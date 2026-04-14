ONLINE: Odvety čtvrtfinále Ligy mistrů, dvoubrankový náskok hájí Atlético a PSG

Autor: ,
  20:31aktualizováno  20:31
První dva semifinalisty pozná letošní ročník fotbalové Ligy mistrů. Atlético Madrid doma hájí náskok 2:0 nad Barcelonou a stejným poměrem před týdnem zvítězili také obhájci trofeje z PSG, které čeká odveta na Liverpoolu. Oba zápasy mají výkop ve 21 hodin a sledovat je můžete v podrobných online reportážích.

Hráči Atlétika Madrid slaví trefu v derby proti Realu. | foto: AP

Atlético před týdnem zvítězilo na Barceloně 2:0, k čemuž mu pomohlo i vyloučení stopera Cubarsího. Nejenom proti tomu se pak Barcelona ohradila v oficiálním protestu vůči rozhodčím.

Oba týmy se v této sezoně potkávají už pošesté – v lize dvakrát zvítězila Barcelona, v domácím poháru si pak triumfy rozdělily. Atlético tehdy v prvním duelu semifinále vyhrálo vysoko 4:0, v odvetě však mělo namále a prohrálo 0:3. Tomu se chce tentokrát vyvarovat.

obě utkání sledujeme minutu po minutě

Atlético v semifinále Ligy mistrů nebylo od roku 2017, Barcelona tam loni neuspěla s Interem. Postupující narazí buď na Arsenal, nebo Sporting – londýnský celek vyhrál úvodní zápas 1:0.

Liverpool s PSG se na sebe narazily podruhé v řadě, loni francouzský tým v osmifinálové odvetě smazal jednobrankové manko, postoupil na penalty a nakonec to dotáhl až k celkovému triumfu.

Tentokrát přijíždí naopak do Anglie s náskokem z prvního duelu. „Měli jsme šance dát více gólů a taky že jsme je měli dát. Musíme zůstat koncentrovaní, atmosféra na Anfieldu bude neuvěřitelná,“ varoval křídelník Kvaracchelija, autor druhé branky.

Vítěz dvojzápasu se utká buď s Bayernem Mnichov, nebo s Realem Madrid. Blíž k postupu má Bayern, jenž před týdnem zvítězil 2:1.

Liga mistrů
14. 4. 2026 21:00
Atlético Madrid Atlético Madrid : FC Barcelona FC Barcelona 0:0 (-:-)
Sestavy:
Musso – Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri – Simeone, Llorente, Koke (C), Lookman – Griezmann, Álvarez.
J. García – Koundé, E. García, G. Martín, Cancelo – Gavi, Pedri (C) – Yamal, F. López, Torres – Olmo.
Náhradníci:
Esquivel, Oblak – Almada, Baena, Boñar, Cardoso, J. Díaz, D. Martínez, Nicolás González, Sørloth, Mendoza, Vargas.
Kochen, Szczęsny – R. Araújo, Balde, Bardghji, Casadó, Cortés, de Jong, Espart, Lewandowski, Marqués, Rashford.

Rozhodčí: Turpin – Danos, Pages

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
14. 4. 2026 21:00
Liverpool Liverpool : Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 0:0 (-:-)
Mamardašvili – Frimpong, Konaté, van Dijk (C), Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister – Szoboszlai, Wirtz, Ekitiké – Isak.
Safonov – Hakimí, Marquinhos (C), Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Doué, Dembélé, Kvaracchelia.
Woodman, Misciur – Gomez, Saláh, Chiesa, Jones, Gakpo, Robertson, Nyoni, Nallo, Ngumoha.
Chevalier, Marin – Beraldo, Zabarnyj, G. Ramos, I Kang-in, L. Hernández, Mayulu, P. Fernández, Barcola, Mbaye.

Rozhodčí: Mariani – Tegoni, Bindoni (vš. ITA)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.