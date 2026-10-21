ONLINE: Como vede nad United, pak LM čeká šlágr Bayern vs. Arsenal. V akci i Real

United i Como mají shodně tři body za výhry v prvním utkání, před týdnem pak oba týmy prohrály.
Zato Lille a Galatasaray na první zisk čekají, takže je jisté, že teď minimálně jeden z nich čekání prolomí.
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Arsenal je zatím mezi stoprocentními týmy, zato Bayern posledně ztratil, když překvapivě remizoval 3:3 na půdě norského Vikingu – dokázal sice otočit z 0:2 na 3:2, ale v závěru inkasoval.
Real Madrid taktéž oba své zápasy vyhrál a proti Lipsku chce doma přidat další tři body.
Od 21 hodin hraje ještě Aston Villa proti zmíněnému Vikingu, Inter hostí Šachtar, Feyenoord se představí na Betisu, LASK na Sportingu a Bruggy narazí na Lens.
3. Paz
Butez – Couto, Kempf, Ramón, Valle – Perrone, Milla – Da Cunha (C), Paz, Baturina – Douvikas.
Lammens – Dalot, Maguire, de Ligt, Mazráwí – Andrey Santos (46. Baleba), Tielemans – M. Cunha (46. Diallo), B. Fernandes (C), Mount – Mbeumo.
Ginelli, R. Sánchez – Dossena, Kaiki, Liberali, Ricci, Smolčić, Caqueret.
Darlow, Heaton – Amass, Armer, T. Fletcher, J. Fletcher, Lacey, Zirkzee, Kamason, Thompson.
25. Andrey Santos
Rozhodčí: Jablonski – Beitinger, Kempter (GER)Přejít na online reportáž
7. Diaoune
39. Diaoune
2. Akgün
44. Batrakov
Özer – Goffi, Ngoy, Alexsandro, Verdonk – Mukau, bin Tálib, André (C) – Bakwa, Haraldsson, Diaoune.
Çakır – Sallai, D. Sánchez, Bardakcı (C), Jakobs – Batrakov, Torreira, Sara – Akgün, Osimhen, Yılmaz.
Gill, Sajous – Srdanovic, Giroud, Kjaergaard, Perraud, Önal, Nianzou, Cossier, Perrin.
Güvenç, Yilmaz – Bitshiabu, Sané, Elmalı, Ugochukwu, Gündoğan, Gül, Luş, Nhaga, Singo, Lemina.
21. bin Tálib
Rozhodčí: Obrenovič – Praprotnik, Žunič (SVN)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Osmers (GER) – Gittelmann (GER), Dietz (GER)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: S. Gishamer – R. Riedel, S. Schreiner (všichni AUT)Přejít na online reportáž
Valles – Bellerín, Bartra, Natan, F. García – Fornals, Isco (C), Roca – Antony, Parrott, Ezalzúlí.
Ernst – Read, St. Juste, Mármol, J. López – Zechiël, Vanhoutte, Targhalín – Hádž Músa, Ferri, Valente (C).
Conde – D. Llorente, F. Bernal, Á. Ortiz, Fidalgo, V. Gómez, Riquelme, Deossa, Lo Celso, Ceballos, Morante, Ruibal.
Kastenmeier, Bossin – Watanabe, Borges, Steijn, Deijl, van den Elshout, Kraaijeveld, Diarra, Wessels, Schanken.
Rozhodčí: Sozza – Baccini, Imperiale (ITA)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Godinho – Martins, Soares (vš. POR)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Walsh – Connor, McFarlane (SCO)Přejít na online reportáž