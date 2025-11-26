ONLINE: Monako hraje s Pafosem, v akci i Kodaň. Pak šlágr Arsenal - Bayern či PSG

  18:35aktualizováno  18:35
Středeční porce utkání pátého kola základní fáze Ligy mistrů nabízí velké souboje. Ještě předtím hraje Monako s Pafosem a Kodaň s Kajratem Almaty. Pak půjde do akce Arsenal proti Bayernu nebo PSG proti Tottenhamu. Všechna utkání sledujte v podrobných online reportážích.

Kapitán Pafosu David Goldar (vpravo) oslavuje výhru nad Villarrealem. | foto: AP

Jednoznačně největším šlágrem pátého dějství je souboj mezi lídry anglické a německé nejvyšší soutěže. Arsenal i Bayern jsou současně na špičce tabulky Ligy mistrů, oba týmy mají shodně dvanáct bodů po čtyřech výhrách.

ONLINE: Páté kolo základní fáze Ligy mistrů

Všechna utkání sledujte v podrobné online reportáži

Představí se také sedmé PSG proti dvanáctému Tottenhamu, domácí jsou coby obhájce trofeje favoritem.

Ve stejné pozici je i Real Madrid, který hraje s Olympiakosem či Liverpool, jenž hostí PSV Eindhoven. Anglického šampiona však trápí forma, v lize je dvanáctý a dvakrát v řadě prohrál 0:3.

Vyrovnaný souboj pak slibuje zápas Atlétika Madrid s Interem, hosté jsou v soutěži zatím stoprocentní, domácí vyhráli jen dvakrát.

Ve středu hrají také Sporting Lisabon s Bruggami či Frankfurt s Atalantou Bergamo.

Liga mistrů
5. kolo 26. 11. 2025 21:00
Arsenal Arsenal : Bayern Mnichov Bayern Mnichov 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Guida – Meli, Peretti (ITA)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
5. kolo 26. 11. 2025 21:00
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain : Tottenham Tottenham 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Zwayer (GER) – Kempter (GER), Dietz (GER)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
5. kolo 26. 11. 2025 21:00
Liverpool Liverpool : PSV Eindhoven PSV Eindhoven 0:0 (-:-)

Rozhodčí: A. Hernández – Naranjo, D. Sánchez (ESP).

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
5. kolo 26. 11. 2025 21:00
Atlético Madrid Atlético Madrid : Inter Milán Inter Milán 0:0 (-:-)

Rozhodčí: F. Letexier – C. Mugnier, M. Rahmouni (všichni FRA)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
5. kolo 26. 11. 2025 21:00
Olympiakos Pireus Olympiakos Pireus : Real Madrid Real Madrid 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
5. kolo 26. 11. 2025 21:00
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt : Atalanta Bergamo Atalanta Bergamo 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
5. kolo 26. 11. 2025 21:00
Sporting CP Lisabon Sporting CP Lisabon : Bruggy Bruggy 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Stieler – Koslowski, Borsch (GER)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
5. kolo 26. 11. 2025 18:45
zápas probíhá
Pafos FC Pafos FC : AS Monaco AS Monaco 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
5. Minamino
Sestavy:
Michail – Luckassen, Luiz, Goldar – Felipe, Šunjić, Pêpê, Dragomir – Oršić – Quina, Anderson Silva.
Sestavy:
Hrádecký – C. Henrique, Vanderson, Salisu – Teze, L. Camara, Zakaria, Minamino – Akliouche – Golovin, Balogun.
Náhradníci:
Papadoudis, Petrou – Bassouamina, Dimata, Jajá, Pileas.
Náhradníci:
Köhn – Mawissa, Biereth, Cabral, Coulibaly, Fati, Idumbo, Ilenikhena, Kehrer, Michal, Ouattara.

Rozhodčí: Kružliak – Hancko, Pozor (SVK)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
5. kolo 26. 11. 2025 18:45
zápas probíhá
FC Kodaň FC Kodaň : FC Kajrat Almaty FC Kajrat Almaty 0:0 (-:-)
Sestavy:
Kotarski – Suzuki, Pereira, Chatzidiakos, M. López – Clem, Lerager – J. Larsson, Claesson (C), Robert – Dadason.
Sestavy:
Anarbekov – Mrynskij, Širobokov, Sorokin, Tapalov – Kasabulat, Glazer – Gromyko (C), Jorginho, Satpajev – Edmilson.
Náhradníci:
Rúnarsson, Buur – Garananga, Moukoko, Elyounoussi, Madsen, Zague, Sarapata, Meling.
Náhradníci:
Zaruckij, Kalmurza – Mata, Kurgin, Sadybekov, Zaria, Martynovič, Bajbek, Stanojev, Ricardinho.

Rozhodčí: Walsh – Connor, McFarlane (vš. SCO)

Přejít na online reportáž
