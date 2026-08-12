Priske po Lyonu: Máme před sebou světlou budoucnost. Tlak? Pod tím jsem pořád

Sparta si přivezla náskok 2:1, ale v milionářské soutěži končí a na podzim ji čeká jen Evropská liga.
„Myslím, že je zjevné, že byl Lyon favorit. Před celým dvojzápasem i před odvetou, navzdory porážce. Asi jsme jim udělali víc problémů, než čekali. V Praze jsme jim to ztížili, ale vyhráli jsme jen o gól, což bylo klíčové,“ pronesl Priske.
Lyon otevřel skóre odvety po dvaceti minutách z dorážky po Surovčíkově nejistém zákroku, od 35. minuty hrál navíc v početní výhodě po vyloučení Ševínského. Zápas pak zlomil dvěma góly po změně stran.
„Stejně tak jsme měli šance v první půli odvety a měli jsme vyrovnat. To byl ten rozdíl mezi oběma týmy, oni ukázali kvalitu a využili své šance. Ale jsem spokojený s výkonem hráčů a že jsme hráli náš fotbal jak nejdéle to v takhle náročném zápase šlo. Jsem si jistý, že před sebou máme světlou budoucnost,“ přidal sparťanský trenér.
Byla pro vývoj utkání zásadnější první branka, nebo červená karta?
Myslím, že zápas ovlivnila spíš ta červená. Samozřejmě se v té situaci musíme zachovat lépe. Pustili jsme soupeře ztrátou na vlastní polovině do šance, která skončila zakončením. Když prohráváte, a poté navíc hrajete v deseti, je to náročné.
Jak jste souboj Ševínského s Opendou viděl?
Myslím, že měl smůlu. Nechtěl faulovat, chtěl se mu vyhnout, ale bohužel na něj sáhl, takže to musela být červená.
Vyrovná se s tím Ševínský? Na startu sezony to nebyla jeho první chyba.
Určitě, nepochybuju o tom.
Opravdu?
Je to jednoduché. To je na těch klucích skvělé, jsou odolní a ví, že musí být lepší. V lize i v podobných zápasech. Já jako trenér lidem věřím. Promluvím si s ním, zjistím, jak na tom je. Někdy je musíte nakopnout, někdy zase obejmout. Ale o Ševovi nepochybuju, i když to pro něj je náročné. Je sám vůči sobě kritický, je zklamaný a naštvaný, že tým oslabil, ale jak jsem říkal, byla to smůla.
Co jste mohli proti Lyonu udělat lépe a co musíte zlepšit do dalších zápasů?
Vždycky to musí začít u mě. Vždycky tady mluvím o odpovědnosti, kterou mám. Před týdnem jsme předvedli skvělý výkon, pak ale přišly dvě porážky a všechno se mění, takový je fotbal. Já jsem nastavený pořád stejně a nenechám se tím ovlivnit. Po prvním zápase s Lyonem jsem měl jasný cíl – porazit Boleslav, ale nepovedlo se nám to a je to moje zodpovědnost. Ale jsem si nadále jistý, že tihle hráči jsou na dobré cestě. Máme dobrý a kvalitní tým a jsem si jistý, že vyhrajeme hodně zápasů.
Nevnímáte, že má kádr momentálně mezery?
No tak, to není férová otázka. Jsme zklamaní, protože jsme chtěli hrát Ligu mistrů. Jsem zklamaný z klíčových okamžiků. Hrajeme venku a pustíme soupeře do protiútoku, z čehož padne první gól. Pak bojujeme, ale necháme si ve vápně utéct hráče a oni skórují podruhé. A třetí gól jsme také mohli ubránit lépe. Takže jsme zklamaný a naštvaný, ale je mojí prací, abych vnímal zápas jako celek.
Dotaz směřoval spíš na možné posily.
To je vlastně podobný dotaz, takže vám odpovím stejně. Přestupy neustále řešíme s Tomášem Rosickým. Když vidíte, co se stalo tenhle týden, kdy jsme se loučili s kapitánem, brankářem a útočníkem, tak je pravděpodobné, že se něco stane. Ale co a kdy, to vám říct nemůžeme. To zůstane mezi námi.
V kádru zatím zůstává Adam Karabec, který proti Lyonu, kde v minulé sezoně působil, odehrál dobrý zápas. Co mu řeknete?
Odpovím stejně nudně. Nevím, jak k tomu přistoupím. Asi podle intuice, jak se bude cítit, až ho v příštích dnech uvidím. Není to jen o něm, u všech hráčů je pro mě důležité, jak zvládají těžké situace.
A jak je podle vás zvládli proti Lyonu?
Porážka 0:3 je nepříjemná, ale u všech jsem viděl touho celý zápas odmakat. Někteří hráli na jiných pozicích, třeba Kara musel hodně makat do obrany a možná tam jednu situaci nezvládl, ale proto si musíme podobné momenty rozebrat. Ale také musíte vnímat ty pozitivní věci. Že kluci zůstali v zápase a zkusili s výsledkem něco udělat.
Zníte optimisticky. Co vám dodává sebevědomí, že se všechno zlepší?
Musí to začít už v sobotu. Musíme vyhrát s Teplicemi. Ale jak říkám, dívám se na malé situace, detaily. Vidím, jak se s tím hráči perou, ale celý zápas dřou, i když hrají v deseti. Takže to mi dává sebevědomí, že vidím, jak se snaží. Teď budeme do startu Evropské ligy hrát jednou týdně a musíme předvést výkony a uhrát výsledky, které tahle slova potvrdí. To se od nás očekává.