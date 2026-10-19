V Edenu teď očekávají, jaký trest vytáhlý útočník za sobotní úlet proti Hradci Králové (0:0) vyfasuje od ligové disciplinárky. Postih se ovšem nepřenáší do evropských soutěží. Přesto už o víkendu Trpišovský prohlašoval, že Chorého do Turecka na třetí zápas Ligy mistrů nevezme.
„Bylo to moje okamžité rozhodnutí. Budoucnost se řeší, víc se bude řešit po návratu do Prahy,“ přiblížil trenér Slavie.
Chorý v červenobílém dresu dostal za posledních 14 měsíců už čtyři červené karty. Opakované úlety nekontrolovatelného obra už na jaře řešilo vedení klubu, které ho na čas odstavilo. Během nové sezony byl ale zpátky. Nyní se zdá, že nad ním zlomili hůl i ti, kteří se ho dosud zastávali.
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Jedním z nich byl Trpišovský s kolegy z realizačního týmu.
„Ovlivnilo nás to ve směru, že tady s námi není. V předběžných plánech byl, ale nestartoval by v základní sestavě,“ prozradil Trpišovský v Turecku.
„Pro nás to bylo velké téma den po zápase s Hradcem. Po odletu to neřešíme. Vyřešilo se to. Soustředíme se na zápas s týmem. Tomáš s námi není, bude to řešit vedení klubu a disciplinárka,“ dodal.
„Nijak zvlášť jsme s ním o tom nemluvili,“ přemítal vedle sedící obránce David Zima. „Po zápase jsme se potkali, ale vše probíhalo jako vždy a nebyl čas tyhle věci řešit. Hned jsme se soustředili na další zápas, šli regenerovat a domů, protože si všichni potřebovali zabalit na odlet.“
Slavia hraje v Istanbulu od úterních 18.45. Po dvou kolech Ligy mistrů zůstává bez bodu. A také bez Chorého, který nejspíš může s agentem hledat nového zaměstnavatele.