Aston Villa zatím s devítí body míří za postupem do jarní fáze a má ambice i na nejlepší osmičku. Galatasaray je však jen o tři body za ní.
Bodö, senzace minulého ročníku, má zatím po polovině soutěže čtyři body. To Linec je na šesti a pokud zvítězí, udělá zásadní krok k postupu.
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Arsenal je zatím neporažený, kvůli remíze s Bayernem však ztrácí dva body na dosud stoprocentní PSG a Real Madrid. Ten chce svou bilanci udržet i proti PSV. City je pak v klubku týmů, které jsou na devíti bodech.
Od 21 hodin nastoupí ještě rozjeté Como v Aténách, Slovan Bratislava doma s Betisem, Lipsko proti Lens a Feyenoord vyzve Porto.
Çakır – Singo, D. Sánchez, Bardakcı (C), Jakobs – Lemina, Torreira – Akgün, Batrakov, Elmalı – Yılmaz.
Suzuki – Harwood-Bellis, Lindelöf, Mings, Maatsen – J. Gomes, Kamara – Alysson, McGinn (C), Manzambi – Jackson.
Güvenç, Yilmaz – Bitshiabu, Sara, Sané, Ugochukwu, Gündoğan, Gül, Luş, Nhaga.
Bizot, Wright – Barkley, Buendía, P. Torres, Abraham, Mbaye, L. Bogarde, Goretzka, Wan-Bissaka, Hemmings.
41. Jackson
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Chajkin – Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan – S. Auklend, Berg (C), Fet – Blomberg, Brynhildsen, Hauge.
Jungwirth – Mbuyamba, Alemão (C), Freckleton – Jørgensen, Ljubičić, Daněk, Schöpf, Dibango – C. Lang, Adeniran.
Faye Lund, Sjong – Nielsen, Aleesami, Helmersen, Saltnes, Kitolano, Mvuka, Riisnaes, Määttä.
Schützenauer, Schillinger – M. Bogarde, Usor, Kalajdžić, Verhaeghe, Elfadli, Horvath, N. Kane.
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