ONLINE: Real hraje v Almaty, Atalanta hostí Bruggy, pak jde do akce i Liverpool

  18:40aktualizováno  18:40
Vedle souboje Slavie na Interu Milán se v úterý hraje dalších osm zápasů fotbalové Ligy mistrů. Program otevřou od 18.45 utkání Real Madrid v daleké Almaty a Atalanta Bergamo doma s Bruggy. Od 21.00 se představí Liverpool na Galatasaray, kyperský Pafos hostí Bayern, Chelsea hraje s Benfikou či Bodö/Glimt s Tottenhamem. Všechna utkání můžete sledovat v online reportážích.

Pro Kazachstán a Almaty nadešel svátek, k utkání Ligy mistrů dorazil Real Madrid, nejslavnější klub planety. | foto: Reuters

Atalanta, která je příští soupeřem Slavie, na úvod podlehla obhájci titulu Paris St. Germain vysoko 0:4 a proti Bruggám se bude snažit o nápravu.

Belgický celek však bude pořádně těžkým soupeřem, před dvěma týdny dal Monaku čtyři góly a v únoru v úvodním kole vyřazovací fáze Bergamo po dvou výhrách vyřadil.

Real Madrid cestoval přes „půl světa“, aby odehrál duel s nováčkem soutěže v Almaty, která leží východněji než nejzápadnější hranice Číny.

Z dalších zápasů zaujme návrat trenér José Mourinha na Chelsea, kam dorazil s Benfikou Lisabon.

Bodö/Glimt, které před dvěma týdny uhrálo v Praze na Slavii remízu 2:2, hostí Tottenham.

Liga mistrů
2. kolo 30. 9. 2025 18:45
zápas probíhá
FC Kajrat Almaty FC Kajrat Almaty : Real Madrid Real Madrid 0:0 (-:-)
Sestavy:
Kalmurza – Tapalov, Martynovič (C), Sorokin, Mata – Mrynskij, Kasabulat, Arad, Gromyko – Jorginho, Satpajev.
Sestavy:
Courtois – Asencio, Huijsen, Alaba, F. García – Mastantuono, Ceballos, Tchouaméni, Vinícius Júnior (C) – Güler, Mbappé.
Náhradníci:
Reimov, Aldašev – Kurgin, Sadybekov, Zaria, Bajbek, Širobokov, Edmilson, Stanojev, Ricardinho.
Náhradníci:
Lunin, Navarro – Jude Bellingham, Camavinga, Valverde, Endrick, Rodrygo, G. García, Carreras, B. Díaz, Jimenez.

Rozhodčí: Guida – Peretti, Perrotti (všichni Itálie)

Liga mistrů
2. kolo 30. 9. 2025 21:00
Atlético Madrid Atlético Madrid : Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 0:0 (-:-)
Liga mistrů
2. kolo 30. 9. 2025 21:00
Pafos FC Pafos FC : Bayern Mnichov Bayern Mnichov 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Lukjančukas – Mirauskas, Stepanovas (LIT)

Liga mistrů
2. kolo 30. 9. 2025 21:00
Olympique Marseille Olympique Marseille : Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Anthony Taylor (ENG). Asistenti: Gary Beswick (ENG), Adam Nunn (ENG). Čtvrtý rozhodčí: John Brooks (ENG). VAR: Michael Salisbury (ENG). AVAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)

Liga mistrů
2. kolo 30. 9. 2025 18:45
zápas probíhá
Atalanta Bergamo Atalanta Bergamo : Bruggy Bruggy 0:0 (-:-)
Sestavy:
Carnesecchi – Kossounou, Djimsiti, Ahanor – Bellanova, de Roon (C), Éderson, Bernasconi – Pašalić – Krstović, Lookman.
Sestavy:
Jackers – Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys – Sandra, Stanković, Vanaken (C) – Forbs, Tresoldi, Tzolis.
Náhradníci:
Rossi, Sportiello – Musah, K. Sulemana, Samardžić, Obrić, Brescianini, Maldini, Zappacosta.
Náhradníci:
van den Heuvel – Z. Romero, L. Reis, Vetlesen, Meijer, Vermant, Nilsson, Osuji, Siquet, Audoor, Diakhon, S. Campbell.

Rozhodčí: Espen Eskås – Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin (NOR)

Liga mistrů
2. kolo 30. 9. 2025 21:00
Bodo/Glimt Bodo/Glimt : Tottenham Tottenham 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Kružliak – Hancko, Pozor (SVK)

Liga mistrů
2. kolo 30. 9. 2025 21:00
Chelsea Chelsea : Benfica Lisabon Benfica Lisabon 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn (vš. Něm.)

Liga mistrů
2. kolo 30. 9. 2025 21:00
Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul : Liverpool Liverpool 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Turpin (FRA) – Danos (FRA), Pages (FRA)

Liga mistrů
2. kolo 30. 9. 2025 21:00
Inter Milán Inter Milán : SK Slavia Praha SK Slavia Praha 0:0 (-:-)
