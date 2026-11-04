Liverpool a Real jsou v soutěži zatím stoprocentní, bude to platit i po středě? Už v úterý svou sérii natáhli obhájci z PSG.
K týmům se plným ziskem se zatím řadí i španělský Betis, který čeká velká zkouška v Dortmundu.
ONLINE: Čtvrté kolo základní fáze Ligy mistrů
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V ostatních zápasech hrají Lens s Comem, Viking Stavanger se Sabahem Baku, PSV proti Bruggám či Porto s Neapolí.
Souboj v Česku, který obstará Slavia s Arsenalem, má výkop rovněž v 21 hodin.
Brignoli – Rota, Moukoudi (C), Relvas, Pilios – Koita, Kairinen, Arriaga, Majer – Gaćinović, Jović.
Courtois – Dumfries, Militão, Rüdiger, Cucurella – B. Silva, Camavinga, Jude Bellingham – Diomande, K. Mbappé, Vinícius Júnior (C).
Strakosha, Balamotis – Zubkov, Marin, Varga, Mantalos, Vida, Lykogiannis, Vitális, Zini.
Mestre, Lunin – Huijsen, Valverde, Endrick, Alexander-Arnold, Konaté, Carreras, Espí, B. Díaz, Pitarch, Martínez.
Rozhodčí: Mariani –Bindoni, Alassio (Itálie)Přejít na online reportáž
Ederson – Semedo, Škriniar (C), Oppong, A. Brown – Guendouzi, Kanté, Yüksek – Greenwood, Lukaku, Kahveci.
Alisson – Gomez, Jacquet, van Dijk (C), Tsimikas – Mac Allister, Nyoni – Muñoz, Szoboszlai, Ngumoha – Barcola.
Çetin, Günok – Aktürkoğlu, Demir, Müldür, Muriqi, Mercan, Elmaz, Nene, O. Aydın, Mimovič.
Mamardašvili, Woodman – Kerkez, Wirtz, Isak, Gakpo, R. Araújo, Chambers, McConnell, Koumas, Danns.
Rozhodčí: Turpin – Danos, Pages (FRA)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Guida (ITA) – Peretti (ITA), Perrotti (ITA)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Gözübüyük – Inia, Honig (NED)Přejít na online reportáž
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Rozhodčí: Saggi – Dale, Haukåsen (NOR)Přejít na online reportáž
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