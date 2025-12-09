ONLINE: Bayern hraje v Lize mistrů proti Sportingu, Olympiakos má první výhru

  18:56aktualizováno  18:56
V úvodním utkání úterního programu fotbalové Ligy mistrů porazil Olympiakos Pireus domácí Kajrat Almaty 1:0 a oživil naději na postup do vyřazovací fáze. Od 18.45 hraje Bayern proti Sportingu Lisabon. Od 21.00 má výkop dalších sedm utkání včetně duelu Slavia na Tottenhamu. Všechny můžete sledovat v online reportážích.
Brankář Temirlan Anarbekov z Kajratu Almatyv zasahuje před Ayoub El Kaabi z Olympiakosu Pireus (vlevo) v utkání Ligy mistrů. | foto: Reuters

Utkání v Kazachstánu bylo s předstihem přesunuto do Astany, která leží 1200 kilometrů severně od Almaty a stadion stadion tam má zatahovací střechu. V době utkání přitom venkovní teplota ukazovala víc než dvacet stupňů pod nulou.

Jediný gól utkání na umělé trávě padl v 73. minutě a dal ho portugalský útočník Gelson Martin. Pro Olympiakos to bylo první vítězství v soutěži, Kajrat je s jedním bodem za remízu s Pafosem na předposlední pětatřicáté příčce.

Liga mistrů
6. kolo 9. 12. 2025 16:30
FC Kajrat Almaty FC Kajrat Almaty : Olympiakos Pireus Olympiakos Pireus 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
73. Martins
Sestavy:
Anarbekov – Mata, Sorokin, Širobokov, Tapalov (62. Tujakbaev) – Bajbek (81. Kasabulat), Glazer – Zaria (46. Gromyko), Ricardinho (46. Jorginho), Mrynskij – Edmilson (81. Stanojev).
Sestavy:
Tzolakis – F. Ortega, Pirola, Biancone, Rodinei – Mouzakitis, Hezze (84. D. García) – Martins, Chiquinho (62. Strefezza), Podence (62. Taremí) – al-Kaabí.
Náhradníci:
Kalmurza, Buch – Kurgin, Martynovič, Sadybekov.
Náhradníci:
Botis, Kouraklis – Costinha, Kalogeropoulos, Nascimento, Onyemaechi, Pnevmonidis, Scipioni, Jaremčuk.
Žluté karty:
70. Tujakbaev
Žluté karty:
14. Hezze, 35. Biancone

Rozhodčí: Martinez – Cabaňero, Prieto (ESP)

Liga mistrů
6. kolo 9. 12. 2025 18:45
zápas probíhá
Bayern Mnichov Bayern Mnichov : Sporting CP Lisabon Sporting CP Lisabon 0:0 (-:-)
Sestavy:
Neuer (C) – Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić – Kimmich, Pavlović – Olise, Karl, Gnabry – Kane.
Sestavy:
R. Silva – Fresneda, Diomande, Quaresma, M. Reis – Hjulmand (C), Simões – Catamo, M. Araújo, Alisson Santos – Suárez.
Náhradníci:
Urbig, Ulreich – Bischof, A. Davies, Goretzka, Guerreiro, Itō, Jackson, Kim Min-čä, Mike.
Náhradníci:
Callai, Virginia – Blopa, F. Gonçalves, Ioannidis, Inácio, Kočorašvili, Mangas, Morita, Ribeiro, Vagiannidis.

Rozhodčí: Walsh – Connor, McFarlane (vš. Skotsko)

Liga mistrů
6. kolo 9. 12. 2025 21:00
Atalanta Bergamo Atalanta Bergamo : Chelsea Chelsea 0:0 (-:-)
Liga mistrů
6. kolo 9. 12. 2025 21:00
FC Barcelona FC Barcelona : Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Massa – Meli, Alassio (ITA)

Liga mistrů
6. kolo 9. 12. 2025 21:00
AS Monaco AS Monaco : Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Makkelie – Steegstra, de Vries (NED).

Liga mistrů
6. kolo 9. 12. 2025 21:00
Saint-Gilloise Saint-Gilloise : Olympique Marseille Olympique Marseille 0:0 (-:-)
Liga mistrů
6. kolo 9. 12. 2025 21:00
Tottenham Tottenham : SK Slavia Praha SK Slavia Praha 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Bastien – Berthomieu, Zakrani (vš. FRA)

Liga mistrů
6. kolo 9. 12. 2025 21:00
Inter Milán Inter Milán : Liverpool Liverpool 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Zwayer (GER) – Kempter (GER), Dietz (GER)

Liga mistrů
6. kolo 9. 12. 2025 21:00
PSV Eindhoven PSV Eindhoven : Atlético Madrid Atlético Madrid 0:0 (-:-)
