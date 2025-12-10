ONLINE: Karabach hostí Ajax s Jarošem, pak v akci Real se City či Leverkusen

Posledních devět podzimních zápasů nabízí ve středa fotbalová Liga mistrů. Od 18.45 hraje Ajax i s českým brankářem Vítězslavem Jarošem proti Karabachu, od 21 hodin pak následuje šlágr mezi Realem Madrid a Manchesterem City. Do akce půjde také Leverkusen proti Newcastlu, PSG na Bilbau či Arsenal v Bruggách. Všechny zápasy sledujeme v podrobných online reportážích.
Renato Veiga (vlevo) z Villarrealu a Viktor Dadason z Kodaně. | foto: Reuters

Ajax v tuhle chvíli už nemá reálnou šanci na postup, jelikož je po pěti zápasech bez bodu a i kdyby všechna svá zbývající utkání vyhrál, nejspíš mu to nebude stačit. Naproti tomu Karabach se sedmi body živí naději na účast ve vyřazovací fázi a teď se k ní může výrazně přiblížit.

Ve stejný čas ještě Villareal vyzve Kodaň.

Středeční zápasy Ligy mistrů ONLINE

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Šlágrem středečního programu je střet Realu Madrid s Manchesterem City. Real je s 12 body pátý a rád by uhájil postavení v nejlepší osmičce. Neprožívá však ideální období, a dokonce se spekuluje, že v případě porážky se City by mohl skončit trenér Alonso.

Stejně bodů jako Real má i obhájce titulu Paris St. Germain, který vyzve španělské Bilbao. To naposledy bez branek remizovalo na Slavii.

Zatím stoprocentní je Arsenal, který se může výhrou v Bruggách opět osamostatnit na čele – úterní výhrou se na něj totiž dotáhl Bayern.

Zajímavou podívanou slibuje také střet Leverkusenu, za nějž kope český útočník Patrik Schick, proti Newcastlu. Oba týmy v tabulce dělí jeden bod. Ve 21 hodin pak nastoupí ještě Benfica proti Neapoli, Juventus proti kyperskému Pafosu a Dortmundu s Bodö/Glimt.

Liga mistrů
6. kolo 10. 12. 2025 18:45
zápas probíhá
FK Karabach FK Karabach : Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam 1:0 (-:-)
Góly:
10. Durán
Góly:
Sestavy:
Kochalski – Matheus Silva, Mustafazade, K. Medina, Džafargulijev – Bicalho, Janković – Andrade, Zoubir (C), Addai – Durán.
Sestavy:
Jaroš – Gaaei, Bouwman, Baas (C), Rosa – Mokio, Itakura, Steur – Gloukh, Dolberg, Moro.
Náhradníci:
Magomedalijev, Buntić – Máí, Kouakou, Achundzade, Montiel, Bolt, Kaščuk, Gurbanli, Bajramov, B. Hüsejnov.
Náhradníci:
Heerkens, Pasveer – Wijndal, Regeer, Godts, Edvardsen, Klaassen, Konadu, van den Boomen, Fitz-Jim, Bounida, van der Lans.

Rozhodčí: Obrenovič – Praprotnik, Kordež

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
6. kolo 10. 12. 2025 18:45
zápas probíhá
Villarreal Villarreal : FC Kodaň FC Kodaň 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
2. Elyounoussi
Sestavy:
J. Reis – P. Navarro, Marín, Veiga, Pedraza (C) – Buchanan, Comesaña, Gueye, Moleiro – Pépé, Mikautadze.
Sestavy:
Kotarski – Zague, Pereira (C), Suzuki, M. López – Clem, Madsen – J. Larsson, Elyounoussi, Robert – Dadason.
Náhradníci:
Tenas – Solomon, Ayoze Pérez, Oluwaseyi, Cardona, Altimira, Achúmáš.
Náhradníci:
Buur, Rúnarsson – Ášúrí, Claesson, A. Cornelius, Delaney, Garananga, Chatzidiakos, Meling, Moukoko.
Žluté karty:
34. Pedraza
Žluté karty:

Rozhodčí: Kružliak – Hancko, Pozor

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
6. kolo 10. 12. 2025 21:00
Real Madrid Real Madrid : Manchester City Manchester City 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Turpin – Danos, Pages (všichni Francie)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
6. kolo 10. 12. 2025 21:00
Leverkusen Leverkusen : Newcastle United Newcastle United 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Gözübüyük – Zeinstra, Inia (NED)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
6. kolo 10. 12. 2025 21:00
Bruggy Bruggy : Arsenal Arsenal 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
6. kolo 10. 12. 2025 21:00
Athletic Bilbao Athletic Bilbao : Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
6. kolo 10. 12. 2025 21:00
Benfica Lisabon Benfica Lisabon : Neapol Neapol 0:0 (-:-)

Rozhodčí: S. Vinčić – T. Klančnik, A. Kovačič (všichni SVN)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
6. kolo 10. 12. 2025 21:00
Borussia Dortmund Borussia Dortmund : Bodo/Glimt Bodo/Glimt 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Lambrechts – Weirdt, Monteny (BEL)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
6. kolo 10. 12. 2025 21:00
Juventus FC Juventus FC : Pafos FC Pafos FC 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
