ONLINE: Karabach dorovnal Franfkurt, Atlético remizuje. Do akce jde i Liverpool

Středeční program nabízí další zápasy tradičně od 21 hodin.
Kromě souboje pražské Slavie s Barcelonou jdou do akce i další týmy. Třeba mnichovský Bayern, který se může osamostatnit na druhém místě tabulky, když porazí belgické Saint-Gilloise.
ONLINE: Sedmé kolo základní fáze Ligy mistrů
Všechna utkání sledujeme minutu po minutě
O umístění uprostřed tabulky bojuje Chelsea, která doma hostí kyperský Pafos. Z Angličanů hrají ještě Liverpool, ten bojuje s francouzským Marseille, a Newcastle, jenž zápolí s Eindhovenem. Program doplňují ještě Atalanta proti Athletiku Bilbao a Juventus proti Benfice.
20. Llorente (vla.)
4. Simeone
Çakır – Sallai, D. Sánchez, Bardakcı (C), Elmalı – Torreira (88. Gündoğan), Lemina – Sané, Akgün (65. Sara), Yılmaz (80. Jakobs) – Osimhen.
Oblak – Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone, Koke (C) (56. Cardoso), Barrios (56. Le Normand), Almada (46. Baena) – Sørloth (61. Griezmann), Álvarez (73. Nicolás González).
Sen, Güvenç – Icardi, Kutucu, Ayhan, Kahraman, Demir, Koçak, Karasu.
Esquivel, Musso – Giménez, Belaíd, Zanzi, Luque, Díaz.
61. Sallai, 83. Lemina
29. Pubill, 41. Almada, 49. Barrios, 67. Simeone
Rozhodčí: Kovács – Marica, Tunyogi (ROU)Přejít na online reportáž
4. Durán
80. Durán
90+4. Mustafazade
10. Uzun
78. Šájbí
Kochalski – Matheus Silva, Mustafazade, K. Medina, Džafargulijev – Bicalho, Janković – Andrade (84. Addai), Montiel (84. Kaščuk), Zoubir (C) – Durán (90+1. Gurbanli).
K. Santos – Theate, Koch (C), Collins (84. O. Højlund) – Brown, H. Larsson (84. Staff), Schirí, Kristensen – Knauff (79. Bahoya), Uzun (70. Götze), Dóan (70. Šájbí).
Buntić, Ramazanov – Achundzade, Bajramov, A. Hüsejnov, Kouakou, Bolt, B. Hüsejnov, Máí.
Grahl, Zetterer – Amenda, Buta, Dahúd, Dills, Doumbia.
84. Durán
61. Kristensen, 89. Staff
Rozhodčí: Schärer – De Almeida, ErniPřejít na online reportáž
Jörgensen – Gusto, Fofana, Badiashile, Hato – R. James (C), Caicedo – P. Neto, Enzo Fernández, Garnacho – Delap.
Gorter – Sema, Luckassen, Pileas – Felipe, Pêpê, Šunjić, Jajá – Oršić, Dragomir (C) – Anderson Silva.
R. Sánchez – Cucurella, Andrey Santos, Pedro, Chalobah, Gittens, George, Acheampong, Guiu, Estêvão, Walsh, Emenalo.
Petrou, Michail – Luiz, Goldar, Quina, Bassouamina, Dimata, Langa, Michael, Fontoura Caldierado.
Rozhodčí: Lambrechts – de Weirdt, Monteny (vš. BEL)Přejít na online reportáž
Rulli – Murillo, Pavard, Balerdi, F. Medina – Weah, Højbjerg, Kondogbia, Traorè – Gújrí, Greenwood.
Alisson – Frimpong, Gomez, van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister – Saláh, Ekitiké, Wirtz.
de Lange, Van Neck – Aubameyang, Bakola, Egan-Riley, Gomes, Mmadi, Nádir, O'Riley, Paixão, Vermeeren.
Mamardašvili, Woodman – Chiesa, Endō, Gakpo, Jones, Ngumoha, Nyoni, Robertson.
Rozhodčí: Vinčić – Klančnik, KovačičPřejít na online reportáž
Pope – Trippier, Thiaw, Botman, Hall – Guimarães (C), Tonali, Joelinton – Barnes, Wissa, A. Gordon.
Matěj Kovář – Sildillia, Schouten (C), Gąsiorowski, Salah-Eddine – Wanner, Mauro Júnior, Veerman – Man, Til, Perišić.
M. Thompson, Ramsdale – Elanga, Woltemade, Willock, A. Murphy, Ramsey, Miley, Neave, Shahar.
Schiks, Smolenaars – Obispo, Flamingo, Dríweš, Bajraktarević, Fernandez, van den Berg, Verkooijen.
Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn (GER)Přejít na online reportáž
Carnesecchi – Kossounou, Djimsiti, Kolašinac – Zappacosta, de Roon (C), Éderson, Bernasconi – De Ketelaere, Zalewski – Scamacca.
Simón – Lekue (C), Vivian, Paredes, Boiro – Gorosabel, Jauregizar, A. Rego, R. Navarro – Guruzeta, U. Gómez.
Rossi, Sportiello – Hien, Musah, K. Sulemana, Pašalić, Samardžić, Lookman, Scalvini, Ahanor, Maldini, Krstović.
M. Santos, Padilla – Vesga, Sancet, Areso, Ruiz de Galarreta, N. Serrano, Hierro, Adrián Pérez, J. de Luis, I. Sánchez, S. Sánchez.
Rozhodčí: Danny Makkelie (NED). Asistenti: Hessel Steegstra (NED), Jan de Vries (NED). Čtvrtý rozhodčí: Allard Lindhout (NED). VAR: Michael Salisbury (ENG). AVAR: Andrew Dallas (SCO)Přejít na online reportáž
Di Gregorio – Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso – Locatelli (C), K. Thuram – McKennie, Miretti, Yıldız – J. David.
Trubin – Dedić, T. Araújo, Otamendi (C), Dahl – Barreiro, Aursnes – Prestianni, Sudakov, Schjelderup – Pavlidis.
Perin, Pinsoglio – Gatti, Cabal, Rouhi, Koopmeiners, Adžić, Kostić, Conceição, Žegrova, Openda, Mário.
Ferreira – António Silva, J. Neto, Oliveira, Barrenechea, Manu Silva, Prioste, Ivanović, Rêgo, Bruma, J. Rego, Banjaqui.
Rozhodčí: S. Gözübüyük – P. Inia, R. Honig (všichni NED)Přejít na online reportáž