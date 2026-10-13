ONLINE: Viking vede nad Bayernem o dva góly, Barcelona otáčí zápas s Galatasaray

Fotbalisté Racingu Lens prohráli ve druhém kole Ligy mistrů doma se Sportingem Lisabon 0:2 a k vítězství na Slavii v úvodním kole v úterý další bod nepřidali.
Lens čtyři dny po triumfu v Edenu propustil německého trenéra Dina Toppmöllera kvůli jeho sporům s vedením klubu. Jeho dosavadní asistent Yannick Cahuzac bude ale se svou premiérou v soutěži sotva spokojen. Francouzi přitom doma neprohráli v evropských pohárech dvacet let a deset zápasů.
Hosté přežili úvodní tlak soupeře, hned z první akce Kolumbijec Suárez vstřelil sedmý gól v Lize mistrů a je už nejlepším střelcem Sportingu v historii. Vyrovnat mohl Chorvat Ivanovič, který jako kmenový hráč Benfiky soupeře dobře zná, ale trefil jen tyč. Naopak Ital Doumbia přesně zakončil dlouhé sólo a Sporting po domácí výhře nad Galatasarayem 3:1 uspěl i podruhé.
Na úvod sezony v polovině září z favoritů podlehly Atlético Madrid v Liverpoolu a Inter Milán na Realu Madrid. Arsenal, Bayern i Barcelona svá utkání zvládly vítězně. Jak si povedou v druhém kole?
1. Barrios
Oblak (C) – Llorente, Romero, Hancko, Grimaldo – Simeone, Barrios, Cardoso, Baena – I Kang-in, Álvarez.
Lammens – Dalot, Yoro, Lisandro Martínez, Heaven – Baleba, Andrey Santos – B. Fernandes (C), Tielemans, Rashford – Mbeumo.
Musso – Castillo, David, Dominguez, Hjulmand, Le Normand, Lookman, D. Martínez, R. Mendoza, Ortiz, Pubill, Sørloth.
Darlow, Mee – Amass, M. Cunha, de Ligt, Diallo, Fletcher, Lacey, Maguire, Mount, Zirkzee, Armer.
52. Rashford
Rozhodčí: Nyberg – Beigi, SöderkvistPřejít na online reportáž
44. Lautaro Martínez
30. Tresoldi
J. Martínez – Bisseck, Akanji, Bastoni – Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Zieliński, Dimarco – Lautaro Martínez (C), Thuram.
Sommer – Sabbe, Spileers, Mechele, Seys – Potts – Forbs, Vetlesen, Vanaken (C), Virgili – Tresoldi.
Di Gennaro, Provedel – Stanković, Sučić, L. Henrique, Bonny, Mchitarjan, Pavard, Augusto, Bovio, Esposito, Spence.
Jackers, Vanden Driessche – I Han-pom, Tsawa, Vermant, Dams, Robberechts, Siquet, Audoor, Diakhon, Vasovic, Lemaréchal.
29. Çalhanoğlu, 39. Akanji
27. Spileers
Rozhodčí: Saggi (NOR) – Dale (NOR), Haukåsen (NOR)Přejít na online reportáž
Vandevoordt – Baku, Orbán, Lukeba, Raum (C) – el-Ajnawí, Banzuzi – Gruda, Nkunku, Nusa – Rômulo.
Kovář – Dest, Geertruida, Obispo, Kostić – Sano, Til, Mauro Júnior (C) – Perišić, Mijnans, van Bommel.
Nyland – Estève, Bakayoko, Seiwald, Klostermann, Maksimović, Gomis, Finkgräfe, Henrichs, Koné, Reitz.
Olij, Smolenaars – Flamingo, Gąsiorowski, Fernandez, Ayoni Santos, Bajraktarević, Bouhamdi, Man, M. Hansen, Cornecion.
43. Dest
Rozhodčí: Walsh – Connor, McFarlane (SCO)Přejít na online reportáž
23. Mikautadze
26. Mouriño
7. Rrahmani
Luiz Júnior – Romero, R. Veiga, Navarro, Mouriño – Moleiro, Gueye, Saliba, Comesaña – Mikautadze, Moreno (C).
Milinković-Savić – Badiashile, Marín, Rrahmani – Di Lorenzo (C), McTominay, Gilmour, Politano – De Bruyne, Giovane – Højlund.
R. Gómez – Achúmáš, Cardona, L. Costa, Diatta, Freeman, Macia, Oluwaseyi, A. Pérez, Gaitán, Foyth, El Jmili.
Meret, Contini – Neres, Spinazzola, Lucca, Lobotka, Beukema, Lang.
33. Mikautadze
Rozhodčí: Daniel SiebertPřejít na online reportáž
22. Suárez
75. Doumbia
Risser – Ganiou, Baidoo (57. Aguilar), Antonio – Abdulhamíd (68. Mesloub), Cuisance, Haidara (80. Titráwí), Udol – Thauvin (C), Ivanović (57. Édouard), Kadile (68. Skóraś).
Pereira – Fresneda, Quaresma, G. Inácio (C), M. Araújo – Simões (74. Andersen), Altimira, Doumbia (85. Lima) – Catamo (66. Guilherme), Suárez (85. Ioannidis), Irankunda (74. Derry).
Gorgelin – Čelik, Bulatović, Sotoca, Hazard, Todibo, Sagnan.
R. Silva – Nel, Vagiannidis, Zekrí, Ba, Gonçalves, Felicissimo.
71. Cuisance, 81. Thauvin
Rozhodčí: Pajač – Zobenica, Mihalj (CRO)Přejít na online reportáž
2. Stensness
38. Christiansen
Östbö – Heggheim, Stensness, Falchener, K. Haugen – Björdal, Bell, Askildsen – Christiansen, Botheim, Tripić (C).
Urbig – Laimer, Kim Min-čä, Tah (46. Upamecano), N. Brown (46. A. Davies) – Kimmich (C), Bischof – Olise, Karl (46. Sajbárí), L. Díaz – H. Kane.
Belko – H. Haugen, Vevatne, Postema, Cosic, Fuglestad, V. Auklend, Kvia-Egeskog, Daland, Moi, J. Hansen, Bassey.
Neuer, Ulreich, Poder-Stiube – Gnabry, Itó, Boey, B. Ndiaye, Stanišić, Pavlović.
52. Laimer
Rozhodčí: Kabakov – Margaritov, Venev (všichni Bulharsko)Přejít na online reportáž
Raya – Timber, Konsa, Magalhães, Lewis-Skelly – Guimarães, Rice (C) – Madueke, Merino, Eze – Gyökeres.
Özer – Goffi, Ngoy, Alexsandro, Perraud – bin Tálib, André (C) – Bakwa, Mukau, Haraldsson – Ueda.
Arrizabalaga, Meslier – Mosquera, White, Saka, Ødegaard, Havertz, Calafiori, Salmon, Dowman.
Gill – Srdanovic, Giroud, Sahraoui, Kjaergaard, Önal, Nianzou, Verdonk, Cossier, Perrin, Diaoune.
29. Merino
28. Batrakov
43. Cancelo
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Çakır – Yılmaz, D. Sánchez, Jakobs, Elmalı – Lemina, Torreira – Akgün, Batrakov, Leão – Osimhen.
J. García – García, Cubarsí, Martín, Cancelo – Rodri, Pedri – Yamal, F. López, Gordon – Olmo.
Yilmaz, Büyük – Bitshiabu, Sallai, Sara, Sané, Ugochukwu, Gündoğan, Gül, Bardakcı, Luş, Nhaga.
Szczęsny, Livaković – Balde, Fariñas, Gavi, Jesus, Espart, Adeyemi, M. Bernal, Koundé, Abdalkarím.
Rozhodčí: Guida – Peretti, Perrotti (ITA)Přejít na online reportáž
49. Parris
88. Mickels
Pokatilov (C) – Zedadka, Solvet (73. Dašdamirov), McCarthy, Puchacz – Rachmonalijev, Lepinjica – Parris (73. Mbina), Queiroz (73. Nwachukwu), Simić (86. Chajbulajev) – Mickels.
Markovič – Holeš (C) (62. Suleiman), N'Guessan (76. Kubiak), Zima – Vlček (73. Isife), Moses, Sadílek (62. Nowak), Šturm – Provod, Ayaosi – Chorý (73. Chytil).
Mirzammadov, Ramazanov – Isajev, Rustamli, Mutallimov, Almeida, Severina, R. Fernandes.
Domčak, Rezek – Diakité, Barčot, Kotrba, Potměšil.
14. Simić, 66. Solvet, 75. Zedadka
68. Ayaosi, 77. Kubiak
Rozhodčí: Gishamer – Riedel, Schreiner (AUT)Přejít na online reportáž