Rangers klopýtli s Bruggami, k senzační účasti v LM se přiblížil kyperský Pafos

Rangers, kteří ve 3. předkole vyřadili Plzeň, zahájili dvojzápas nejhorším možným způsobem. Ve třetí minutě využil velké nedorozumění stoperů ke gólovému lobu Vermant, o chvíli později zvýšil po rohu Spileers a ve 20. minutě se ranou zpoza vápna trefil Mechele.
Krátce po změně stran snížil Pereira, přesto si glasgowský celek veze do odvety manko.
Ještě rychleji se ujal vedení Pafos na hřišti Crvene zvezdy. Hned v první minutě napřáhl z dálky Correia a trefil se přesně k tyči. V 52. minutě proměnil penaltu Pepe, stejnou výhodu ale dostali o chvíli později domácí.
Duarte neproměnil, z dorážky však hlavou přece jen dostal míč do sítě. Na víc se suverén srbské ligy nezmohl a prohrál po 15 soutěžních utkáních.
Také ve třetím úterním duelu uspělo hostující mužstvo. Ferencváros vedl po gólu Vargy, ve druhé půli ale skóre otočili Jankovič, Medina a Gurbanli. Budapešťskému celku tak hrozí, že po třech letech znovu nezvládne s Karabachem dvojzápas v kvalifikaci Ligy mistrů.
50. Pereira
3. Vermant
7. Spileers
20. Mechele
Butland – Aarons, Souttar (C), Djiga, Meghoma (70. Tavernier) – Diomandé (61. Aasgaard), Rothwell (86. Cameron), Raskin – Antman (70. Moore), Pereira (61. Igamane), Gassama
Mignolet – Sabbe (73. Meijer), Spileers, Mechele, Seys – Onyedika (89. Diakhon) – Forbs (73. Vetlesen), Stanković (85. Reis), Tzolis – Vanaken (C), Vermant (46. Tresoldi)
Kelly – Barron, Curtis, Dowell, Fernandez, Gentles, Hutton
Jackers – Audoor, Campbell, Nilsson, Ordonez, Sandra, Siquet
74. Souttar, 75. Aarons, 90+2. Aasgaard
52. Sabbe
Rozhodčí: Letexier – Mugnier, Finjean (FRA)Přejít na online reportáž
58. Duarte
1. Correia
52. Pepe
Matheus (B) – Seol, Milosavljevič, Veljkovič, Tiknizyan – Bajo (69. Kutai), Elšnik – Babicka (87. Milson), Ivanič (C), Olayinka (32. Duarte)– Ndiaye
Michail (B) – Correia (74. Bassouamina), Goldar, Luckassen, Pileas (74. Jaja)– Pepe, Sunjič – Dragomir, Tankovic (C) (17. Sema) (84. Oršič), Bruno – Silva (74. Langa)
Glazer (B), Guteša (B) – Avdič, Duarte, Katai, Kostov, Lekovič, Lučič, Milson, Šljivič, Stankovič, Tebo Uchenna
Papadoudis (B), Petrou (B) – Bassouamina, Ilia, Jaja, Langa, Oršič, Pedrao, Sema
77. Ivanič
87. Langa
Rozhodčí: Hernández – Naranjo, Sánchez RojoPřejít na online reportáž
29. Varga
50. Janković
67. Medina
85. Gurbanli
Dibusz (C) – Gartenmann (64. Cissé), Raemaekers, Szalai – Makreckis, Tóth, Ötvös (46. Zachariassen), Kanichowsky (77. Levi), O ́Dowda – Joseph (70. Gruber), Varga (70. Pešić)
Kochalski – Silva (90+2. Bolt), Mustafazada, Medina, Jafarguliyev – Bicalho, Janković – Andrade (58. Addai), Kady, Zoubir (C) (90+2. Kouakou) – Akhundzade (82. Gurbanli)
Radnóti, Gróf – Keïta, Arzani, Botka, Cadu, Nagy
Magomedaliyev, Buntić – Mmaee, Kashchuk, Bayramov, A. Hüseynov, Jabrayilzade, B. Hüseynov
90+3. Szalai, 90+5. Pešić
69. Silva
Rozhodčí: Pinheiro (POR) – Jesus (POR), Maia (POR)Přejít na online reportáž