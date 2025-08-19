Rangers klopýtli s Bruggami, k senzační účasti v LM se přiblížil kyperský Pafos

Fotbalisté Rangers v úvodním utkání závěrečného 4. předkola Ligy mistrů prohráli doma 1:3 s Bruggami. K premiérové účasti v milionářské soutěži nakročil kyperský Pafos, který zvítězil 2:1 v Bělehradě nad Crvenou zvezdou. Ferencváros na svém hřišti podlehl 1:3 Karabachu. Odvety jsou na programu za týden.
Jorne Spileers slaví vedení Brugg nad Rangers.

Jorne Spileers slaví vedení Brugg nad Rangers. | foto: AP

Jorne Spileers posílá míč do sítě Rangers a zařizuje druhý gól Brugg.
Carlos Forbs z Brugg a Jayden Meghoma z Rangers se přetlačují o míč.
Útočník Rangers Danilo posílá míč do sítě Brugg.
Pepe a Anderson Silva slaví vedení Pafosu nad Bělehradem.
Rangers, kteří ve 3. předkole vyřadili Plzeň, zahájili dvojzápas nejhorším možným způsobem. Ve třetí minutě využil velké nedorozumění stoperů ke gólovému lobu Vermant, o chvíli později zvýšil po rohu Spileers a ve 20. minutě se ranou zpoza vápna trefil Mechele.

Krátce po změně stran snížil Pereira, přesto si glasgowský celek veze do odvety manko.

Ještě rychleji se ujal vedení Pafos na hřišti Crvene zvezdy. Hned v první minutě napřáhl z dálky Correia a trefil se přesně k tyči. V 52. minutě proměnil penaltu Pepe, stejnou výhodu ale dostali o chvíli později domácí.

Pepe a Anderson Silva slaví vedení Pafosu nad Bělehradem.

Duarte neproměnil, z dorážky však hlavou přece jen dostal míč do sítě. Na víc se suverén srbské ligy nezmohl a prohrál po 15 soutěžních utkáních.

Také ve třetím úterním duelu uspělo hostující mužstvo. Ferencváros vedl po gólu Vargy, ve druhé půli ale skóre otočili Jankovič, Medina a Gurbanli. Budapešťskému celku tak hrozí, že po třech letech znovu nezvládne s Karabachem dvojzápas v kvalifikaci Ligy mistrů.

Liga mistrů
Play-off 19. 8. 2025 21:00
Glasgow Rangers Glasgow Rangers : Bruggy Bruggy 1:3 (0:3)
Góly:
50. Pereira
Góly:
3. Vermant
7. Spileers
20. Mechele
Sestavy:
Butland – Aarons, Souttar (C), Djiga, Meghoma (70. Tavernier) – Diomandé (61. Aasgaard), Rothwell (86. Cameron), Raskin – Antman (70. Moore), Pereira (61. Igamane), Gassama
Sestavy:
Mignolet – Sabbe (73. Meijer), Spileers, Mechele, Seys – Onyedika (89. Diakhon) – Forbs (73. Vetlesen), Stanković (85. Reis), Tzolis – Vanaken (C), Vermant (46. Tresoldi)
Náhradníci:
Kelly – Barron, Curtis, Dowell, Fernandez, Gentles, Hutton
Náhradníci:
Jackers – Audoor, Campbell, Nilsson, Ordonez, Sandra, Siquet
Žluté karty:
74. Souttar, 75. Aarons, 90+2. Aasgaard
Žluté karty:
52. Sabbe

Rozhodčí: Letexier – Mugnier, Finjean (FRA)

Liga mistrů
Play-off 19. 8. 2025 21:00
Crvena Zvezda Bělehrad Crvena Zvezda Bělehrad : Pafos FC Pafos FC 1:2 (0:1)
Góly:
58. Duarte
Góly:
1. Correia
52. Pepe
Sestavy:
Matheus (B) – Seol, Milosavljevič, Veljkovič, Tiknizyan – Bajo (69. Kutai), Elšnik – Babicka (87. Milson), Ivanič (C), Olayinka (32. Duarte)– Ndiaye
Sestavy:
Michail (B) – Correia (74. Bassouamina), Goldar, Luckassen, Pileas (74. Jaja)– Pepe, Sunjič – Dragomir, Tankovic (C) (17. Sema) (84. Oršič), Bruno – Silva (74. Langa)
Náhradníci:
Glazer (B), Guteša (B) – Avdič, Duarte, Katai, Kostov, Lekovič, Lučič, Milson, Šljivič, Stankovič, Tebo Uchenna
Náhradníci:
Papadoudis (B), Petrou (B) – Bassouamina, Ilia, Jaja, Langa, Oršič, Pedrao, Sema
Žluté karty:
77. Ivanič
Žluté karty:
87. Langa

Rozhodčí: Hernández – Naranjo, Sánchez Rojo

Liga mistrů
Play-off 19. 8. 2025 21:00
Ferencváros Ferencváros : FK Karabach FK Karabach 1:3 (1:0)
Góly:
29. Varga
Góly:
50. Janković
67. Medina
85. Gurbanli
Sestavy:
Dibusz (C) – Gartenmann (64. Cissé), Raemaekers, Szalai – Makreckis, Tóth, Ötvös (46. Zachariassen), Kanichowsky (77. Levi), O ́Dowda – Joseph (70. Gruber), Varga (70. Pešić)
Sestavy:
Kochalski – Silva (90+2. Bolt), Mustafazada, Medina, Jafarguliyev – Bicalho, Janković – Andrade (58. Addai), Kady, Zoubir (C) (90+2. Kouakou) – Akhundzade (82. Gurbanli)
Náhradníci:
Radnóti, Gróf – Keïta, Arzani, Botka, Cadu, Nagy
Náhradníci:
Magomedaliyev, Buntić – Mmaee, Kashchuk, Bayramov, A. Hüseynov, Jabrayilzade, B. Hüseynov
Žluté karty:
90+3. Szalai, 90+5. Pešić
Žluté karty:
69. Silva

Rozhodčí: Pinheiro (POR) – Jesus (POR), Maia (POR)

