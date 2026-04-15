ONLINE: Bayern v odvetě s Realem brzy vyrovnal, Arsenal hostí Sporting

  21:08
V Lize mistrů se rozhoduje o zbývajících semifinalistech. Blízko úspěchu je Bayern Mnichov, který na hřišti Realu Madrid vyhrál 2:1, venkovní triumf 1:0 doma proti Sportingu Lisabon potvrzuje londýnský Arsenal. Utkání sledujte v podrobných online reportážích od 21 hodin.

Brankář Bayernu Manuel Neuer včasným výběhem zastavuje protiútok Realu madrid. | foto: AP

Bayern minulý týden zdolal Real díky trefám Luise Díaze a Harryho Kanea. Čtyřikrát po sobě přes něj nepřešel, nyní se mu to může povést po 14 letech. Nejúspěšnějšímu týmu v historii soutěže hrozí, že druhou sezonu za sebou vypadne ve čtvrtfinále.

Arsenal si z Lisabonu odvezl jednogólový náskok díky Kaiu Havertzovi, který se prosadil jako střídající hráč v nastavení zápasu. V této pohárové sezoně celek z Londýna jako jediný v 11 utkáních nenašel přemožitele a má našlápnuto ke druhému semifinále v řadě.

Už v úterý si své semifinálové místo zařídili fotbalisté Paris St. Germain a Atlétika Madrid. PSG se v semifinále utká s úspěšnějším z duelu Bayern–Real, Atlético narazí na Arsenal, či Sporting.

Liga mistrů
15. 4. 2026 21:00
zápas probíhá
Bayern Mnichov Bayern Mnichov : Real Madrid Real Madrid 1:1 (-:-)
Góly:
6. Pavlović
Góly:
1. Güler
Sestavy:
Neuer (C) – Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlović – Olise, Gnabry, L. Díaz – Kane.
Sestavy:
Lunin – Alexander-Arnold, Militão, Rüdiger, Mendy – Jude Bellingham, Valverde (C), Güler – B. Díaz, Mbappé, Vinícius Júnior.
Náhradníci:
Ulreich – Kim Min-čä, Goretzka, Jackson, Musiala, A. Davies, Itó, Guerreiro, Osmani.
Náhradníci:
F. González, J. Navarro – Carvajal, Alaba, Camavinga, G. García, Ceballos, Carreras, F. García, Pitarch, Mastantuono, Huijsen.

Rozhodčí: Vinčić – Klančnik, Kovačič (SVN)

Liga mistrů
15. 4. 2026 21:00
zápas probíhá
Arsenal Arsenal : Sporting CP Lisabon Sporting CP Lisabon 0:0 (-:-)
Sestavy:
Raya – Mosquera, Saliba, Magalhães, Hincapié – Zubimendi, Rice – Madueke, Eze, Martinelli – Gyökeres.
Sestavy:
Rui Silva – M. Araújo, G. Inácio, Diomande, Quaresma – Morita, Hjulmand – P. Gonçalves, Trincão, Catamo – Suárez.
Náhradníci:
Arrizabalaga, T. Setford – White, G. Jesus, Nørgaard, Trossard, Havertz, Lewis-Skelly, Dowman, Salmon.
Náhradníci:
Virginia – Debast, Quenda, Vagiannidis, Kočorašvili, Faye, Braganca, Simões, F. Gonçalves, Blopa, Nel, Mangas.

Rozhodčí: Letexier – Mugnier, Rahmouni (FRA)

