Germain je vítěz minulého ročníku, Barcelona semifinalistou. Z posledních čtyř vzájemných duelů v Lize mistrů francouzský klub prohrál jediný, na jejím hřišti navíc dvakrát za sebou triumfoval 4:1.
Oba týmy do Champions League před dvěma týdny vstoupily vítězně, Paříž zdolala 4:0 Atalantu Bergamo, Barcelona zvítězila v Newcastlu 2:1.
Pikantní zápas čeká českého brankáře Matěje Kováře, který se s PSV Eindhoven představí v Leverkusenu, odkud v nizozemském klubu hostuje. Za domácí nenastoupí zraněný útočník Patrik Schick.
Raya – White, Saliba, Magalhães, Lewis-Skelly – Ødegaard (C), Zubimendi, Merino – Trossard, Gyökeres, Martinelli.
Tzolakis – Costinha, Retsos (C), Pirola, F. Ortega – D. García, Hezze – Martins, Chiquinho, Podence – al-Kaabí.
Arrizabalaga, T. Setford – Calafiori, Dowman, Eze, Mosquera, Nørgaard, Nwaneri, Rice, Saka, Timber.
Kouraklis, Paschalakis – Biancone, Kalogeropoulos, Mouzakitis, Nascimento, Onyemaechi, Pnevmonidis, Scipioni, Strefezza, Taremí.
Rozhodčí: F. Letexier (FRA)Přejít na online reportáž
Kobel (C) – Anton, Süle, Bensebajní – Ryerson, Sabitzer, Jobe Bellingham, Svensson – Adeyemi, Chukwuemeka – Guirassy.
Simón – Gorosabel, Vivian, Paredes, Lekue – Jauregizar, A. Rego – I. Williams (C), R. Navarro, U. Gómez – Sannadi.
Meyer – Couto, Schlotterbeck, Nmecha, Brandt, Beier, Groß, F. Silva.
M. Santos, Padilla – Guruzeta, Areso, Sancet, Ruiz de Galarreta, Berchiche, Boiro, N. Serrano.
Rozhodčí: Marciniak – Listikiewicz, Kupsik (POL)Přejít na online reportáž
Flekken – Quansah, Badé, Tapsoba – Tape, A. García, Ezequiel Fernández, Grimaldo (C) – Tillman, Kofane, Poku.
Kovář – Mauro Júnior, Obispo, Gąsiorowski, Salah-Eddine – Sajbárí, Schouten (C), Veerman – Man, Til, Perišić.
Blaswich, Lomb – Arthur, ben Seghír, Belocian, Echeverri, Maza.
Olij, Schiks – Flamingo, Nagalo, Wanner, Dríweš, Bajraktarević.
Rozhodčí: G. Nyberg – M. Beigi, A. Söderqvist (všichni SWE)Přejít na online reportáž
17. Woltemade
43. A. Gordon
64. A. Gordon
81. Barnes
Scherpen – K. Mac Allister (67. Sykes), Burgess (C), Leysen – Khalaily (78. Patris), Zorqán, Van De Perre (67. Rasmussen), Niang – Ait el Hadj, P. David (46. Giger) – Rodríguez (74. Búfál).
Pope – Trippier (83. Schär), Thiaw, Botman, Burn – Guimarães (C) (73. Hall), Tonali, Joelinton (59. Miley) – Elanga (73. Barnes), Woltemade (73. Osula), A. Gordon.
Chambaere – Barry, Berradi, Smith, Schoofs.
Ramsdale, Thompson – Krafth, A. Murphy, J. Murphy, Willock.
39. Van De Perre, 51. Burgess, 57. K. Mac Allister, 60. Giger
35. Joelinton
Rozhodčí: Schnyder – M. Zürcher, B. Zürcher (vš. SUI)Přejít na online reportáž
Köhn – Kehrer (C), Dier, Salisu – Vanderson, Teze, Coulibaly, K. Diatta – Akliouche, Fati – Balogun.
Donnarumma – Stones, Dias, Gvardiol, O'Reilly – Rodri – B. Silva (C), Foden, Reijnders, Doku – Haaland.
Liénard – Biereth, C. Henrique, Idumbo, Ilenikhena, Minamino, Ouattara.
Bettinelli, Trafford – Aké, Bobb, Kovačić, Lewis, Mukasa, Nico González, Nunes, Savinho.
Milinković-Savić – Spinazzola, Beukema, J. Jesus, Gutiérrez – Lobotka – Politano (C), Anguissa, De Bruyne, McTominay – R. Højlund.
R. Silva – Fresneda, Quaresma, Inácio, M. Araújo – Hjulmand (C), Simões – Quenda, Trincão, Catamo – Ioannidis.
Meret, Ferrante – Gilmour, Neres, Olivera, Elmas, Vergara, Lucca, Ambrosino, Lang.
Virginia – M. Reis, Morita, Debast, Gonçalves, Vagiannidis, Kočorašvili, Diomande, Alisson Santos, Ribeiro, Mangas, Suárez.
Rozhodčí: Makkelie – Steegstra, de Vries (NED).Přejít na online reportáž
Tenas – Mouriño, Marín, Veiga, Pedraza – Buchanan, Parejo (C), Gueye, Comesaña – Pépé, Mikautadze.
Perin – Kalulu, Gatti, Kelly – Cambiaso, Locatelli (C), McKennie, Cabal – Koopmeiners, Yıldız – J. David.
J. Reis, Conde – Altimira, Achúmáš, Partey, Moleiro, Oluwaseyi, Cardona.
Di Gregorio, Pinsoglio – Conceição, Vlahović, Žegrova, Adžić, Kostić, Openda, Rugani, Mário.
Rozhodčí: Kovács – Marica, Tunyogi (vš. ROU)Přejít na online reportáž