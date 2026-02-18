Francouz Letexier v tu chvíli překřížil ruce a dle protokolu utkání přerušil.
U laviček se následně strhla šarvátka mezi hráči obou týmů, trenéry i realizačními týmy. Vinícius si nejprve promluvil s koučem soupeře Josém Mourinhem, načež si sedl na lavičku a dlouho nechtěl pokračovat.
Co přesně téhle situaci předcházelo?
Po vstřelené brance Vinícius doběhl k rohovému praporku, kde zatancoval a posléze za svou oslavu obdržel žlutou kartu. Když pak stál u středového kruhu, přišel k němu Argentinec Gianluca Prestianni, dresem si zakryl pusu a něco mu řekl.
Prestianni a vzkaz skrytý pod dresem. Tenhle moment to všechno nastartoval!#NovaSport | #UCL pic.twitter.com/zltLoyCtY8— Nova Sport (@novasport_cz) February 17, 2026
Vzápětí už Vinícius běžel za rozhodčím.
„Řekl, že je opice. A ne jednou,“ popisoval po zápase novinářům útočník Kylian Mbappé. „Tohle je prostě nepřijatelné. Hráč v nejlepší evropské klubové soutěži se takhle nemůže chovat. Už by v Lize mistrů nikdy neměl nastoupit.“
„Rasisti jsou především zbabělci. Musí si zakrýt pusu na důkaz toho, jak jsou slabí. Ale přesto mají ochranu těch, kteří by je měli trestat. A místo toho dostanu žlutou za oslavu,“ napsal pak Vinícius na sociální sítě.
A co na to Prestianni?
„Chci všechny ujistit, že jsem Viniho rasisticky neurážel, bohužel mi očividně špatně rozuměl. Nic rasistického jsem neřekl a mrzí mě výhrůžky, které slyším od hráčů Realu Madrid,“ reagoval a hájil se tím, že mu pouze vyčítal jeho chování.
UEFA sdělila, že celý incident prošetří a do té doby situaci nebude komentovat. Jelikož si ale Prestrianni zakryl ústa, bude prakticky nemožné dokázat, co přesně Brazilcovi řekl.
„Na to se musí ptát Prestianniho. Ale já nemám důvod Viníciusovi nevěřit,“ zdůraznil Álvaro Arbeloa, kouč Realu. „Když si zakryjete ústa dresem, než něco řeknete, asi chcete říct něco opravdu ošklivého. A on použil opravdu závažnou urážku,“ přidal záložník Federico Valverde.
Oficiální účet portugalského klubu v návaznosti na jejich reakce sdílel video celé situace s popiskem: „Jak ukazují záběry, vzhledem ke vzdálenosti nemohli hráči Realu slyšet, co mu řekl.“
„Kde hraje Vinícius, něco se stane“
Kouč Benfiky José Mourinho zpočátku reagoval smířlivě. „Mluvil jsem s Viníciusem i Prestriannim, každý mi řekl něco jiného. V tuhle chvíli se nekloním na stranu ani jednoho a nechci být zaujatý,“ krčil rameny.
Pak si ale neodpustil rýpavou poznámku směrem k oslavě, kterou Brazilec předvedl.
„Když dáš gól, prostě ho oslav s respektem a nechovej se takhle. Není to poprvé, co si zrovna on stěžuje na rasismus, stalo se to už na několika stadionech. Kdekoliv, kde Vinícius hraje, se něco stane. Benfica rozhodně není rasistický klub. Už na hřišti jsem mu řekl, že největší hráč klubové historie je černoch (Eusébio, pozn. redakce),“ zdůraznil.
Z celé situace byl Mourinho, jenž mimochodem Real v minulosti trénoval, natolik rozpálený, že pak za stížnosti směrem k sudímu dostal v krátkém sledu dvě žluté karty. Příští týden tak v odvetě nebude na lavičce.
„To, že tímhle způsobem omlouvá rasismus, je velká chyba,“ kritizoval ho pak někdejší záložník Clarence Seedorf.
„Nechápu, o čem se vůbec bavíme. Že se to stalo kvůli jeho gólu a oslavě? Vážně? Dokážu se do něj vcítit, mně se to stalo několikrát. Jsem zvědavý, co s tím UEFA udělá,“ zastal se Viníciuse i někdejší kanonýr Arsenalu Thierry Henry.
Zápas se zhruba po deseti minutách opět rozjel a tentokrát se dohrál bez výraznějšího přerušení, byť na Viníciuse jednou z hlediště přiletěla láhev s vodou a po zbytek utkání poslouchal hlasitý pískot při každém doteku s balonem.
Není to každopádně poprvé, co otevřeně bojuje s rasismem.
Nejznámější je necelé tři roky starý incident z utkání na Valencii, kdy ho podobně uráželi domácí fanoušci. Tři z nich pak byli odsouzeni k osmi měsícům vězení.
Agentura Reuters spočítala, že od roku 2022 bylo podáno 18 stížností na rasismus vůči Viníciusovi.
„Nic, co se stalo v úterý večer, není pro mě ani mou rodinu něčím novým,“ uzavřel Vinícius.