ONLINE: Sparta - Lyon, v základu Macek i Brunes, jen na lavičce zůstal Haraslín

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  18:58
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Sparťanští fotbalisté oslavují trefu Andrewa Irvinga proti Zlínu. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Třetí český tým vstupuje do kvalifikací evropských pohárů. V úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů fotbalisté Sparty na svém stadionu soupeří s francouzským Lyonem. Od 20:00 můžete zápas sledovat v podrobné reportáži.

Sparťané ještě nikdy Lyon neporazili. Naposledy se tyto týmy spolu střetly ve skupinové fázi Evropské ligy na podzim roku 2021. V prvním zápase Pražané brzy vedli o dva góly díky Lukáši Haraslínovi, nynějšímu kapitánovi a tehdejší čerstvé posile. Nakonec však prohráli 3:4. Ve Francii pak padli 0:3.

Za čtvrté mužstvo uplynulé sezony francouzské ligy nastupuje Pavel Šulc, český reprezentant ale do duelu na Letné nezasáhne kvůli zánětu v koleni.

Naopak v sestavě Sparty nechybí jiný ofenzivní záložník Adam Karabec. Minulou sezonu strávil právě v Lyonu, po konci hostování se ale vrátil do historicky nejúspěšnějšího českého klubu.

Trenér Brian Priske zvolil následující základní jedenáctku: Surovčík – Suchomel, Ševínský, Sörensen, Ryneš – Irving, Macek, Karabec – Mercado, Brunes, Alcócer.

Zatímco Olympique hraje první soutěžní duel sezony, Letenští mají za sebou dvě kola české ligy. Po nečekané úvodní porážce 1:3 na hřišti nováčka Zbrojovky Brno zvítězili stejným poměrem v páteční předehrávce se Zlínem.

Liga mistrů
3. předkolo 4. 8. 2026 20:00
AC Sparta Praha AC Sparta Praha : Olympique Lyon Olympique Lyon 0:0 (-:-)
Sestavy:
Surovčík – Suchomel, Ševínský, Sørensen /C/, Ryneš – Irving, Macek – Mercado, Karabec, Alcócer – Brunes
Sestavy:
Greif – Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Ouédraogo – Morton, Tessmann, de Carvalho – Vinícius, Openda, Tolisso /C/
Náhradníci:
Hegyi – Kadeřábek, Vitályos, Zelený, Eneme, Grimaldo, Hollý, Sochůrek, Singhateh, Haraslín, Vojta, Kuol
Náhradníci:
Konan, Deschamps – Mangala, Nuamah, Fofana, Duranville, Boudache, Kango, Himbert, Kamara, Nartey

Rozhodčí: Gözübüyük – Inia, Honig (NED)

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