Atalanta, která je příští soupeřem Slavie, na úvod podlehla obhájci titulu Paris St. Germain vysoko 0:4 a proti Bruggám se bude snažit o nápravu.
Belgický celek však bude pořádně těžkým soupeřem, před dvěma týdny dal Monaku čtyři góly a v únoru v úvodním kole vyřazovací fáze Bergamo po dvou výhrách vyřadil.
Real Madrid cestoval přes „půl světa“, aby odehrál duel s nováčkem soutěže v Almaty, která leží východněji než nejzápadnější hranice Číny.
Z dalších zápasů zaujme návrat trenér José Mourinha na Chelsea, kam dorazil s Benfikou Lisabon.
Bodö/Glimt, které před dvěma týdny uhrálo v Praze na Slavii remízu 2:2, hostí Tottenham.
Kalmurza – Tapalov, Martynovič (C), Sorokin, Mata – Mrynskij, Kasabulat, Arad, Gromyko – Jorginho, Satpajev.
Courtois – Asencio, Huijsen, Alaba, F. García – Mastantuono, Ceballos, Tchouaméni, Vinícius Júnior (C) – Güler, Mbappé.
Reimov, Aldašev – Kurgin, Sadybekov, Zaria, Bajbek, Širobokov, Edmilson, Stanojev, Ricardinho.
Lunin, Navarro – Jude Bellingham, Camavinga, Valverde, Endrick, Rodrygo, G. García, Carreras, B. Díaz, Jimenez.
Rozhodčí: Guida – Peretti, Perrotti (všichni Itálie)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Lukjančukas – Mirauskas, Stepanovas (LIT)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Anthony Taylor (ENG). Asistenti: Gary Beswick (ENG), Adam Nunn (ENG). Čtvrtý rozhodčí: John Brooks (ENG). VAR: Michael Salisbury (ENG). AVAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)Přejít na online reportáž
Carnesecchi – Kossounou, Djimsiti, Ahanor – Bellanova, de Roon (C), Éderson, Bernasconi – Pašalić – Krstović, Lookman.
Jackers – Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys – Sandra, Stanković, Vanaken (C) – Forbs, Tresoldi, Tzolis.
Rossi, Sportiello – Musah, K. Sulemana, Samardžić, Obrić, Brescianini, Maldini, Zappacosta.
van den Heuvel – Z. Romero, L. Reis, Vetlesen, Meijer, Vermant, Nilsson, Osuji, Siquet, Audoor, Diakhon, S. Campbell.
Rozhodčí: Espen Eskås – Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin (NOR)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Kružliak – Hancko, Pozor (SVK)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn (vš. Něm.)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Turpin (FRA) – Danos (FRA), Pages (FRA)Přejít na online reportáž