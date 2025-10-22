ONLINE: Atalanta - Slavia 0:0, velké šance domácích, gólman Markovič ale chytá

Slavia dosud získala v Lize mistrů jediný bod – doma s norským Bodö/Glimt (2:2), kde navíc přišla o dvoubrankový náskok. Pak padla na Interu 0:3 a teď ji čeká další zápas v Itálii.
Trenér Jindřich Trpišovský zvolil následující sestavu: Markovič – Vlček, Zima, Bořil – Moses, Oscar, Zafeiris, Mbodji – Provod, Chorý, Kušej.
Brankářská jednička Staněk doléčuje zranění a je mezi náhradníky. Do Itálie ani neodcestovali rovněž kvůli zranění Ogbu, Douděra, Schranz a kapitán Holeš.
Slavia se na náročné utkání nenaladila nejlépe – doma v sobotu jen remizovala se Zlínem 0:0, což byla už její třetí ztráta za poslední čtyři ligová utkání. Oproti sobotě udělal Trpišovský tři změny – na levo Mbodji místo Zmrzlého, na stoperu Vlček za Chaloupka a ve středu zálohy Zafeiris zastoupí Chama.
Českým týmům se proti těm italským dlouhodobě nedaří a devětkrát po sobě proti nim nevyhrály. Přeruší Slavia tuhle sérii?
Atalantu od léta nevede stálice Gian Piero Gasperini, kterého nahradil Chorvat Ivan Jurič. Přísněho kouče zná dobře slávistický stoper Zima, jenž pod ním hrál tři sezony v AC Turín.
Bergama je nyní v Serii A na osmém místě. Ze sedmi zápasů sice ještě neprohrál, ale současně hned pětkrát remizoval, naposledy 0:0 s Laziem.
Do nového ročníku Champions League, kam šla Atalanta ze třetího místa v lize, vstoupila vysokou porážku 0:4 s obhájci z PSG, pak nicméně zvládla porazit Bruggy – právě s těmi mimochodem v uplynulém ročníku vypadla v předkole play off.
Další výhru do společné tabulky chce zapsat proti Slavii. Oba týmy se dosud ještě neutkaly, a pro Atalantu se dokonce jedná o vůbec první pohárové střetnutí s českým týmem.
Jak dopadne? Sledujte v online reportáži.
Carnesecchi – Kossounou, Hien, Djimsiti – Zappacosta, de Roon (C), Éderson, Bernasconi – De Ketelaere, Krstović, Lookman.
Markovič – Bořil (C), Vlček, Zima, Mbodji – Moses, Zafeiris, Oscar – Kušej, Chorý, Provod.
Rossi, Sportiello – Ahanor, Bellanova, Brescianini, Maldini, Musah, Pašalić, Samardžić, Scamacca, K. Sulemana, Zalewski.
Rezek, Staněk – Chaloupek, Cham, Chytil, Hašioka, Jelínek, Kovář, Prekop, Sadílek, Sanyang, Slončík.
Rozhodčí: De Burgos – De Francisco, Moreno (ESP)Přejít na online reportáž