ONLINE: Bodö/Glimt dvěma góly zpražilo Manchester City, večer v akci Arsenal i Real

V utkání Inter – Arsenal se střetnou lídři italské a anglické ligy. Londýnský klub v Lize mistrů porazil všech šest dosavadních soupeřů včetně druhého celku tabulky Bayernu Mnichov, navíc inkasoval jediný gól. Interu, jemuž patří šestá pozice, může v úterý oplatit venkovní porážku 0:1 z minulého ročníku.
Real Madrid povede poprvé v Lize mistrů nový trenér Álvaro Arbeloa, kterého čeká Monako. Obhájce titulu a třetí tým tabulky Paris St. Germain čeká těžký zápas v Lisabonu proti Sportingu, který na svém hřišti vyhrál v ligové fázi všechna tři utkání.
Do akce půjdou také čeští fotbalisté – Patrik Schick s Leverkusenem a Vítězslav Jaroš v brance Ajaxu.
Leverkusen je s devíti body na 20. místě společné tabulky 36 týmů. Do vyřazovací fáze projde 24 nejlepších, Bayer k jistotě potřebuje alespoň ještě jedno vítězství. Na hřišti řeckého soupeře bude v úterý spoléhat i na Schicka, jenž má v soutěži na kontě dva góly ve čtyřech startech.
Jaroš bude hrát s Ajaxem už jen o vylepšení pozice. Ani celek z Amsterodamu, ani Villarreal nemají reálnou šanci na postup.
Bruggy zvítězili na hřišti Kajratu Almaty 4:1 a se sedmi body si udrželi teoretickou naději na postup do vyřazovací fáze. Zástupce Kazachstánu zůstává s jedním bodem poslední.
Po vydařené zářijové premiéře, v níž Bruggy rozdrtily Monako také 4:1, ukořistily v následujících pěti kolech jen jediný bod. Dnešní zápas byl ale jejich jednoznačnou záležitostí.
Skóre otevřel srbský záložník Stankovič volejem z hranice šestnáctky a druhý gól přidal kapitán Vanaken, který na stejném stadionu v listopadu zachránil Belgii remízu v kvalifikaci o mistrovství světa. Vermant a Mechele pak výhru zpečetili, domácí zaznamenali čestný úspěch až v nastavení.
Zbylých devět zápasů 7. kola se odehraje ve středu, do akce půjde i Slavia doma s Barcelonou.
Anarbekov – Tapalov (79. Stanojev), Martynovič (C), Sorokin, Mata – Glazer (76. Sadybekov), Kasabulat (79. Abish) – Mrynskij, Jorginho (75. Ricardinho), Gromyko – Edmilson (76. Birkurmanov).
Jackers – Sabbe (85. Siquet), Ordóñez, Mechele – Forbs (78. S. Campbell), Stanković, Vetlesen (64. Sandra), Seys (78. Meijer) – Vanaken (C), Diakhon – Vermant (78. Tresoldi).
Buch, Kalmurza – Širobokov, Bazarbajev, Bagdat.
Mignolet, Vanden Driessche – L. Reis, Osuji.
80. Sorokin, 90+3. Sadybekov
Rozhodčí: Donatas Rumšas (LTU). Asistenti: Aleksandr Radiuš (LTU), Dovydas Sužiedėlis (LTU). Čtvrtý rozhodčí: Robertas Valikonis (LTU). VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL). AVAR: Pawel Pskit (POL)
22. Høgh
24. Høgh
Chajkin – Sjøvold, Bjørtuft (C), Gundersen, Bjørkan – Evjen, Berg, Fet – Blomberg, Høgh, Hauge.
Donnarumma – Lewis, Chusanov, Alleyne, Ajt-Núrí – Reijnders, Rodri (C), O'Reilly – Foden, Haaland, Cherki.
Faye Lund, Sjong – Nielsen, Aleesami, Auklend, Saltnes, Helmersen, Klynge, Riisnaes, Määttä, Chooly.
Bettinelli, Trafford – Aké, Marmúš, Doku, Mfuni, Mukasa, Gray, Noble, Samba.
Rozhodčí: Jablonski – Beitinger, Kempter (vš. GER)
Rozhodčí: Taylor (ENG) – Beswick (ENG), Nunn (ENG)
Rozhodčí: Walsh – Connor, McFarlane (SCO)
Rozhodčí: Peljto – Ibrišimbegović, Beljo (BIH).