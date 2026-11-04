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ONLINE: Fenerbahce hostí Liverpool, v akci také Real. Pak hrají City či Dortmund

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  18:31aktualizováno  18:31
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Aurélien Tchouaméni z Realu Madrid během ligového klání na půdě Racingu Santander. | foto: Real Madrid

Středeční porci utkání fotbalové Ligy mistrů zahajují giganti. Liverpool bojuje na Fenerbahce a Real Madrid zase v Aténách. Oba zápasy sledujte v podrobných online reportážích od 18.45. V dalších duelech nastoupí například Manchester City v Lipsku nebo Dortmund proti Betisu.

Liverpool a Real jsou v soutěži zatím stoprocentní, bude to platit i po středě? Už v úterý svou sérii natáhli obhájci z PSG.

K týmům se plným ziskem se zatím řadí i španělský Betis, který čeká velká zkouška v Dortmundu.

ONLINE: Čtvrté kolo základní fáze Ligy mistrů

Všechna utkání sledujte minutu po minutě v podrobných online reportážích

V ostatních zápasech hrají Lens s Comem, Viking Stavanger se Sabahem Baku, PSV proti Bruggám či Porto s Neapolí.

Souboj v Česku, který obstará Slavia s Arsenalem, má výkop rovněž v 21 hodin.

Liga mistrů
4. kolo 4. 11. 2026 18:45
AEK Atény AEK Atény : Real Madrid Real Madrid 0:0 (-:-)
Sestavy:
Brignoli – Rota, Moukoudi (C), Relvas, Pilios – Koita, Kairinen, Arriaga, Majer – Gaćinović, Jović.
Sestavy:
Courtois – Dumfries, Militão, Rüdiger, Cucurella – B. Silva, Camavinga, Jude Bellingham – Diomande, K. Mbappé, Vinícius Júnior (C).
Náhradníci:
Strakosha, Balamotis – Zubkov, Marin, Varga, Mantalos, Vida, Lykogiannis, Vitális, Zini.
Náhradníci:
Mestre, Lunin – Huijsen, Valverde, Endrick, Alexander-Arnold, Konaté, Carreras, Espí, B. Díaz, Pitarch, Martínez.

Rozhodčí: Mariani –Bindoni, Alassio (Itálie)

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Liga mistrů
4. kolo 4. 11. 2026 18:45
Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul : Liverpool Liverpool 0:0 (-:-)
Sestavy:
Ederson – Semedo, Škriniar (C), Oppong, A. Brown – Guendouzi, Kanté, Yüksek – Greenwood, Lukaku, Kahveci.
Sestavy:
Alisson – Gomez, Jacquet, van Dijk (C), Tsimikas – Mac Allister, Nyoni – Muñoz, Szoboszlai, Ngumoha – Barcola.
Náhradníci:
Çetin, Günok – Aktürkoğlu, Demir, Müldür, Muriqi, Mercan, Elmaz, Nene, O. Aydın, Mimovič.
Náhradníci:
Mamardašvili, Woodman – Kerkez, Wirtz, Isak, Gakpo, R. Araújo, Chambers, McConnell, Koumas, Danns.

Rozhodčí: Turpin – Danos, Pages (FRA)

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Liga mistrů
4. kolo 4. 11. 2026 21:00
RB Lipsko RB Lipsko : Manchester City Manchester City 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Guida (ITA) – Peretti (ITA), Perrotti (ITA)

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Liga mistrů
4. kolo 4. 11. 2026 21:00
Borussia Dortmund Borussia Dortmund : Real Betis Real Betis 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Gözübüyük – Inia, Honig (NED)

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Liga mistrů
4. kolo 4. 11. 2026 21:00
PSV Eindhoven PSV Eindhoven : Bruggy Bruggy 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Peljto – Ibrišimbegović, Beljo (BIH).

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Liga mistrů
4. kolo 4. 11. 2026 21:00
Racing Lens Racing Lens : Como Como 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Saggi – Dale, Haukåsen (NOR)

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Liga mistrů
4. kolo 4. 11. 2026 21:00
Viking FK Stavanger Viking FK Stavanger : Sabah Baku Sabah Baku 0:0 (-:-)

Rozhodčí: van der Eijk – Bluemink, de Groot (NED)

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