ONLINE: Karabach vede nad Chelsea, pak v akci Barcelona, City i Leverkusen

  18:47aktualizováno  19:26
Výhra by jim výrazně usnadnila zbytek základní fáze. Fotbalisté anglické Chelsea hrají proti ázerbájdžánskému Karabachu, současně španělský Villarreal bojuje s kyperským Pafosem. Obě úvodní utkání středečního programu Ligy mistrů sledujte v podrobných online reportážích od 18.45.
Brankář Karabachu Mateusz Kochalski boxuje míč, před ním je Joao Pedro z Chelsea. | foto: Reuters

Chelsea, sedmý tým Premier League, zatím v Lize mistrů nastřádala šest bodů a k postupu do vyřazovací fáze jich ještě minimálně pět potřebuje. V utkání proti týmu ze čtvrtého výkonnostního koše by tak měla uspět.

Ve druhé dvojici se setkává třetí tým španělské ligy s kyperským mistrem, ten je v tabulce Ligy mistrů dokonce o bod lepší. Ve vzájemném zápase s Pafosem jsou ale favoritem hosté z Villarrealu.

ONLINE: Čtvrté kolo základní fáze Ligy mistrů

Všechna utkání sledujte v podrobných online reportážích

Ve středečním programu jde na řadu také zvučný souboj Manchesteru City s Borussií Dortmund, oba celky mají shodně sedm bodů po třech zápasech, o skóre jsou lepší Němci.

Barcelona, jeden z favoritů celé soutěže, hraje v belgických Bruggách, v soutěži zatím ztratila body jen za prohru s PSG (1:2).

V akci je také Ajax, který místo českého brankáře Vítězslava Jaroše nechával v posledních třech zápasech chytat zkušeného Remka Pasveera. Doma hostí od 21 hodin Galatasaray. Z českého pohledu je zajímavý také Leverkusen s útočníkem Patrikem Schickem, německý tým hraje v Lisabonu s Benfikou.

Program doplňuje také souboj italského Interu, který v soutěži zatím neinkasoval, s kazachstánským Kajratem Almaty. Francouzská Marseille pak hraje s italskou Atalantou a anglický Newcastle se španělským Bilbaem. Právě s baskickým celkem se v příštím kole utká pražská Slavia, která v úterý padla 0:3 s Arsenalem.

Liga mistrů
4. kolo 5. 11. 2025 18:45
zápas probíhá
FK Karabach FK Karabach : Chelsea Chelsea 2:1 (2:1)
Góly:
29. Andrade
39. Janković
Góly:
16. Estêvão
Sestavy:
Kochalski – Matheus Silva, Mustafazade, K. Medina, Džafargulijev – Bicalho, Janković – Kady (31. Addai), Andrade, Zoubir (C) – Durán.
Sestavy:
R. Sánchez – James (C), Hato, Adarabioyo, Cucurella – Lavia (8. Caicedo), Andrey Santos – Estêvão, Pedro, Gittens – George.
Náhradníci:
Buntić – Achundzade, Džabrajilzade, Bolt, Kouakou, A. Hüsejnov, B. Hüsejnov, Kaščuk, Máí.
Náhradníci:
Jörgensen, Merrick – Acheampong, Buonanotte, Enzo Fernández, Delap, Chalobah, Garnacho, Guiu, Fofana, Gusto.
Žluté karty:
Žluté karty:
44. Andrey Santos

Rozhodčí: Gishamer – Riedel, Schreiner (vš. AUT)

Liga mistrů
4. kolo 5. 11. 2025 18:45
zápas probíhá
Pafos FC Pafos FC : Villarreal Villarreal 0:0 (0:0)
Sestavy:
Michail – Felipe, Luckassen, Luiz, Sema – Šunjić, Goldar (C), Pêpê – Oršić, Dragomir, Quina.
Sestavy:
J. Reis – Mouriño, Foyth, Veiga, Cardona – Pépé, Parejo (C), Gueye, Moleiro – Ayoze Pérez, Mikautadze.
Náhradníci:
Gorter, Petrou – Anderson Silva, Bassouamina, Dimata, Jajá, Langa, Pileas.
Náhradníci:
Tenas – Achúmáš, Altimira, Buchanan, Comesaña, Marín, Moreno, P. Navarro, Oluwaseyi, Partey, Pedraza, Solomon.
Liga mistrů
4. kolo 5. 11. 2025 21:00
Manchester City Manchester City : Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Marciniak – Listkiewicz, Kupsik (vš. POL)

Liga mistrů
4. kolo 5. 11. 2025 21:00
Bruggy Bruggy : FC Barcelona FC Barcelona 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn (vš. ENG)

Liga mistrů
4. kolo 5. 11. 2025 21:00
Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam : Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Benoît Bastien – Hicham Zakrani, Aurélien Berthomieu (vš. Francie)

Liga mistrů
4. kolo 5. 11. 2025 21:00
Benfica Lisabon Benfica Lisabon : Leverkusen Leverkusen 0:0 (-:-)
Liga mistrů
4. kolo 5. 11. 2025 21:00
Inter Milán Inter Milán : FC Kajrat Almaty FC Kajrat Almaty 0:0 (-:-)
Liga mistrů
4. kolo 5. 11. 2025 21:00
Olympique Marseille Olympique Marseille : Atalanta Bergamo Atalanta Bergamo 0:0 (-:-)
Liga mistrů
4. kolo 5. 11. 2025 21:00
Newcastle United Newcastle United : Athletic Bilbao Athletic Bilbao 0:0 (-:-)
