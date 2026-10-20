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ONLINE: Sabah hostí Dortmund, večer narazí obhájce trofeje na Barcelonu

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  18:55aktualizováno  18:55
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Maximilian Beier z Dortmundu slaví se spoluhráčem Joanem Gadou vlastní gól Renata Veigy z Villarrealu v úvodním utkání Ligy mistrů. | foto: Reuters

Obhájce trofeje a nejlepší tým průběžné tabulky. Proti němu druhý v pořadí. Souboj Paris St. Germain proti Barceloně je hitem úterního programu fotbalové Ligy mistrů. Vedle duelu Slavie na Fenerbahce nastoupí od 18.45 také Sabah Baku proti Dortmundu. Další sedm utkání se hraje od 21.00, sledovat je můžete v online reportážích.

Paris St. Germain před týdnem nadchl na Manchesteru City, kde zvítězil 4:2, předtím dal šest branek Slovanu Bratislava.

Barcelona v září roznesla Feyenoord 5:1, před týdnem vyhrála v Istanbulu na Galatasarayi 4:1, byť především v prvním poločase to vůbec lehké neměla.

Liga mistrů
3. kolo 20. 10. 2026 21:00
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain : FC Barcelona FC Barcelona 0:0 (-:-)
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Liga mistrů
3. kolo 20. 10. 2026 21:00
Manchester City Manchester City : AEK Atény AEK Atény 0:0 (-:-)
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Liga mistrů
3. kolo 20. 10. 2026 21:00
Stuttgart Stuttgart : Atlético Madrid Atlético Madrid 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Gözübüyük – Inia, Honig – Manschot. VAR: Higler. AVAR: Attwell.

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Liga mistrů
3. kolo 20. 10. 2026 21:00
FC Porto FC Porto : PSV Eindhoven PSV Eindhoven 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn (GER).

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Liga mistrů
3. kolo 20. 10. 2026 18:45
zápas probíhá
Sabah Baku Sabah Baku : Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
10. Guirassy
Sestavy:
Pokatilov (C) – Zedadka, Solvet, McCarthy, Puchacz – Lepinjica, Rachmonalijev – Parris, Queiroz, Simić – Mickels.
Sestavy:
Kobel – Anton, Schlotterbeck (C), Bensebajní – Ryerson, Veerman, Chukwuemeka, Svensson – Nmecha, Silva – Guirassy.
Náhradníci:
Ramazanov, Mirzammadov – Dašdamirov, Chajbulajev, Nwachukwu, Mutallimov, Alijev, Isajev, Almeida, Severina, Fernandes, Mbina.
Náhradníci:
Drewes, Meyer – Bellingham, Gadou, Sabitzer, Nwaneri, Beier, Mané, Inácio, Albert, Reggiani, dos Santos.
Žluté karty:
22. Solvet
Žluté karty:

Rozhodčí: Alberola – Rodríguez, Álvarez (ESP)

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Liga mistrů
3. kolo 20. 10. 2026 21:00
AS Řím AS Řím : Slovan Bratislava Slovan Bratislava 0:0 (-:-)
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Liga mistrů
3. kolo 20. 10. 2026 21:00
Neapol Neapol : Bodö/Glimt Bodö/Glimt 0:0 (-:-)
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Liga mistrů
3. kolo 20. 10. 2026 21:00
Liverpool Liverpool : Villarreal Villarreal 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Marciniak – Listkiewicz, Kupsik (POL)

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Liga mistrů
3. kolo 20. 10. 2026 18:45
zápas probíhá
Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul : SK Slavia Praha SK Slavia Praha 2:1 (-:-)
Góly:
4. O. Aydın
11. Greenwood
Góly:
15. Provod
Sestavy:
Ederson – Semedo, Škriniar (C), Aké (21. Oppong), A. Brown – Kanté, Guendouzi – O. Aydın, Greenwood, Aktürkoğlu – Muriqi.
Sestavy:
Markovič – Vlček, Zima, N'Guessan – Suleiman, Moses, Nowak, Kubiak – Ayaosi, Provod (C) – Šturm.
Náhradníci:
Çetin, Günok – Yüksek, Lukaku, Demir, Kahveci, Mercan, Elmaz, Nene, Mimovič, Peprah.
Náhradníci:
Domčak, Rezek – Holeš, Chytil, Isife, Diakité, Sadílek, Kačor, Konečný, Barčot, Kotrba, Potměšil.
Žluté karty:
31. Kanté
Žluté karty:

Rozhodčí: de Burgos – De Francisco, Granado (ESP)

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