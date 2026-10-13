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ONLINE: Viking vede nad Bayernem o dva góly, Barcelona otáčí zápas s Galatasaray

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  21:24aktualizováno  22:11
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Gianni Stensness z Vikingu slaví gól do sítě Bayernu Mnichov.

Gianni Stensness z Vikingu slaví gól do sítě Bayernu Mnichov. | foto: Reuters

Nathaniel Brown z Bayernu Mnichov (vpravo) nahná domácího Petere Christiansena.
Hráči Galatasaray oslavují branku proti Barceloně.
Ezri Konsa z Arsenalu (vlevo) v souboji s Hakonem Haraldssonem z Lille.
Fotbalisté Barcelony slaví vyrovnání před fanoušky Galatasaray.
5 fotografií
Vedle souboje Slavie v Baku se v úterý hraje dalších osm utkání druhého kola fotbalové Ligy mistrů. Lens, přemožitel českého šampiona z úvodního dějství, podlehl Sportingu 0:2. Od 21.00 jsou v akci Arsenal, Bayern Mnichov, Barcelona, Inter Milán či Atlético Madrid proti Manchesteru United. Všechny duely můžete sledovat v online reportážích.

Fotbalisté Racingu Lens prohráli ve druhém kole Ligy mistrů doma se Sportingem Lisabon 0:2 a k vítězství na Slavii v úvodním kole v úterý další bod nepřidali.

Lens čtyři dny po triumfu v Edenu propustil německého trenéra Dina Toppmöllera kvůli jeho sporům s vedením klubu. Jeho dosavadní asistent Yannick Cahuzac bude ale se svou premiérou v soutěži sotva spokojen. Francouzi přitom doma neprohráli v evropských pohárech dvacet let a deset zápasů.

Hosté přežili úvodní tlak soupeře, hned z první akce Kolumbijec Suárez vstřelil sedmý gól v Lize mistrů a je už nejlepším střelcem Sportingu v historii. Vyrovnat mohl Chorvat Ivanovič, který jako kmenový hráč Benfiky soupeře dobře zná, ale trefil jen tyč. Naopak Ital Doumbia přesně zakončil dlouhé sólo a Sporting po domácí výhře nad Galatasarayem 3:1 uspěl i podruhé.

Na úvod sezony v polovině září z favoritů podlehly Atlético Madrid v Liverpoolu a Inter Milán na Realu Madrid. Arsenal, Bayern i Barcelona svá utkání zvládly vítězně. Jak si povedou v druhém kole?

Liga mistrů
2. kolo 13. 10. 2026 21:00
zápas probíhá
Atlético Madrid Atlético Madrid : Manchester United Manchester United 1:0 (1:0)
Góly:
1. Barrios
Góly:
Sestavy:
Oblak (C) – Llorente, Romero, Hancko, Grimaldo – Simeone, Barrios, Cardoso, Baena – I Kang-in, Álvarez.
Sestavy:
Lammens – Dalot, Yoro, Lisandro Martínez, Heaven – Baleba, Andrey Santos – B. Fernandes (C), Tielemans, Rashford – Mbeumo.
Náhradníci:
Musso – Castillo, David, Dominguez, Hjulmand, Le Normand, Lookman, D. Martínez, R. Mendoza, Ortiz, Pubill, Sørloth.
Náhradníci:
Darlow, Mee – Amass, M. Cunha, de Ligt, Diallo, Fletcher, Lacey, Maguire, Mount, Zirkzee, Armer.
Žluté karty:
Žluté karty:
52. Rashford

Rozhodčí: Nyberg – Beigi, Söderkvist

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Liga mistrů
2. kolo 13. 10. 2026 21:00
zápas probíhá
Inter Milán Inter Milán : Bruggy Bruggy 1:1 (1:1)
Góly:
44. Lautaro Martínez
Góly:
30. Tresoldi
Sestavy:
J. Martínez – Bisseck, Akanji, Bastoni – Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Zieliński, Dimarco – Lautaro Martínez (C), Thuram.
Sestavy:
Sommer – Sabbe, Spileers, Mechele, Seys – Potts – Forbs, Vetlesen, Vanaken (C), Virgili – Tresoldi.
Náhradníci:
Di Gennaro, Provedel – Stanković, Sučić, L. Henrique, Bonny, Mchitarjan, Pavard, Augusto, Bovio, Esposito, Spence.
Náhradníci:
Jackers, Vanden Driessche – I Han-pom, Tsawa, Vermant, Dams, Robberechts, Siquet, Audoor, Diakhon, Vasovic, Lemaréchal.
Žluté karty:
29. Çalhanoğlu, 39. Akanji
Žluté karty:
27. Spileers

Rozhodčí: Saggi (NOR) – Dale (NOR), Haukåsen (NOR)

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Liga mistrů
2. kolo 13. 10. 2026 21:00
zápas probíhá
RB Lipsko RB Lipsko : PSV Eindhoven PSV Eindhoven 0:0 (0:0)
Sestavy:
Vandevoordt – Baku, Orbán, Lukeba, Raum (C) – el-Ajnawí, Banzuzi – Gruda, Nkunku, Nusa – Rômulo.
Sestavy:
Kovář – Dest, Geertruida, Obispo, Kostić – Sano, Til, Mauro Júnior (C) – Perišić, Mijnans, van Bommel.
Náhradníci:
Nyland – Estève, Bakayoko, Seiwald, Klostermann, Maksimović, Gomis, Finkgräfe, Henrichs, Koné, Reitz.
Náhradníci:
Olij, Smolenaars – Flamingo, Gąsiorowski, Fernandez, Ayoni Santos, Bajraktarević, Bouhamdi, Man, M. Hansen, Cornecion.
Žluté karty:
Žluté karty:
43. Dest

Rozhodčí: Walsh – Connor, McFarlane (SCO)

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Liga mistrů
2. kolo 13. 10. 2026 21:00
zápas probíhá
Villarreal Villarreal : Neapol Neapol 2:1 (2:1)
Góly:
23. Mikautadze
26. Mouriño
Góly:
7. Rrahmani
Sestavy:
Luiz Júnior – Romero, R. Veiga, Navarro, Mouriño – Moleiro, Gueye, Saliba, Comesaña – Mikautadze, Moreno (C).
Sestavy:
Milinković-Savić – Badiashile, Marín, Rrahmani – Di Lorenzo (C), McTominay, Gilmour, Politano – De Bruyne, Giovane – Højlund.
Náhradníci:
R. Gómez – Achúmáš, Cardona, L. Costa, Diatta, Freeman, Macia, Oluwaseyi, A. Pérez, Gaitán, Foyth, El Jmili.
Náhradníci:
Meret, Contini – Neres, Spinazzola, Lucca, Lobotka, Beukema, Lang.
Žluté karty:
33. Mikautadze
Žluté karty:

Rozhodčí: Daniel Siebert

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Liga mistrů
2. kolo 13. 10. 2026 18:45
Racing Lens Racing Lens : Sporting CP Lisabon Sporting CP Lisabon 0:2 (0:1)
Góly:
Góly:
22. Suárez
75. Doumbia
Sestavy:
Risser – Ganiou, Baidoo (57. Aguilar), Antonio – Abdulhamíd (68. Mesloub), Cuisance, Haidara (80. Titráwí), Udol – Thauvin (C), Ivanović (57. Édouard), Kadile (68. Skóraś).
Sestavy:
Pereira – Fresneda, Quaresma, G. Inácio (C), M. Araújo – Simões (74. Andersen), Altimira, Doumbia (85. Lima) – Catamo (66. Guilherme), Suárez (85. Ioannidis), Irankunda (74. Derry).
Náhradníci:
Gorgelin – Čelik, Bulatović, Sotoca, Hazard, Todibo, Sagnan.
Náhradníci:
R. Silva – Nel, Vagiannidis, Zekrí, Ba, Gonçalves, Felicissimo.
Žluté karty:
71. Cuisance, 81. Thauvin
Žluté karty:

Rozhodčí: Pajač – Zobenica, Mihalj (CRO)

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Liga mistrů
2. kolo 13. 10. 2026 21:00
zápas probíhá
Viking FK Stavanger Viking FK Stavanger : Bayern Mnichov Bayern Mnichov 2:0 (2:0)
Góly:
2. Stensness
38. Christiansen
Góly:
Sestavy:
Östbö – Heggheim, Stensness, Falchener, K. Haugen – Björdal, Bell, Askildsen – Christiansen, Botheim, Tripić (C).
Sestavy:
Urbig – Laimer, Kim Min-čä, Tah (46. Upamecano), N. Brown (46. A. Davies) – Kimmich (C), Bischof – Olise, Karl (46. Sajbárí), L. Díaz – H. Kane.
Náhradníci:
Belko – H. Haugen, Vevatne, Postema, Cosic, Fuglestad, V. Auklend, Kvia-Egeskog, Daland, Moi, J. Hansen, Bassey.
Náhradníci:
Neuer, Ulreich, Poder-Stiube – Gnabry, Itó, Boey, B. Ndiaye, Stanišić, Pavlović.
Žluté karty:
Žluté karty:
52. Laimer

Rozhodčí: Kabakov – Margaritov, Venev (všichni Bulharsko)

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Liga mistrů
2. kolo 13. 10. 2026 21:00
zápas probíhá
Arsenal Arsenal : Lille Lille 0:0 (0:0)
Sestavy:
Raya – Timber, Konsa, Magalhães, Lewis-Skelly – Guimarães, Rice (C) – Madueke, Merino, Eze – Gyökeres.
Sestavy:
Özer – Goffi, Ngoy, Alexsandro, Perraud – bin Tálib, André (C) – Bakwa, Mukau, Haraldsson – Ueda.
Náhradníci:
Arrizabalaga, Meslier – Mosquera, White, Saka, Ødegaard, Havertz, Calafiori, Salmon, Dowman.
Náhradníci:
Gill – Srdanovic, Giroud, Sahraoui, Kjaergaard, Önal, Nianzou, Verdonk, Cossier, Perrin, Diaoune.
Žluté karty:
29. Merino
Žluté karty:
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Liga mistrů
2. kolo 13. 10. 2026 21:00
zápas probíhá
Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul : FC Barcelona FC Barcelona 1:2 (1:1)
Góly:
28. Batrakov
Góly:
43. Cancelo
.
Sestavy:
Çakır – Yılmaz, D. Sánchez, Jakobs, Elmalı – Lemina, Torreira – Akgün, Batrakov, Leão – Osimhen.
Sestavy:
J. García – García, Cubarsí, Martín, Cancelo – Rodri, Pedri – Yamal, F. López, Gordon – Olmo.
Náhradníci:
Yilmaz, Büyük – Bitshiabu, Sallai, Sara, Sané, Ugochukwu, Gündoğan, Gül, Bardakcı, Luş, Nhaga.
Náhradníci:
Szczęsny, Livaković – Balde, Fariñas, Gavi, Jesus, Espart, Adeyemi, M. Bernal, Koundé, Abdalkarím.

Rozhodčí: Guida – Peretti, Perrotti (ITA)

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Liga mistrů
2. kolo 13. 10. 2026 18:45
Sabah Baku Sabah Baku : SK Slavia Praha SK Slavia Praha 2:0 (0:0)
Góly:
49. Parris
88. Mickels
Góly:
Sestavy:
Pokatilov (C) – Zedadka, Solvet (73. Dašdamirov), McCarthy, Puchacz – Rachmonalijev, Lepinjica – Parris (73. Mbina), Queiroz (73. Nwachukwu), Simić (86. Chajbulajev) – Mickels.
Sestavy:
Markovič – Holeš (C) (62. Suleiman), N'Guessan (76. Kubiak), Zima – Vlček (73. Isife), Moses, Sadílek (62. Nowak), Šturm – Provod, Ayaosi – Chorý (73. Chytil).
Náhradníci:
Mirzammadov, Ramazanov – Isajev, Rustamli, Mutallimov, Almeida, Severina, R. Fernandes.
Náhradníci:
Domčak, Rezek – Diakité, Barčot, Kotrba, Potměšil.
Žluté karty:
14. Simić, 66. Solvet, 75. Zedadka
Žluté karty:
68. Ayaosi, 77. Kubiak

Rozhodčí: Gishamer – Riedel, Schreiner (AUT)

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