ONLINE: Bayern v odvetě s Realem brzy vyrovnal, Arsenal hostí Sporting

Bayern minulý týden zdolal Real díky trefám Luise Díaze a Harryho Kanea. Čtyřikrát po sobě přes něj nepřešel, nyní se mu to může povést po 14 letech. Nejúspěšnějšímu týmu v historii soutěže hrozí, že druhou sezonu za sebou vypadne ve čtvrtfinále.
Arsenal si z Lisabonu odvezl jednogólový náskok díky Kaiu Havertzovi, který se prosadil jako střídající hráč v nastavení zápasu. V této pohárové sezoně celek z Londýna jako jediný v 11 utkáních nenašel přemožitele a má našlápnuto ke druhému semifinále v řadě.
Už v úterý si své semifinálové místo zařídili fotbalisté Paris St. Germain a Atlétika Madrid. PSG se v semifinále utká s úspěšnějším z duelu Bayern–Real, Atlético narazí na Arsenal, či Sporting.
Neuer (C) – Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlović – Olise, Gnabry, L. Díaz – Kane.
Lunin – Alexander-Arnold, Militão, Rüdiger, Mendy – Jude Bellingham, Valverde (C), Güler – B. Díaz, Mbappé, Vinícius Júnior.
Ulreich – Kim Min-čä, Goretzka, Jackson, Musiala, A. Davies, Itó, Guerreiro, Osmani.
F. González, J. Navarro – Carvajal, Alaba, Camavinga, G. García, Ceballos, Carreras, F. García, Pitarch, Mastantuono, Huijsen.
Rozhodčí: Vinčić – Klančnik, Kovačič (SVN)
Raya – Mosquera, Saliba, Magalhães, Hincapié – Zubimendi, Rice – Madueke, Eze, Martinelli – Gyökeres.
Rui Silva – M. Araújo, G. Inácio, Diomande, Quaresma – Morita, Hjulmand – P. Gonçalves, Trincão, Catamo – Suárez.
Arrizabalaga, T. Setford – White, G. Jesus, Nørgaard, Trossard, Havertz, Lewis-Skelly, Dowman, Salmon.
Virginia – Debast, Quenda, Vagiannidis, Kočorašvili, Faye, Braganca, Simões, F. Gonçalves, Blopa, Nel, Mangas.
Rozhodčí: Letexier – Mugnier, Rahmouni (FRA)