ONLINE: Benfica vede na Ajaxu, za domácí chytá Jaroš. Pak jde do akce City či Chelsea

První dva zápasy startují v 18.45. Mezi překvapení soutěže se určitě řadí turecký mistr, který vyhrál třikrát z úvodních čtyř zápasů. Teď čeká Galatasaray osmadvacáté Saint-Gilloise, proti kterému si klidně může zajistit postup do vyřazovací fáze.
Naopak v souboji Ajaxu s Benfikou se potkávají dva nejhorší týmy soutěže. Oba jako jediní nemají ani bod, portugalský celek vstřelil dva góly a ten nizozemský pouze jeden.
ONLINE: Páté kolo základní fáze Ligy mistrů
Všechna utkání sledujeme v podrobných online reportážích
Leverkusen s českým útočníkem Patrikem Schickem pak od 21 hodin čeká těžký zápas na hřišti Manchesteru City. Trenér Pep Guardiola odtrénuje 100. utkání v milionářské soutěže na lavičce anglického celku. Bayer naposledy díky Schickovu gólu zvítězil 1:0 na hřišti Benfiky Lisabon.
Zajímavý je i duel mezi Chelsea a Barcelonou, oba týmy totiž zatím nasbíraly sedm bodů a bojují o přímý postup do osmifinále.
Dále se v úterý utkává Dortmund s Villarrealem, Bodö/Glimt s Juventusem, Marseille s Newcastlem nebo Neapol s Karabachem.
6. Dahl
90. Barreiro
Jaroš – Regeer (83. Moro), Šutalo, Baas, Wijndal (60. Mokio) – Klaassen (C) (75. Gloukh), Itakura, Taylor – Bounida (75. Fitz-Jim), Weghorst, Godts (75. Dolberg).
Trubin – Dedić, António Silva, Otamendi (C), Dahl – Barrenechea, Aursnes – Barreiro (90+3. Rêgo), Sudakov (81. T. Araújo), Ríos – Pavlidis (90+2. Manu Silva).
Heerkens, Pasveer – Rosa, Gaaei, McConnell, Edvardsen, Alders.
Soares – Obrador, Ivanović, Schjelderup, Prestianni, H. Araújo, Wynder, J. Rego, Veloso.
69. Weghorst
74. Dahl
Rozhodčí: Sven Jablonski – Eduard Beitinger, Rafael Foltyn (všichni GER)Přejít na online reportáž
57. P. David
Çakır – Sallai, D. Sánchez, Bardakcı, Jakobs (54. Ünyay) – Torreira, Sara – Sané, Gündoğan, Yılmaz – Icardi.
Scherpen – K. Mac Allister, Burgess, Sykes – Khalaily, Zorqán, Van De Perre, Niang (90. Leysen) – Ait el Hadj (71. Schoofs) – Florucz (71. Búfál), P. David (59. Rodríguez).
Güvenç, Sen – Kutucu, Araç, Balta, Kahraman, Karasu, Koçak.
Chambaere – Barry, Giger, Smith, Rasmussen, Patris.
14. Gündoğan, 59. Bardakcı, 63. Torreira, 64. D. Sánchez, 82. Ünyay
37. P. David, 63. Khalaily
89. Ünyay
Trafford – Chusanov, Stones (C), Aké, Ajt-Núrí – Reijnders, Nico González, Lewis – Bobb, Marmúš, Savinho.
Flekken – Quansah, Badé, Belocian – Poku, A. García, Maza, Grimaldo (C) – Tillman, Kofane – Schick.
Donnarumma, Bettinelli – Dias, Cherki, Doku, Foden, Gvardiol, Haaland, O'Reilly, Nunes, B. Silva.
Lomb, Schlich – ben Seghír, Culbreath, Echeverri, Mensah, Tella, Hawighorst, Mensah, Pohl.
Rozhodčí: Pinheiro – Jesus, MaiaPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Vinčić – Klančnik, Kovačič (SVN)Přejít na online reportáž
Kobel – Anselmino, Anton, Schlotterbeck (C) – Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson – Adeyemi, Brandt – Guirassy.
J. Reis – Mouriño, Foyth (C), Veiga, Cardona – Comesaña, Gueye, Partey, Buchanan – Oluwaseyi, Pépé.
Meyer, Ostrzinski – Jobe Bellingham, Bensebajní, C. Campbell, Can, Chukwuemeka, Duranville, Groß, Mané, Ryerson, F. Silva.
Tenas – Achúmáš, Altimira, Marín, Mikautadze, Moleiro, Moreno, P. Navarro, Parejo, Pedraza, Ayoze Pérez, Solomon.
Rozhodčí: Massa – Alassio, BertiPřejít na online reportáž
Rulli – Pavard, Balerdi (C), Palmieri – Weah, Vermeeren, Højbjerg, Bakola, Paixão – Aubameyang, Greenwood.
Pope – Livramento, Thiaw, Schär, Burn – Guimarães (C), Tonali, Willock – J. Murphy, A. Gordon, Barnes.
de Lange, Van Neck – Egan-Riley, U. García, Gomes, Kondogbia, Mmadi, Nádir, O'Riley, Vaz.
Ramsdale, Thompson – Botman, Hall, Elanga, Joelinton, A. Murphy, Miley, Ramsey, Woltemade.
Rozhodčí: Mariani – Bindoni, TegoniPřejít na online reportáž
Chajkin – Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami, Bjørkan – Evjen, Berg (C), Fet – Määttä, Høgh, Blomberg.
Perin – Kalulu, Gatti, Koopmeiners – McKennie, Locatelli (C), Adžić, Cambiaso – Conceição, Miretti – Openda.
Faye Lund, Bröndbo – Nielsen, Auklend, Hauge, Saltnes, Moe, Helmersen, Klynge, Riisnaes, Bassi, Jørgensen.
Di Gregorio, Fuscaldo – Vlahović, Yıldız, Žegrova, Kostić, K. Thuram, Mário, J. David, Cabal, Rouhi.
Rozhodčí: Makkelie – Steegstra, de Vries (vš. NED)Přejít na online reportáž
Milinković-Savić – Beukema, Rrahmani, Buongiorno – Di Lorenzo (C), Lobotka, McTominay, Olivera – Neres, Lang – R. Højlund.
Kochalski – Matheus Silva, Mustafazade, K. Medina, Džafargulijev – Bicalho, Janković – Zoubir (C) – Andrade, Durán, Addai.
Contini, Ferrante – Ambrosino, Elmas, J. Jesus, Lucca, Politano, Vergara.
Buntić, Magomedalijev – Achundzade, Bajramov, Kouakou, Bolt, B. Hüsejnov, Kaščuk, Máí, Montiel, Gurbanli.
Rozhodčí: Marciniak – Listkiewicz, Kupsik (vš. POL)Přejít na online reportáž