ONLINE: Bilbao vyrovnalo s Karabachem, pak v akci Real s Juventusem či Liverpool

  19:27aktualizováno  19:28
Druhou polovinou zápasů pokračuje ve středu program 3. kola fotbalové Ligy mistrů. V 18.45 nastoupí Bilbao, soupeř Slavie, proti Karabachu a ve stejný čas Galatasaray vyzve Bodö/Glimt. Zbytek duelů má výkop ve 21 hodin. Šlágrem je střetnutí Realu Madrid s Juventusem, do akce ale půjde také Liverpool, Bayern či Chelsea. Všechna utkání sledujeme v podrobných online reportážích.
Bilbao právě vyrovnalo, v modrém jsou zklamaní hráči Karabachu.

Bilbao právě vyrovnalo, v modrém jsou zklamaní hráči Karabachu. | foto: Reuters

Fotbalisté Karabachu oslavují gól na hřišti Bilbaa.
Leandro Andrade z Karabachu se raduje z gólu na hřišti Bilbaa.
Patrick Berg (vlevo) z Bodo/Glimt a Mario Lemina z Galatasaraye.
Victor Osimhen z Galatasaraye se raduje z gólu.
Jedním ze zápasu, které mají výkop ve 21 hodin, je také utkání Slavie na půdě Atalanty Bergamo.

Bilbao se se Slavií utká na konci listopadu, teď ale vyzve Karabach, proti němuž chce získat své vůbec první body v aktuálním ročníku. A nečeká ho nic jednoduchého, soupeř z Ázerbájdžánu je totiž po dvou kolech stoprocentní.

Středeční zápasy Ligy mistrů ONLINE

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Kdo má naopak zápas se Slavií už za sebou, je norské Bodö/Glimt. Uhrálo remízu 2:2 a stejným výsledkem pak skončil i jeho zápas s Tottenhamem. Zvládne napotřetí zvítězit?

Real v úvodních dvou zápasech Champions League vyhrál a sérii chce protáhnout i proti Juventusu, který je aktuálně šest soutěžních utkání bez výhry. Krizi prožívá také Liverpool, jenž prohrál čtyři utkání v řadě, a teď ho navíc čeká nepříjemný Frankfurt. Jednoduché to nemusí mít ani Bayern proti Bruggám.

Na první body do tabulky čeká Ajax, jehož branku hájí od této sezony Vítězslav Jaroš. Ve třetím kole se představí na Chelsea.

Do akce jde také Tottenham proti Monaku a Galatasaray proti Marseille.

Liga mistrů
3. kolo 22. 10. 2025 18:45
zápas probíhá
Athletic Bilbao Athletic Bilbao : FK Karabach FK Karabach 1:1 (1:1)
Góly:
40. Guruzeta
Góly:
1. Andrade
Sestavy:
Simón – Gorosabel, Paredes, Laporte, Berchiche – Jauregizar, A. Rego – I. Williams (C) (39. Berenguer), Sancet, N. Williams – Guruzeta.
Sestavy:
Kochalski – Matheus Silva, Mustafazade, K. Medina, Džafargulijev – Bicalho, Kady – Durán, Andrade, Zoubir (C) – Achundzade.
Náhradníci:
Padilla – Areso, Boiro, U. Gómez, Lekue, R. Navarro, Ruiz de Galarreta, Sannadi, N. Serrano, Vesga, Vivian.
Náhradníci:
Buntić, Magomedalijev – Addai, Bajramov, Džabrajilzade, Kouakou, Bolt, A. Hüsejnov, B. Hüsejnov, Janković, Kaščuk, Máí.

Rozhodčí: Pajač – Zobenica, Mihalj

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
3. kolo 22. 10. 2025 18:45
zápas probíhá
Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul : Bodo/Glimt Bodo/Glimt 2:0 (2:0)
Góly:
3. Osimhen
33. Osimhen
Góly:
Sestavy:
Çakır – Sallai, D. Sánchez, Bardakcı (C), Jakobs – Sané, Lemina, Torreira, Akgün – Osimhen, Yılmaz.
Sestavy:
Chajkin – Sjøvold, Bjørtuft (C), Aleesami, Bjørkan – Evjen, Berg, Fet – Auklend, Høgh, Hauge.
Náhradníci:
Güvenç, Sen – Ayhan, Baltacı, Demir, Elmalı, Sara, Icardi, Kutlu, Kutucu, Ünyay.
Náhradníci:
Bröndbo, Faye Lund – Bassi, Hansen, Helmersen, Jørgensen, Klynge, Riisnaes, Nielsen, Määttä.

Rozhodčí: Oliver – Mainwaring, Burt (ENG)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
3. kolo 22. 10. 2025 21:00
Real Madrid Real Madrid : Juventus FC Juventus FC 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
3. kolo 22. 10. 2025 21:00
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt : Liverpool Liverpool 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Letexier – Mugnier, Rahmouni (FRA)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
3. kolo 22. 10. 2025 21:00
Bayern Mnichov Bayern Mnichov : Bruggy Bruggy 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Rumšas – Radiuš, Sužiedėlis

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
3. kolo 22. 10. 2025 21:00
Chelsea Chelsea : Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Dietz (vš. GER)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
3. kolo 22. 10. 2025 21:00
AS Monaco AS Monaco : Tottenham Tottenham 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
3. kolo 22. 10. 2025 21:00
Sporting Lisabon Sporting Lisabon : Olympique Marseille Olympique Marseille 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Obrenović (SVN) – Praprotnik (SVN), Kordež (SVN)

Přejít na online reportáž
