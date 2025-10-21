ONLINE: Barcelona vede nad Olympiakosem, do akce půjde Arsenal i City

  19:00
Fotbalisté Barcelony mají šanci napravit minulé domácí zaváhání s Paris St. Germain, ve třetím kole základní fáze Ligy mistrů hostí přece jen snadnějšího protivníka, kterým je Olympiacos Pireus. Utkání můžete od 18.45 sledovat v online reportáži. V hlavním čase od 21.00 nastoupí Arsenal proti Atlétiku Madrid, Leverkusen hraje s PSG, Dortmund v Kodani či Inter Milán v Bruselu proti Royal Unionu.
Fotogalerie3

Fermín López z Barcelony slaví svůj gól proti Olympiakosu. | foto: Reuters

V úterý se hraje devět utkání, dojde také na souboj nováčků mezi Kajratem a Pafosem.

Stejná porce devíti zápasů je na programu v Champions League i ve středu, kdy se Slavia představí v Bergamu.

Liga mistrů
3. kolo 21. 10. 2025 18:45
zápas probíhá
FC Barcelona FC Barcelona : Olympiakos Pireus Olympiakos Pireus 1:0 (-:-)
Góly:
7. F. López
Góly:
Sestavy:
Szczęsny – Koundé, Cubarsí, E. García, Balde – Casadó, Pedri (C) – Yamal, P. Fernández, F. López – Rashford.
Sestavy:
Tzolakis – Costinha, Retsos (C), Pirola, F. Ortega – Hezze, D. García – Martins, Chiquinho, Podence – al-Kaabí.
Náhradníci:
Aller, Kochen – R. Araújo, Bardghji, Bernal, de Jong, Espart, T. Fernández, Hernández, G. Martín, Torrents, Torres.
Náhradníci:
Kouraklis, Paschalakis – Biancone, Kalogeropoulos, Mouzakitis, Nascimento, Onyemaechi, Pnevmonidis, Scipioni, Strefezza, Taremí, Jaremčuk.
Žluté karty:
23. Balde
Žluté karty:

Rozhodčí: Schnyder – M. Zürcher, B. Zürcher (všichni Švýcarsko)

Liga mistrů
3. kolo 21. 10. 2025 18:45
zápas probíhá
FC Kajrat Almaty FC Kajrat Almaty : Pafos FC Pafos FC 0:0 (-:-)
Sestavy:
Anarbekov – Tapalov, Martynovič, Sorokin, Mata – Arad, Glazer – Mrynskij, Jorginho, Gromyko – Satpajev.
Sestavy:
Michail – Felipe, Luckassen, Luiz, Pileas – Pêpê, Šunjić – Quina, Dragomir, Oršić – Correia.
Náhradníci:
Kalmurza, Zaruckij – Bajbek, Kasabulat, Kurgin, Ricardinho, Sadybekov, Širobokov, Stanojev, Zaria.
Náhradníci:
Gorter, Petrou – Anderson Silva, Bassouamina, Goldar, Jajá, Langa.
Žluté karty:
21. Satpajev
Žluté karty:
Červené karty:
Červené karty:
4. Correia
Liga mistrů
3. kolo 21. 10. 2025 21:00
FC Kodaň FC Kodaň : Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0:0 (-:-)
Liga mistrů
3. kolo 21. 10. 2025 21:00
Newcastle United Newcastle United : Benfica Lisabon Benfica Lisabon 0:0 (-:-)
Liga mistrů
3. kolo 21. 10. 2025 21:00
Arsenal Arsenal : Atlético Madrid Atlético Madrid 0:0 (-:-)
Liga mistrů
3. kolo 21. 10. 2025 21:00
Saint-Gilloise Saint-Gilloise : Inter Milán Inter Milán 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Nyberg – Baigi, Söderkvist

Liga mistrů
3. kolo 21. 10. 2025 21:00
Villarreal Villarreal : Manchester City Manchester City 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Gözübüyük – Zeinstra, Inia (NED)

Liga mistrů
3. kolo 21. 10. 2025 21:00
PSV Eindhoven PSV Eindhoven : Neapol Neapol 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn (GER).

Liga mistrů
3. kolo 21. 10. 2025 21:00
Leverkusen Leverkusen : Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 0:0 (-:-)

Rozhodčí: J. Gil Manzano – Á. Nevado, G. Porras Ayuso (všichni ESP)

