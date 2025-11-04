ONLINE: Slavia - Arsenal 0:0, Saka v další šanci, gólman Markovič opět chytá

  19:04aktualizováno  19:09
Slávističtí fotbalisté pokračují v cestě Ligou mistrů. Další na řadě je anglický Arsenal, lídr anglické ligy a jeden z nejlepších týmů planety, který přicestoval do pražského Edenu. Utkání čtvrtého kola základní fáze nejprestižnější evropské soutěže sledujte v podrobné online reportáži od 18:45.
Trossard z Arsenalu svádí souboj se slávistou Mosesem. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Je to dosud největší zkouška.

Na předzápasové tiskové konferenci trenér Jindřich Trpišovský přiznal, že by o soupeři klidně básnil celé hodiny.

Kvality svěřenců španělského taktika Mikela Artety otestuje tým, který domácí kouč poskládal následovně: Markovič – Vlček, Chaloupek, Zima – Moses, Zafeiris, Sadílek, Mbodji – Provod, Chorý, Sanyang.

Slavia se stejně jako Arsenal pyšní dlouhou sérií bez inkasovaného gólu. Zatímco londýnský tým natáhnul počet nul na číslo sedm, český mistr jich má v řadě pět.

Byla by to ale spíš senzace, kdyby číslo vzrostlo na domácí straně.

Pražané naposledy porazili ostravský Baník 2:0 a po pohárové výhře 4:0 nad Zlínem přerušili hlušší období jedné porážky a čtyř remíz v řadě, včetně té bezgólové na Atalantě v Lize mistrů, kde k plichtě 2:2 s Bodö/Glimt přičetli druhý bod v soutěži.

Na další zisk to tentokrát nevypadá.

Arsenal je momentálně z evropských klubů skoro to nejlepší, co do Česka může přijet. Kromě skvělé obrany se pyšní sérií devíti výher v řadě, v sezoně zatím padl jen jednou, když na konci srpna nestačil na Liverpool (0:1). Podruhé ztratil s Manchesterem City (1:1), jinak je stoprocentní.

V Lize mistrů je společně s italským Interem jediným týmem, který zatím neinkasoval. Pro Slavii jistě bonusová motivace. Shodou okolností se s milánským Interem setkala v září a v Itálii padla 0:3.

Jak si povede proti dalšímu superfavoritovi?

Liga mistrů
4. kolo 4. 11. 2025 18:45
zápas probíhá
SK Slavia Praha SK Slavia Praha : Arsenal Arsenal 0:0 (-:-)
Sestavy:
Markovič – Vlček, Chaloupek, Zima – Moses, Zafeiris, Sadílek, Mbodji – Provod (C), Chorý, Sanyang.
Sestavy:
Raya – Timber, Saliba, Magalhães, Hincapié – Nwaneri, Nørgaard, Rice – Saka (C), Merino, Trossard.
Náhradníci:
Staněk, Rezek – Toula, Prekop, Kušej, Chytil, Jelínek, Cham, Hašioka, Douděra, Bořil.
Náhradníci:
T. Setford – White, Dowman, Eze, Lewis-Skelly, Harriman-Annous, Mosquera, Sagoe, Calafiori.
Žluté karty:
Žluté karty:
24. Nwaneri
