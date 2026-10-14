Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

ONLINE: Feyenoord hostí italské Como, v akci i Liverpool. Poté v LM hrají City s PSG

Autor: ,
  18:38aktualizováno  18:38
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Fanoušci Coma během zápasu s Lipskem. | foto: AP

Středeční hrací den fotbalové Ligy mistrů nabízí mimo jiné šlágr Manchesteru City s obhájci Paris St. Germain. Ještě předtím však bojují Feyenoord proti italskému Comu a Liverpool v Linci. Všechna utkání sledujte v podrobných online reportážích.

Po úterku jsou v tabulce stoprocentní tři týmy – Barcelona, Sporting a Arsenal. Kdo se k nim přidá?

Obhájce PSG i Manchester City jsou oba na třech bodech a mohou se na čelo dotáhnout.

ONLINE: Druhé kolo základní fáze Ligy mistrů

Všechna utkání sledujte v podrobných online reportážích

Dohromady se ve středu hraje devět zápasů.

Představí se také slovenský mistr Slovan Bratislava, jenž od 21 hodin hostí Stuttgart. Španělský gigant Real Madrid zase čelí AS Řím, Aston Villa má doma Fenerbahce, Betis zase portugalské Porto, Šachtar řecké Atény a Bodö/Glimt na nepříjemné umělé trávě čeká Dortmund.

Český zástupce Slavia už v úterý padla 0:2 v ázerbájdžánském Baku a první vítězství v soutěži po 19 letech se jí nadále vzdaluje.

Liga mistrů
2. kolo 14. 10. 2026 18:45
zápas probíhá
Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam : Como Como 0:0 (-:-)
Sestavy:
Ernst – Read, St. Juste, Mármol, J. López – Zechiël, Vanhoutte, Targhalín – Hádž Músa, Ferri, Valente (C).
Sestavy:
R. Sánchez – Smolčić, Chalobah, Ramón, Valle – Milla, Perrone – Diao, Baturina, Kaiki – Paz (C).
Náhradníci:
Kastenmeier, Bossin – Watanabe, Borges, Steijn, Deijl, van den Elshout, Kraaijeveld, Diarra, Wessels, Schanken, Zinhagel.
Náhradníci:
Butez, Ginelli – Kempf, Da Cunha, Douvikas, Dossena, J. Rodríguez, Ricci, Couto, Liberali.

Rozhodčí: Rumšas (LTU) – Radiuš (LTU), Sužiedélis (LTU)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
2. kolo 14. 10. 2026 18:45
zápas probíhá
LASK Linz LASK Linz : Liverpool Liverpool 0:0 (-:-)
Sestavy:
Jungwirth – Jørgensen, Mbuyamba, Alemão, Andrade (C), Dibango – Daněk, M. Bogarde, Schöpf – C. Lang, Adeniran.
Sestavy:
Alisson – J. Frimpong, R. Araújo, Jacquet, Tsimikas (C) – Gravenberch, Nyoni – Barcola, Wirtz, Ngumoha – Koumas.
Náhradníci:
Schillinger, Schützenauer – Elfadli, Flecker, Freckleton, Kalajdžić, Ljubičić, N. Kane, Verhaeghe.
Náhradníci:
Mamardašvili, Woodman – Kerkez, Mac Allister, McConnell, Gomez, Lucky, Muñoz, van Dijk, Sonni-Lambie.

Rozhodčí: Stieler – Koslowski, Weickenmeier (vš. GER)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
2. kolo 14. 10. 2026 21:00
Manchester City Manchester City : Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 0:0 (-:-)

Rozhodčí: S. Jablonski – E. Beitinger, Ch. Dietz

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
2. kolo 14. 10. 2026 21:00
Bodø/Glimt Bodø/Glimt : Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Schnyder – Zürcher M., Zürcher B. (SUI)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
2. kolo 14. 10. 2026 21:00
AS Řím AS Řím : Real Madrid Real Madrid 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
2. kolo 14. 10. 2026 21:00
Slovan Bratislava Slovan Bratislava : Stuttgart Stuttgart 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Peljto (BIH) – Ibrišimbegović (BIH), Beljo (BIH)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
2. kolo 14. 10. 2026 21:00
Aston Villa Aston Villa : Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Kružliak – Hancko, Pozor (SVK)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
2. kolo 14. 10. 2026 21:00
Real Betis Real Betis : FC Porto FC Porto 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
2. kolo 14. 10. 2026 21:00
Šachtar Doněck Šachtar Doněck : AEK Atény AEK Atény 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Hussin

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.