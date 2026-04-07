ONLINE: Real hostí ve čtvrtfinále Ligy mistrů Bayern, Arsenal hraje na Sportingu

První dva čtvrtfinálové zápasy nabízí úterní program fotbalové Ligy mistrů. Real Madrid hraje doma s Bayernem Mnichov a Sporting hostí Arsenal, nejlepší tým základní části. Obě utkání mají výkop ve 21 hodin a sledovat je můžete v podrobné online reportáži.
Michael Olise z Bayernu mezi dvojicí Thiago Pitarch a Dean Huijsen (vlevo) z Realu. | foto: Reuters

Real je s 15 trofejemi nejúspěšnějším týmem historie Ligy mistrů, Bayern triumfoval šestkrát. Oba čeká už 29. vzájemné utkání v soutěžích UEFA, žádné týmy se neutkaly vícekrát.

Naposledy na sebe narazily před dvěma lety v semifinále, kdy uspěl Real a pak zvítězil i ve finále s Dortmundem.

Tentokrát na cestě do čtvrtfinále vyřadil nejprve Benfiku a poté Manchester City. To Bayern má za sebou pouze jeden dvojzápas, jelikož na podzim skončil druhý a postoupil přímo do osmifinále. Tam pak rozstřílel Atalantu 6:1 a 4:1.

Lepší než Bayern byl v základní části pouze Arsenal, který neztratil ani bod a právě německému týmu uštědřil jedinou porážku. V osmifinále pak vyřadil Leverkusen a teď ho čeká Sporting, proti kterému chce napravit nezdary v domácích pohárech – prohrál finále Ligového poháru a vypadl z FA Cupu.

Sporting, sedmý tým základní části, se v osmifinále nadřel. Na půdě Bodö/Glimt prohrál první zápas 0:3, ale v odvetě vybojoval velké vítězství 5:0.

Zbylé dvě čtvrtfinálové dvojice tvoří Atlético Madrid s Barcelonou a Liverpool s Paris St. Germain – jejich zápasy jsou na programu ve středu.

Liga mistrů
7. 4. 2026 21:00
zápas probíhá
Real Madrid Real Madrid : Bayern Mnichov Bayern Mnichov 0:1 (-:-)
Góly:
41. L. Díaz
Sestavy:
Lunin – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras – Valverde (C), Tchouaméni, Pitarch – Güler, Mbappé, Vinícius Júnior.
Neuer (C) – Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić – Kimmich, Pavlović – Olise, Gnabry, L. Díaz – Kane.
Náhradníci:
F. González – Carvajal, Militão, Alaba, Jude Bellingham, Camavinga, G. García, Asencio, Ceballos, F. García, B. Díaz, Mastantuono.
Prescott, Urbig – Kim Min-čä, Goretzka, Musiala, Jackson, A. Davies, Bischof, Itó, Guerreiro, Karl.
Žluté karty:
36. Tchouaméni
Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring

Liga mistrů
7. 4. 2026 21:00
zápas probíhá
Sporting CP Lisabon Sporting CP Lisabon : Arsenal Arsenal 0:0 (-:-)
Rui Silva – Fresneda, Diomande, G. Inácio (C), M. Araújo – Simões, Morita – Catamo, Trincão, P. Gonçalves – Suárez.
Raya – White, Saliba, Magalhães, Calafiori – Ødegaard (C), Zubimendi, Rice – Madueke, Gyökeres, Trossard.
Virginia, Callai – Debast, Vagiannidis, Kočorašvili, Faye, Braganca, F. Gonçalves, Quaresma, Nel, Mangas.
Arrizabalaga, Ranson – Mosquera, G. Jesus, Martinelli, Nørgaard, Havertz, Lewis-Skelly, Dowman, Harriman-Annous, Salmon.
Žluté karty:
31. Morita, 31. Suárez
Rozhodčí: D. Siebert – J. Seidel, R. Foltyn (všichni GER)

