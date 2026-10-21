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ONLINE: Como vede nad United, pak LM čeká šlágr Bayern vs. Arsenal. V akci i Real

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  19:08aktualizováno  19:08
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Hráči Coma slaví vedoucí branku proti Manchesteru United. | foto: AP

Devíti středečními zápasy pokračuje program třetího kola fotbalové Ligy mistrů. Od 18.45 hraje Manchester United v Comu a Lille proti Galatasarayi. Od 21 hodin pak následuje třeba šlágr Bayernu s Arsenalem, Real Madrid zase vyzve německé Lipsko. Všechna utkání sledujeme v podrobných online reportážích.

United i Como mají shodně tři body za výhry v prvním utkání, před týdnem pak oba týmy prohrály.

Zato Lille a Galatasaray na první zisk čekají, takže je jisté, že teď minimálně jeden z nich čekání prolomí.

Středeční program fotbalové Ligy mistrů ONLINE

Každé utkání sledujeme minutu po minutě

Arsenal je zatím mezi stoprocentními týmy, zato Bayern posledně ztratil, když překvapivě remizoval 3:3 na půdě norského Vikingu – dokázal sice otočit z 0:2 na 3:2, ale v závěru inkasoval.

Real Madrid taktéž oba své zápasy vyhrál a proti Lipsku chce doma přidat další tři body.

Od 21 hodin hraje ještě Aston Villa proti zmíněnému Vikingu, Inter hostí Šachtar, Feyenoord se představí na Betisu, LASK na Sportingu a Bruggy narazí na Lens.

Liga mistrů
3. kolo 21. 10. 2026 18:45
zápas probíhá
Como Como : Manchester United Manchester United 1:0 (1:0)
Góly:
3. Paz
Góly:
Sestavy:
Butez – Couto, Kempf, Ramón, Valle – Perrone, Milla – Da Cunha (C), Paz, Baturina – Douvikas.
Sestavy:
Lammens – Dalot, Maguire, de Ligt, Mazráwí – Andrey Santos (46. Baleba), Tielemans – M. Cunha (46. Diallo), B. Fernandes (C), Mount – Mbeumo.
Náhradníci:
Ginelli, R. Sánchez – Dossena, Kaiki, Liberali, Ricci, Smolčić, Caqueret.
Náhradníci:
Darlow, Heaton – Amass, Armer, T. Fletcher, J. Fletcher, Lacey, Zirkzee, Kamason, Thompson.
Žluté karty:
Žluté karty:
25. Andrey Santos

Rozhodčí: Jablonski – Beitinger, Kempter (GER)

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Liga mistrů
3. kolo 21. 10. 2026 18:45
zápas probíhá
Lille Lille : Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul 2:2 (2:2)
Góly:
7. Diaoune
39. Diaoune
Góly:
2. Akgün
44. Batrakov
Sestavy:
Özer – Goffi, Ngoy, Alexsandro, Verdonk – Mukau, bin Tálib, André (C) – Bakwa, Haraldsson, Diaoune.
Sestavy:
Çakır – Sallai, D. Sánchez, Bardakcı (C), Jakobs – Batrakov, Torreira, Sara – Akgün, Osimhen, Yılmaz.
Náhradníci:
Gill, Sajous – Srdanovic, Giroud, Kjaergaard, Perraud, Önal, Nianzou, Cossier, Perrin.
Náhradníci:
Güvenç, Yilmaz – Bitshiabu, Sané, Elmalı, Ugochukwu, Gündoğan, Gül, Luş, Nhaga, Singo, Lemina.
Žluté karty:
21. bin Tálib
Žluté karty:

Rozhodčí: Obrenovič – Praprotnik, Žunič (SVN)

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Liga mistrů
3. kolo 21. 10. 2026 21:00
Bayern Mnichov Bayern Mnichov : Arsenal Arsenal 0:0 (-:-)
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Liga mistrů
3. kolo 21. 10. 2026 21:00
Real Madrid Real Madrid : RB Lipsko RB Lipsko 0:0 (-:-)
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Liga mistrů
3. kolo 21. 10. 2026 21:00
Inter Milán Inter Milán : Šachtar Doněck Šachtar Doněck 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Osmers (GER) – Gittelmann (GER), Dietz (GER)

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Liga mistrů
3. kolo 21. 10. 2026 21:00
Aston Villa Aston Villa : Viking FK Stavanger Viking FK Stavanger 0:0 (-:-)

Rozhodčí: S. Gishamer – R. Riedel, S. Schreiner (všichni AUT)

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Liga mistrů
3. kolo 21. 10. 2026 21:00
Real Betis Real Betis : Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam 0:0 (-:-)
Sestavy:
Valles – Bellerín, Bartra, Natan, F. García – Fornals, Isco (C), Roca – Antony, Parrott, Ezalzúlí.
Sestavy:
Ernst – Read, St. Juste, Mármol, J. López – Zechiël, Vanhoutte, Targhalín – Hádž Músa, Ferri, Valente (C).
Náhradníci:
Conde – D. Llorente, F. Bernal, Á. Ortiz, Fidalgo, V. Gómez, Riquelme, Deossa, Lo Celso, Ceballos, Morante, Ruibal.
Náhradníci:
Kastenmeier, Bossin – Watanabe, Borges, Steijn, Deijl, van den Elshout, Kraaijeveld, Diarra, Wessels, Schanken.

Rozhodčí: Sozza – Baccini, Imperiale (ITA)

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Liga mistrů
3. kolo 21. 10. 2026 21:00
Bruggy Bruggy : Racing Lens Racing Lens 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Godinho – Martins, Soares (vš. POR)

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Liga mistrů
3. kolo 21. 10. 2026 21:00
Sporting CP Lisabon Sporting CP Lisabon : LASK Linz LASK Linz 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Walsh – Connor, McFarlane (SCO)

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