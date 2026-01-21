ONLINE: Karabach dorovnal Franfkurt, Atlético remizuje. Do akce jde i Liverpool

  19:29aktualizováno  20:29
Předposlední kolo základní fáze Ligy mistrů. Fotbalisté istanbulského Galatasaraye v něm hostí španělské Atlético Madrid a německý Frankfurt hraje v ázerbájdžánském Karabachu. Úvodní utkání sledujte v podrobných online reportážích od 18:45.
Útočník Galatasaray Victor Osimhen se snaží zpracovat míč v utkání s Atlétikem. | foto: ČTK

Středeční program nabízí další zápasy tradičně od 21 hodin.

Kromě souboje pražské Slavie s Barcelonou jdou do akce i další týmy. Třeba mnichovský Bayern, který se může osamostatnit na druhém místě tabulky, když porazí belgické Saint-Gilloise.

ONLINE: Sedmé kolo základní fáze Ligy mistrů

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

O umístění uprostřed tabulky bojuje Chelsea, která doma hostí kyperský Pafos. Z Angličanů hrají ještě Liverpool, ten bojuje s francouzským Marseille, a Newcastle, jenž zápolí s Eindhovenem. Program doplňují ještě Atalanta proti Athletiku Bilbao a Juventus proti Benfice.

Liga mistrů
7. kolo 21. 1. 2026 18:45
Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul : Atlético Madrid Atlético Madrid 1:1 (1:1)
Góly:
20. Llorente (vla.)
Góly:
4. Simeone
Sestavy:
Çakır – Sallai, D. Sánchez, Bardakcı (C), Elmalı – Torreira (88. Gündoğan), Lemina – Sané, Akgün (65. Sara), Yılmaz (80. Jakobs) – Osimhen.
Sestavy:
Oblak – Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone, Koke (C) (56. Cardoso), Barrios (56. Le Normand), Almada (46. Baena) – Sørloth (61. Griezmann), Álvarez (73. Nicolás González).
Náhradníci:
Sen, Güvenç – Icardi, Kutucu, Ayhan, Kahraman, Demir, Koçak, Karasu.
Náhradníci:
Esquivel, Musso – Giménez, Belaíd, Zanzi, Luque, Díaz.
Žluté karty:
61. Sallai, 83. Lemina
Žluté karty:
29. Pubill, 41. Almada, 49. Barrios, 67. Simeone

Rozhodčí: Kovács – Marica, Tunyogi (ROU)

Liga mistrů
7. kolo 21. 1. 2026 18:45
FK Karabach FK Karabach : Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 3:2 (1:1)
Góly:
4. Durán
80. Durán
90+4. Mustafazade
Góly:
10. Uzun
78. Šájbí
Sestavy:
Kochalski – Matheus Silva, Mustafazade, K. Medina, Džafargulijev – Bicalho, Janković – Andrade (84. Addai), Montiel (84. Kaščuk), Zoubir (C) – Durán (90+1. Gurbanli).
Sestavy:
K. Santos – Theate, Koch (C), Collins (84. O. Højlund) – Brown, H. Larsson (84. Staff), Schirí, Kristensen – Knauff (79. Bahoya), Uzun (70. Götze), Dóan (70. Šájbí).
Náhradníci:
Buntić, Ramazanov – Achundzade, Bajramov, A. Hüsejnov, Kouakou, Bolt, B. Hüsejnov, Máí.
Náhradníci:
Grahl, Zetterer – Amenda, Buta, Dahúd, Dills, Doumbia.
Žluté karty:
84. Durán
Žluté karty:
61. Kristensen, 89. Staff

Rozhodčí: Schärer – De Almeida, Erni

Liga mistrů
7. kolo 21. 1. 2026 21:00
Chelsea Chelsea : Pafos FC Pafos FC 0:0 (-:-)
Sestavy:
Jörgensen – Gusto, Fofana, Badiashile, Hato – R. James (C), Caicedo – P. Neto, Enzo Fernández, Garnacho – Delap.
Sestavy:
Gorter – Sema, Luckassen, Pileas – Felipe, Pêpê, Šunjić, Jajá – Oršić, Dragomir (C) – Anderson Silva.
Náhradníci:
R. Sánchez – Cucurella, Andrey Santos, Pedro, Chalobah, Gittens, George, Acheampong, Guiu, Estêvão, Walsh, Emenalo.
Náhradníci:
Petrou, Michail – Luiz, Goldar, Quina, Bassouamina, Dimata, Langa, Michael, Fontoura Caldierado.

Rozhodčí: Lambrechts – de Weirdt, Monteny (vš. BEL)

Liga mistrů
7. kolo 21. 1. 2026 21:00
Bayern Mnichov Bayern Mnichov : Saint-Gilloise Saint-Gilloise 0:0 (-:-)
Liga mistrů
7. kolo 21. 1. 2026 21:00
Olympique Marseille Olympique Marseille : Liverpool Liverpool 0:0 (-:-)
Sestavy:
Rulli – Murillo, Pavard, Balerdi, F. Medina – Weah, Højbjerg, Kondogbia, Traorè – Gújrí, Greenwood.
Sestavy:
Alisson – Frimpong, Gomez, van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister – Saláh, Ekitiké, Wirtz.
Náhradníci:
de Lange, Van Neck – Aubameyang, Bakola, Egan-Riley, Gomes, Mmadi, Nádir, O'Riley, Paixão, Vermeeren.
Náhradníci:
Mamardašvili, Woodman – Chiesa, Endō, Gakpo, Jones, Ngumoha, Nyoni, Robertson.

Rozhodčí: Vinčić – Klančnik, Kovačič

Liga mistrů
7. kolo 21. 1. 2026 21:00
Newcastle United Newcastle United : PSV Eindhoven PSV Eindhoven 0:0 (-:-)
Sestavy:
Pope – Trippier, Thiaw, Botman, Hall – Guimarães (C), Tonali, Joelinton – Barnes, Wissa, A. Gordon.
Sestavy:
Matěj Kovář – Sildillia, Schouten (C), Gąsiorowski, Salah-Eddine – Wanner, Mauro Júnior, Veerman – Man, Til, Perišić.
Náhradníci:
M. Thompson, Ramsdale – Elanga, Woltemade, Willock, A. Murphy, Ramsey, Miley, Neave, Shahar.
Náhradníci:
Schiks, Smolenaars – Obispo, Flamingo, Dríweš, Bajraktarević, Fernandez, van den Berg, Verkooijen.

Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn (GER)

Liga mistrů
7. kolo 21. 1. 2026 21:00
Atalanta Bergamo Atalanta Bergamo : Athletic Bilbao Athletic Bilbao 0:0 (-:-)
Sestavy:
Carnesecchi – Kossounou, Djimsiti, Kolašinac – Zappacosta, de Roon (C), Éderson, Bernasconi – De Ketelaere, Zalewski – Scamacca.
Sestavy:
Simón – Lekue (C), Vivian, Paredes, Boiro – Gorosabel, Jauregizar, A. Rego, R. Navarro – Guruzeta, U. Gómez.
Náhradníci:
Rossi, Sportiello – Hien, Musah, K. Sulemana, Pašalić, Samardžić, Lookman, Scalvini, Ahanor, Maldini, Krstović.
Náhradníci:
M. Santos, Padilla – Vesga, Sancet, Areso, Ruiz de Galarreta, N. Serrano, Hierro, Adrián Pérez, J. de Luis, I. Sánchez, S. Sánchez.

Rozhodčí: Danny Makkelie (NED). Asistenti: Hessel Steegstra (NED), Jan de Vries (NED). Čtvrtý rozhodčí: Allard Lindhout (NED). VAR: Michael Salisbury (ENG). AVAR: Andrew Dallas (SCO)

Liga mistrů
7. kolo 21. 1. 2026 21:00
Juventus FC Juventus FC : Benfica Lisabon Benfica Lisabon 0:0 (-:-)
Sestavy:
Di Gregorio – Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso – Locatelli (C), K. Thuram – McKennie, Miretti, Yıldız – J. David.
Sestavy:
Trubin – Dedić, T. Araújo, Otamendi (C), Dahl – Barreiro, Aursnes – Prestianni, Sudakov, Schjelderup – Pavlidis.
Náhradníci:
Perin, Pinsoglio – Gatti, Cabal, Rouhi, Koopmeiners, Adžić, Kostić, Conceição, Žegrova, Openda, Mário.
Náhradníci:
Ferreira – António Silva, J. Neto, Oliveira, Barrenechea, Manu Silva, Prioste, Ivanović, Rêgo, Bruma, J. Rego, Banjaqui.

Rozhodčí: S. Gözübüyük – P. Inia, R. Honig (všichni NED)

