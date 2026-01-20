ONLINE: Bodö/Glimt dvěma góly zpražilo Manchester City, večer v akci Arsenal i Real

  18:53aktualizováno  19:11
V úterý jsou na programu první lednové zápasy fotbalové Ligy mistrů. Sedmé kolo nabízí například zápas Manchesteru City na půdě norského Bodö/Glimt v 18.45, ve 21 hodin se pak představí dosud stoprocentní Arsenal proti Interu Milán či Real Madrid doma s Monakem. Všechna utkání sledujeme v podrobných online reportážích.

Erling Haaland z Manchesteru City slaví gól do sítě Monaka. | foto: Reuters

V utkání Inter – Arsenal se střetnou lídři italské a anglické ligy. Londýnský klub v Lize mistrů porazil všech šest dosavadních soupeřů včetně druhého celku tabulky Bayernu Mnichov, navíc inkasoval jediný gól. Interu, jemuž patří šestá pozice, může v úterý oplatit venkovní porážku 0:1 z minulého ročníku.

Úterní zápasy 7. kola Ligy mistrů ONLINE

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Real Madrid povede poprvé v Lize mistrů nový trenér Álvaro Arbeloa, kterého čeká Monako. Obhájce titulu a třetí tým tabulky Paris St. Germain čeká těžký zápas v Lisabonu proti Sportingu, který na svém hřišti vyhrál v ligové fázi všechna tři utkání.

Do akce půjdou také čeští fotbalisté – Patrik Schick s Leverkusenem a Vítězslav Jaroš v brance Ajaxu.

Leverkusen je s devíti body na 20. místě společné tabulky 36 týmů. Do vyřazovací fáze projde 24 nejlepších, Bayer k jistotě potřebuje alespoň ještě jedno vítězství. Na hřišti řeckého soupeře bude v úterý spoléhat i na Schicka, jenž má v soutěži na kontě dva góly ve čtyřech startech.

Jaroš bude hrát s Ajaxem už jen o vylepšení pozice. Ani celek z Amsterodamu, ani Villarreal nemají reálnou šanci na postup.

Bruggy zvítězili na hřišti Kajratu Almaty 4:1 a se sedmi body si udrželi teoretickou naději na postup do vyřazovací fáze. Zástupce Kazachstánu zůstává s jedním bodem poslední.

Po vydařené zářijové premiéře, v níž Bruggy rozdrtily Monako také 4:1, ukořistily v následujících pěti kolech jen jediný bod. Dnešní zápas byl ale jejich jednoznačnou záležitostí.

Skóre otevřel srbský záložník Stankovič volejem z hranice šestnáctky a druhý gól přidal kapitán Vanaken, který na stejném stadionu v listopadu zachránil Belgii remízu v kvalifikaci o mistrovství světa. Vermant a Mechele pak výhru zpečetili, domácí zaznamenali čestný úspěch až v nastavení.

Zbylých devět zápasů 7. kola se odehraje ve středu, do akce půjde i Slavia doma s Barcelonou.

Liga mistrů
7. kolo 20. 1. 2026 16:30
FC Kajrat Almaty FC Kajrat Almaty : Bruggy Bruggy 1:4 (0:2)
Góly:
90+2. Sadybekov
Góly:
32. Stanković
38. Vanaken
74. Vermant
84. Mechele
Sestavy:
Anarbekov – Tapalov (79. Stanojev), Martynovič (C), Sorokin, Mata – Glazer (76. Sadybekov), Kasabulat (79. Abish) – Mrynskij, Jorginho (75. Ricardinho), Gromyko – Edmilson (76. Birkurmanov).
Sestavy:
Jackers – Sabbe (85. Siquet), Ordóñez, Mechele – Forbs (78. S. Campbell), Stanković, Vetlesen (64. Sandra), Seys (78. Meijer) – Vanaken (C), Diakhon – Vermant (78. Tresoldi).
Náhradníci:
Buch, Kalmurza – Širobokov, Bazarbajev, Bagdat.
Náhradníci:
Mignolet, Vanden Driessche – L. Reis, Osuji.
Žluté karty:
80. Sorokin, 90+3. Sadybekov
Žluté karty:

Rozhodčí: Donatas Rumšas (LTU). Asistenti: Aleksandr Radiuš (LTU), Dovydas Sužiedėlis (LTU). Čtvrtý rozhodčí: Robertas Valikonis (LTU). VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL). AVAR: Pawel Pskit (POL)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
7. kolo 20. 1. 2026 18:45
zápas probíhá
Bodo/Glimt Bodo/Glimt : Manchester City Manchester City 2:0 (-:-)
Góly:
22. Høgh
24. Høgh
Góly:
Sestavy:
Chajkin – Sjøvold, Bjørtuft (C), Gundersen, Bjørkan – Evjen, Berg, Fet – Blomberg, Høgh, Hauge.
Sestavy:
Donnarumma – Lewis, Chusanov, Alleyne, Ajt-Núrí – Reijnders, Rodri (C), O'Reilly – Foden, Haaland, Cherki.
Náhradníci:
Faye Lund, Sjong – Nielsen, Aleesami, Auklend, Saltnes, Helmersen, Klynge, Riisnaes, Määttä, Chooly.
Náhradníci:
Bettinelli, Trafford – Aké, Marmúš, Doku, Mfuni, Mukasa, Gray, Noble, Samba.

Rozhodčí: Jablonski – Beitinger, Kempter (vš. GER)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
7. kolo 20. 1. 2026 21:00
Inter Milán Inter Milán : Arsenal Arsenal 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
7. kolo 20. 1. 2026 21:00
Real Madrid Real Madrid : AS Monaco AS Monaco 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
7. kolo 20. 1. 2026 21:00
Sporting CP Lisabon Sporting CP Lisabon : Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Taylor (ENG) – Beswick (ENG), Nunn (ENG)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
7. kolo 20. 1. 2026 21:00
Olympiakos Pireus Olympiakos Pireus : Leverkusen Leverkusen 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
7. kolo 20. 1. 2026 21:00
Tottenham Tottenham : Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
7. kolo 20. 1. 2026 21:00
Villarreal Villarreal : Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Walsh – Connor, McFarlane (SCO)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
7. kolo 20. 1. 2026 21:00
FC Kodaň FC Kodaň : Neapol Neapol 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Peljto – Ibrišimbegović, Beljo (BIH).

Přejít na online reportáž
